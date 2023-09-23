Android-versie van Gmail krijgt functie om tot 50 e-mails tegelijk te selecteren

De Android-versie van Gmail krijgt een 'Alles selecteren' functie. Hiermee is het mogelijk om tot vijftig e-mails tegelijkertijd te selecteren.

Door in de Android-versie een e-mail ingedrukt te houden, komt de 'Alles selecteren'-knop beschikbaar, ontdekte 9to5Google. Ondanks de naam kunnen hiermee maximaal vijftig e-mails geselecteerd worden. Die kunnen vervolgens, bijvoorbeeld, allemaal verwijderd worden, of worden gemarkeerd als gelezen. De functie wordt volgens de site aan de serverkant per apparaat uitgerold en is dus niet direct verbonden met een appupdate. Daardoor is deze voor sommige gebruikers mogelijk nog niet beschikbaar.

Een dergelijke functie bestaat al langer op de desktopversie van Gmail. Als gebruikers daarbij op de vierkante 'Selecteren'-knop drukken, worden alle vijftig berichten op de huidige pagina geselecteerd. Vervolgens is het ook mogelijk om met de knop 'Selecteer alle gesprekken in Inbox' de rest van de mails aan te vinken. Laatstgenoemde kan echter nog niet op de Android-versie. In tegenstelling tot de desktopversie, staan alle e-mails van de Android-versie op slechts één pagina.

'Alles selecteren'-functie van Android-versie van Gmail'Alles selecteren'-functie van Android-versie van Gmail

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 23-09-2023 10:04 42

23-09-2023 • 10:04

42

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Reacties (42)

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Sugocy 23 september 2023 15:30
Naast alle sarcasm die ik zeker deel :+ wanneer kan ik eindelijk een label aanmaken in de app? Zo krom dat ik daarvoor naar de website moet... en dan ook nog eens de desktop versie😆
Jim80 23 september 2023 10:23
Blij dat ik overal waar het kan voor open source kan kiezen en zulke triviale dingen al honderd jaar eerder mogelijk waren.
GertMenkel
@Jim8023 september 2023 14:15
Ik kan me eigenlijk geen mailclient voor telefoons bedenken die dit al doet. Welke mailapp gebruik jij?
Heidistein @GertMenkel23 september 2023 14:18
K9-mail. Maar er zijn er legio.
Verwijderd @GertMenkel23 september 2023 14:32
de outlook app doet dit al langer.

als ik zou willen zou ik in een keer all 491 email in mijn inbox kunnen selecteren.
The Zep Man
@GertMenkel23 september 2023 14:19
K-9 Mail kan dit. Volgens mij zelfs sinds de eerste versie.
keejoz 23 september 2023 10:13
Dus "alles" = 50 mails
job_h @keejoz23 september 2023 12:43
Dus alles wat normaliter op de website op de huidige pagina zichtbaar zou zijn, klinkt redelijk intuïtief toch? :)

[Reactie gewijzigd door job_h op 22 juli 2024 19:00]

comecme @job_h23 september 2023 16:06
In de app heb je geen pagina's.
Jim80 @job_h23 september 2023 15:45
Eerder dubbelzinnig. Of hoe alles eigenlijk niet ALLES is.
jpsch @keejoz23 september 2023 16:47
Zou 42 hebben gekozen.
dragongamer 23 september 2023 10:13
Dit is nou een feature die handig is, maar ik in de praktijk nooit echt nodig gehad heb. Met 5 keer selectie-tappen was ik meestal wel klaar om bulk bewerkingen te doen.

Overigens krijg ik geen mail meldingen meer de afgelopen maand op mijn Oneplus 7T. Erg vervelend. Heb batterijbesparing gechecht. App instellingen bekeken en zelfs uitgeschakeld en ingeschakeld. Enige wat ik nog kan bedenken is een factory reset, maar dat vind ik enorm drastisch voor een probleem waar GMail al eerder zelf melding van heeft gemaakt. |:(

Ik vind dit enorm kwalijk. Een mailmelding is voor mij zeker een van de belangrijkste features. Anders check ik mijn mail niet.

[Reactie gewijzigd door dragongamer op 22 juli 2024 19:00]

comecme @dragongamer23 september 2023 16:08
Dat gelinkte bericht gaat toch over het helemaal niet meer ontvangen van mails? Jij hebt het toch over pushberichten?
dragongamer @comecme23 september 2023 17:08
Je hebt helemaal gelijk. Verkeerd onthouden wat de inhoud was van het artikel. Ik verwijder de link. Sorry!
bveldkamp 23 september 2023 10:14
Woah, en ik las ergens dat ze ook bezig zijn met een optie om 100 mails te selecteren. Goed bezig!
balk @bveldkamp23 september 2023 10:35
Net gebruikt, eerste keer werden er 50 geselecteerd, tweede keer 100. Werkt blijkbaar dus al :)
bveldkamp @balk23 september 2023 10:51
Haha inderdaad. Bij omlaag scrollen verdwijnt het vinkje zodra je bij ongelezen berichten komt, en dan kan je 50 meer selecteren
Dragony 23 september 2023 10:16
En wanneer kunnen we e-mails op "Gelezen" zetten vanuit een nieuwe/actieve melding? Archiveren en verwijderen is ook echt wat ik gelijk wil doen vanaf een melding, zonder alles gelezen te hebben...

Of iemand moet mij uitleggen waar ik dit kan wijzigen. OnePlus 11, root, OOS13.
t2012 @Dragony23 september 2023 20:52
Ik gebruik het archiveren en verwijderen juist wel heel veel. Niet alle mails zijn heel lang en op deze manier heel ik hem gelijk uit mn Postvak in. :)

Wel handig zou zijn dat ze met archiveren direct als gelezen zouden zijn gemarkeerd.
Dragony @t201223 september 2023 21:10
Of dat je opties krijgt om dit te wijzigen. Niet zo lastig, lijkt mij.
cricque 23 september 2023 10:31
Wat een nieuws ... Dat je er een max selectie opzet kan ik snappen, dat kan te maken hebben met mogelijke volgende acties, vandaar misschien de limiet. Maar ik dacht dat de zomer en de komkommertijd gedaan was.
aadje93 @cricque23 september 2023 10:44
de peren worden nu volop geoogst dus wie weet is dat het :+
oooskar 23 september 2023 12:15
Dit hoeft toch niet als voorpagina nieuws?
lamlion 23 september 2023 12:49
In de webversie zit deze feature al jaren ..
Nelis13 23 september 2023 14:05
Heeft tweakers niet zoiets als een abbonement functie zodat ik me op bepaalde items/zoektermen kan abonneren?
Dan ga ik daar zeker gmail in zetten. Want ik had hier graag een pushbericht over gehad.

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