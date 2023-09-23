Android-versie van Gmail krijgt functie om tot 50 e-mails tegelijk te selecteren

De Android-versie van Gmail krijgt een 'Alles selecteren' functie. Hiermee is het mogelijk om tot vijftig e-mails tegelijkertijd te selecteren.

Door in de Android-versie een e-mail ingedrukt te houden, komt de 'Alles selecteren'-knop beschikbaar, ontdekte 9to5Google. Ondanks de naam kunnen hiermee maximaal vijftig e-mails geselecteerd worden. Die kunnen vervolgens, bijvoorbeeld, allemaal verwijderd worden, of worden gemarkeerd als gelezen. De functie wordt volgens de site aan de serverkant per apparaat uitgerold en is dus niet direct verbonden met een appupdate. Daardoor is deze voor sommige gebruikers mogelijk nog niet beschikbaar.

Een dergelijke functie bestaat al langer op de desktopversie van Gmail. Als gebruikers daarbij op de vierkante 'Selecteren'-knop drukken, worden alle vijftig berichten op de huidige pagina geselecteerd. Vervolgens is het ook mogelijk om met de knop 'Selecteer alle gesprekken in Inbox' de rest van de mails aan te vinken. Laatstgenoemde kan echter nog niet op de Android-versie. In tegenstelling tot de desktopversie, staan alle e-mails van de Android-versie op slechts één pagina.