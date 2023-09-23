X stopt op 31 oktober met functie die posts zichtbaar maakt voor beperkte groep

X stopt op 31 oktober met zijn Circle-functie. Hiermee kunnen gebruikers posts delen met een selecte groep gebruikers. Een reden voor de stopzetting wordt door het socialmediaplatform niet gegeven.

X schrijft op zijn ondersteuningspagina dat het vanaf 31 oktober niet langer mogelijk is om posts te maken die enkel zichtbaar zijn voor de 'Circle' van de gebruiker. Ook kunnen er vanaf die datum geen gebruikers meer toegevoegd worden aan de Circle. Wel is het nog mogelijk om gebruikers uit de selectieve kring te verwijderen door ze te ontvolgen. Ze kunnen dan de eerdere Circle-posts niet langer zien.

Twitter Circle werd een jaar geleden uitgebracht. Het was bedoeld om het platform 'toegankelijker' te maken, doordat gebruikers zelf kunnen bepalen aan wie ze hun posts laten zien. In mei kwam echter naar buiten dat een beveiligingsprobleem ervoor zorgde dat Circle-berichten enige tijd openbaar werden en dus voor gebruikers buiten de selectieve kring te zien waren.