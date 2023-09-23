X stopt op 31 oktober met functie die posts zichtbaar maakt voor beperkte groep

X stopt op 31 oktober met zijn Circle-functie. Hiermee kunnen gebruikers posts delen met een selecte groep gebruikers. Een reden voor de stopzetting wordt door het socialmediaplatform niet gegeven.

X schrijft op zijn ondersteuningspagina dat het vanaf 31 oktober niet langer mogelijk is om posts te maken die enkel zichtbaar zijn voor de 'Circle' van de gebruiker. Ook kunnen er vanaf die datum geen gebruikers meer toegevoegd worden aan de Circle. Wel is het nog mogelijk om gebruikers uit de selectieve kring te verwijderen door ze te ontvolgen. Ze kunnen dan de eerdere Circle-posts niet langer zien.

Twitter Circle werd een jaar geleden uitgebracht. Het was bedoeld om het platform 'toegankelijker' te maken, doordat gebruikers zelf kunnen bepalen aan wie ze hun posts laten zien. In mei kwam echter naar buiten dat een beveiligingsprobleem ervoor zorgde dat Circle-berichten enige tijd openbaar werden en dus voor gebruikers buiten de selectieve kring te zien waren.

Twitter Circle

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 23-09-2023 09:31 58

23-09-2023 • 09:31

58

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Reacties (58)

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aaradorn 23 september 2023 09:35
Zoals bijna alles wat X doet hoeven ze geen reden te geven waarom ze met iets stoppen of beginnen, het is namelijk tot nu toe elke keer een kwestie van geld/ kosten geweest.

Dit zal waarschijnlijk ergens voor meer load zorgen.

Jammer om te zien hoe dit platform zich ontwikkeld heeft sinds musk overnam.
.oisyn Moderator Devschuur® @aaradorn23 september 2023 09:43
het is namelijk tot nu toe elke keer een kwestie van geld/ kosten geweest.
Nou ik heb het idee dat rancune soms ook geen verwaarloosbare factor is ;)
P_Tingen @aaradorn24 september 2023 11:26
... het is namelijk tot nu toe elke keer een kwestie van geld/ kosten geweest.
Of invallen / buien van Musk....

[Reactie gewijzigd door P_Tingen op 22 juli 2024 23:57]

aaradorn @P_Tingen24 september 2023 12:42
Dat kan ook nog ja, wellicht dat iemand hem niet in zijn cirkel heeft zitten waar hij in wilt zitten, dus inplaats van een normale reactie doet hij een typische musk move en verwijdert hij cirkels gewoon van the platform formally known as twitter.
Coolstart @aaradorn23 september 2023 10:26
Dit zal waarschijnlijk ergens voor meer load zorgen.
Jammer om te zien hoe dit platform zich ontwikkeld heeft sinds musk overnam.
Meer load…waar haal je dat? Het zou wel erg raar zijn dat minder berichten sturen zou leiden tot meer load. Lijkt me gewoon wat musk-bashing.

Er zijn ook goeie dingen gebeurd op twitter. Zo krijgen content creators nu een deel van de reclame-inkomsten net zoals op youtube.

Ook kunnen content creators nu lange video’s opladen, media manager, berichten editeren en langere teksten schrijven. Daar zat ook iedereen op te wachten. Al is het wel betalend voor de content creators.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 22 juli 2024 23:57]

ENTXawp @Coolstart23 september 2023 11:41
Meer load…waar haal je dat?
Het is geen vreemde conclusie, wat hij zegt klopt. In praktijk blijkt ook dat het implementeren en monitoren van beveiligingsgroepen een impact heeft op de prestaties van posts/bestanden. Daarnaast zijn er opportuniteitskosten verbonden aan dergelijke functionaliteit, niet alleen voor de ontwikkeling ervan, maar ook voor het onderhouden van complexe rechtenstructuren binnen een veranderend platform.
Coolstart @ENTXawp23 september 2023 11:52
Ik had het over de server load claim, niet over het feit dat extra services ontwikkelen, onderhouden en monitoren tijd en geld kost.

Elke feature die je ontwikkeld blijft geld kosten. Dus ik kan me idd inbeelden dat X features die minder populair zijn of niet bij hun visie passen verwijderen. Maar de server load claim lijkt me gewoon niet realistisch.
deadlock2k @Coolstart23 september 2023 12:15
Nou jah, opzich is het geen rare opmerking. Ik denk dat het best veel tijd en rekenkracht kost om extra queries uit te voeren die informatie opvragen die specifiek voor groepslidmaatschappen bedoeld zijn om je overzicht op te bouwen bijvoorbeld.

Tijd & rekenkracht=load. Linksom of rechtsom. Meer rekencapaciteit is nodig. Het kan best zijn dat ze door het afschalen van deze feature een heel datacenter met servers kunnen afstoten/niet meer huren, wereldwijd. De gemiddelde load per server zal dan misschien niet veel verschillen, maar het totaal aantal uitgevoerde bewerkingen door de servers van Twitter zal wel meetbaar dalen.
Coolstart @deadlock2k23 september 2023 14:23
Het kan best zijn dat ze door het afschalen van deze feature een heel datacenter met servers kunnen afstoten/niet meer huren,
Dus je gaat mee in het verhaal dat de server load de reden is om deze functie te verwijderen? het lijk met zo'n totaal onwaarschijnlijk verhaal. Ik heb heel veel moeite om te geloven dat je met het afstoten van zo'n kleine feature een heel datacenter kan afstoten. Ook al heb je 200 miljoen gebruikers.

Als ze 10 datacenters hebben wereldwijd dan zou dat 10% van hun serverload beteken. Dat zou gewoon absurd zijn.

Volgens mij is het weglaten van zo'n feature zelf niet meetbaar wat serverload betreft. Hoeveel % van de gebruikers zou dat gebruiken? Hoeveel % van de tweets zou zo verstuurd worden?

Mss was de feature te arbeidsintensief? De feature leek wat buggy: https://www.theguardian.c...-involving-circles-tweets

Deze Tweet speculeerde al begin July dat de Circle feature zou vervangen worden door Twitter communities. Omdat Musk 'Yes' Antwoorde op reactie van iemand die Communities een betere versie vond van circles.

Het zou best kunnen dat het private karakter van cicle wordt opgenomen in X Communities. Als je dan zelf kan kiezen wie in uw community zit en de tweets niet zichtbaar zijn voor de buitenwereld dan heb je functionaliteit van circle.

Andere scenario's dan 'server load' lijken me dus veel waarschijnlijker.
84hannes @Coolstart23 september 2023 17:13
Ik heb heel veel moeite om te geloven dat je met het afstoten van zo'n kleine feature een heel datacenter kan afstoten. Ook al heb je 200 miljoen gebruikers.
Dus of je stoot een heel datacenter af, of je bespaart niets? Wat een gekke redenatie. Zet je thuis ook alleen een apparaat uit als dat betekent dat je een groepenkast weg kan doen?
Gubbel @Coolstart23 september 2023 22:43
Ze zeggen dat het best logisch kan zijn, niet dat ze er in mee gaan dat dat de reden is. Ik heb ook niemand iets over het afstoten van een datacenter zien zeggen.
deadlock2k @Coolstart24 september 2023 13:24
Dus je gaat mee in het verhaal dat de server load de reden is om deze functie te verwijderen?
Een functie als dit doet twee dingen:
- Het voegt extra belasting toe op je infrastructuur
- Het kost tijd/programmeurs om te onderhouden

Beide zaken vertalen zich direct naar kosten. Het schrappen van deze features is géén manier om de load naar beneden te krijgen in deze context, maar het is een kostenbesparende maatregel.

[Reactie gewijzigd door deadlock2k op 22 juli 2024 23:57]

TechSupreme @Coolstart24 september 2023 08:26
Er zijn ook goeie dingen gebeurd op twitter. Zo krijgen content creators nu een deel van de reclame-inkomsten net zoals op youtube.
Alleen super naive mensen geloven dat sprookje. Ik heb nog een paar magische bonen te koop, vriendenprijsje voor jou.

De vereisten om in aanmerking te komen voor betalingen liggen zo hoog dat het onhaalbaar is, ook al zijn die vereiste na veel commentaar verlaagd naar 1/3. Ook al haal je die vereiste dan zijn de betalingen een schijntje, een fooitje.
Coolstart @TechSupreme24 september 2023 15:09
https://help.twitter.com/...eator-ads-revenue-sharing

Dat zijn toch min of meer dezelfde hetzelfde voorwaarden als youtube?

Ook de add revenue share kan ik geen goede bron vinden. Maar het idee aan zich om de inkomsten te delen is een veel gevraagde feature en zal meer content creators aantrekken.
Leemeijer @Coolstart23 september 2023 15:20
Het gaat dus steeds meer op you tube lijken. Dat is niet waarom mensen twitter gebruik(t)en. Dan hadden ze wel voor you tube gekozen.
84hannes @Leemeijer23 september 2023 17:16
Het gaat dus steeds meer op you tube lijken.
YouTube heeft een winstmarge van ongeveer 38%(?), Twitter draait rode cijfers. Dus dat kan wel eens de reden zijn.
TheVivaldi @aaradorn23 september 2023 17:52
We mogen inmiddels naast Google Graveyard ook wel X Graveyard openen. :+
Frame164 @aaradorn23 september 2023 19:45
Deze snap ik denk ik wel. Ik gok dat ze vinden dat als je wat publiceert dat het voor de wereld bekend moet zijn. Zoals het oorspronkelijke idee van twitter. Als je informatie wilt delen in den groep gebruik je maar wat anders.
litebyte
@aaradorn23 september 2023 10:07
Zoals met elka ander social media - als het niet bevalt dan stop je met gebruik. Of dat nu Meta, tiktok of X is.
Steiner @litebyte23 september 2023 18:38
Dan mag ik hopen dat het snel ter ziele is , kunenn we daarna ons op een ander richten
Retrospect @Steiner24 september 2023 08:16
Je kan je nu al op iets anders richten. Keuze genoeg.
kodak 23 september 2023 13:42
Dat ze stoppen met kleine kringetjes lijkt me niet vreemd. Het selectief delen met maximaal 150 personen lijkt me niet heel aantrekkelijk voor gebruikers die graag een groot publiek bereiken. En mogelijk is het voor twitter ook niet heel goed te controleren of de tweets wel aan de voorwaarden voldoen als ze zich afhankelijk gemaakt hebben van groot publiek dat er meldingen over kan doen.

Wat me wel vreemd lijkt is dat gebruikers alleen uit een kring te zetten zijn door ze te ontvolgen. Dat klinkt namelijk alsof twitter stelt dat als een gebruiker iemand niet meer in de kleine kring wil hebben dus ook maar meteen niet meer in de grote kring relevant is.
mrbullet 23 september 2023 14:08
Ik denk dat dit gedaan is vanuit performance oogpunt.
Ze proberen hun toegangsrechten te versimpelen omdat anders de performance er onder lijdt. Rechten schijnen op 'Tweet' niveau geregeld te worden.
Dit werd op ArsTechnica uitgelegd. Kan de bron zo niet vinden.
Rembert 23 september 2023 20:22
Op Twitter nog nooit de circle-functie nodig gehad, ga het vast niet missen. Had wel gezien dat het werd geïntroduceerd maar schaarde het onder afbreuk doen aan essentie / kern-functie Twitter. Kortom, deze keer geen frons richting Musk van mij.
Cooler_King 23 september 2023 10:13
Wanneer gaan ze stoppen met het afschermen van posts voor niet-leden? Ik heb geen X account en ga ik ook nooit aanmaken, maar er zijn wel bepaalde posts die ik zou willen lezen en dat gaat sinds een tijdje niet meer (krijg een 'Sign in to X' scherm).

[Reactie gewijzigd door Cooler_King op 22 juli 2024 23:57]

phizzie @Cooler_King23 september 2023 10:27
Dat gaat naar alle waarschijnlijkheid niet meer gebeuren. Er wordt zelfs gesproken over enkel betaald lidmaatschap.
We moeten er van uit gaan dat er te weinig geld gegenereerd wordt en de directie wil alsnog geld verdienen.
Het platform is veranderd, van publiek aankondigingsbord, discussie forum en makkelijke toegang tot moeilijk bereikbare personen naar een betaalmuur en de hoop op een centraal platform met allerlei verbindingen en toepassingen.
Verandering is nodig, maar zelf als gebruiker van Twitter voel me geen X'er en ben vervreemd van wat het aan het worden is. Ontheemd nadat ik altijd FB heb gemeden, Instagram te oppervlakkig vind, Reddit eerder dit jaar de afgrond in is gestapt en X zodanig rondjes draait dat gebruikersgroep na gebruikersgroep afvalt.
Wat ik me afvraag is: waar gaan alle publieke diensten (politie, brandweer, gemeenten etc.) straks hun near-realtime updates plaatsen?
/edit: typo

[Reactie gewijzigd door phizzie op 22 juli 2024 23:57]

Maurits van Baerle
@phizzie23 september 2023 11:55
Tja, het is lastig. Zo’n beetje alle publiekelijk beschikbare data geeft aan dat het gebruik en populariteit van Twitter is gedaald sinds Musk. Van traffic tot app downloads, van advertenties tot aantal posts per maand. Onder Musk zijn ze gestopt met het publiceren van de mDAU (Monetisable Day Active Users) en in plaats daarvan rapporteren ze Monthly Active Users, een meer verhullend cijfer (en waar ook alle bots in meegerekend worden). Je kunt met een beetje slag om de arm wel terugrekenen en dan lijkt het er op dat ze zo’n 50 miljoen maandelijkse gebruikers minder hebben onder Musk dan onder Agrawal. Elon May Have Accidentally Revealed How ExTwitter Usage Has Dropped Massively Since His Takeover

Als dat gebeurt, en vooral teruglopende advertentieinkomsten, dan moet het geld ergens vandaan komen. Als je dan 20 niet-betalende gebruikers kwijt moet raken om 1 betalende gebruiker binnen te halen dan is dat een van de opties. Het alternatief is proberen om advertentieinkomsten weer terug te krijgen maar ik denk niet dat dat kan zolang Musk betrokken is. Dan zou het weer een breed discussieplatform moeten worden en dat staat haaks op Musks plannen.

[Reactie gewijzigd door Maurits van Baerle op 22 juli 2024 23:57]

kozue @phizzie23 september 2023 10:40
Wat ik me afvraag is: waar gaan alle publieke diensten (politie, brandweer, gemeenten etc.) straks hun near-realtime updates plaatsen?
Die zijn allang al bezig met dit soort dingen, en er bestaan genoeg mogelijkheden. Eigen websites, sommige partijen zijn mastodon servers aan het opzetten, en wellicht nog andere mogelijkheden.
Ik vind het alleen maar goed dat ze nu een goede reden hebben om af te stappen van die Amerikaanse spyware platformen. Ik heb door de jaren heen best een afkeer gekregen van platformen zoals Facebook en Twitter.
dellai @Cooler_King23 september 2023 10:24
Dit was voorheen ook het geval. Het was een van de redenen dat nitter.net een ding werd, alhoewel er ook een CSS hack was om toch door te kunnen lezen. Musk had echter helemaal aan het begin beloofd dat hij dit open zou stellen zodat sites zoals Nitter niet meer nodig waren. Dit heeft hij een paar weken volgehouden en daarna heeft hij het oude model in een nog meer geforceerde vorm terug gebracht. Nitter werkt overigens nog wel, dus als je iets wilt lezen dan kun je dat via deze site doen.
Flippi 23 september 2023 10:52
Ik vind het nog steeds lullig dat een bedrijf, dat zich nu toch al een tijdje "X" noemt, nog steeds zijn oude naam in de URL heeft staan. Nochtans linkt x.com door naar twitter.com, dus ga ik ervan uit dat de nieuwe domeinnaam verworven is.

Bij een naamsverandering doe je het toch net andersom en link je het oude domein mits een 301 redirect naar het nieuwe?

Ik vond overigens het vogeltje een stuk aantrekkelijker dan die kille "X".
jip_86 @Flippi23 september 2023 13:02
X.com was al heel lang eigendom van Musk.
litebyte
@Flippi23 september 2023 13:12
Musk wil van X een alles in 1 app maken waar het voormalige Twitter onderdeel van uitmaakt, dat is hier ook al diverse malen uitgelegd. De bedoeling is dat het groter (ook qua functionaliteit) moet worden dan waar dat blauwe vogeltje ooit voor stond.

De 'kille' X heeft een soort van verwandschap met de 'kille' T (die van Tesla) en wijkt duidelijk af van de 'rocket orbit arc' X van Space X
Holk 23 september 2023 11:04
“X stopt op 31 oktober” en toen stopte ik met lezen. Wens is de vader van de gedachte.. Platform is echt downhill gegaan en Elon z’n inbreng heeft het laatste stuk wat het aantrekkelijk maakte nog verder afgebroken
litebyte
@Holk23 september 2023 12:35
Ik zie weinig gebruikers echt vertrekken van X. Ik volg er heel veel (vooral organisaties) en er is eigenlijk geen een die vertrokken is, je ziet een aantal nu ook actief op Bluesky - maar als daarnaast en vaak lang niet zo actief.
Microwilly @litebyte23 september 2023 12:48
Klopt ik heb Bluesky er net voor de grap weer opgezet. Maar dat moet jaren enorm groeien. Om in de buurt te komen van X. Wil je zoals ik actueel nieuws ( voor dat het op ad / telegraaf staat kom je niet om X heen. Voordeel wel van Bluesky weinig bots. Maar dit zou als het ooit populair wordt zoals X ook kunnen veranderen.
Ik zie weinig gebruikers echt vertrekken van X
Ik heb ook alleen maar het idee dat de activiteit toeneemt. Maar dat kan ook mijn gevoel zijn.
Meiklokje @Holk23 september 2023 19:43
Ja twitter was mooi voor de feeds. rss voor het nieuws wat ik een tijd zo binnen kreeg. Ze zijn met die x hun pedalen kwijt. ze maken er echt een puinhoop van. Even iets opzoeken, wat nieuws lezen. Was leuk. Aan alles komt een einde. :9
vinkjb 23 september 2023 09:36
Ik zit niet op X maar je bent lid en hebt aantal vrienden kennissen die jou cirkel zijn die kunnen jou die niet goed meer volgen moet ik het zo zien? Dat zou soort van censuur zijn, weet goeie woord ff niet daarvoor.
PCG2020 @vinkjb23 september 2023 09:44
Nee. Je Circle is een groep die naast jouw openbare berichten ook berichten kan lezen die alleen zij kunnen zien. Het zijn een soort 'privéberichten naar een groep'. Als ik het goed begrijp, blijft je Circle wel bestaan maar werkt de functie 'privébericht naar de groep' straks niet meer.
Microwilly 23 september 2023 10:32
Was er maar een goed alternatief voor X.
Als mensen Bluesky willen pm me.Heb invite keys.

[Reactie gewijzigd door Microwilly op 22 juli 2024 23:57]

litebyte
@Microwilly23 september 2023 12:32
Er is dus al een goed alternatief voor X, Bluesky. Het is nu alleen nog op basis van uitnodiging
Linksquest Moderator Spielerij 23 september 2023 10:45
Valt me wel op, dat er heel vaak een verandering word doorgevoerd bij X, en dan heel vaak geen reden noemt waarom, ongeacht of wij het wel of geen goede verandering vinden. Lijkt me toch niet moeilijk als je iets veranderd om dan iets van een kleine reden te geven.
TheVivaldi @Linksquest23 september 2023 17:50
Ze volgen moderne wijzigingslogs: niets opgeven of alleen heel vaag houden: “we optimaliseren de app continu”.
Of zoals NS alle storingen die geen seinen of wissels betreffen een “logistieke beperking” noemen. :+
kuurtjes @Linksquest23 september 2023 18:39
Je kan moeilijk bij bijna alle wijzigingen gaan zeggen dat ze gewoon het publiek gebruiken om hun keuzes te testen.
mark-k @Linksquest23 september 2023 18:58
Zodat alle sites weer een bericht plaatsen met "X doet bla bla bla", Musk is mediageil volgens mij want hij blijft maar onzinnige dingen doen en de helft van de tijd ook weer terug te draaien.

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