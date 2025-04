Clientsideversleuteling voor zakelijke Gmail-gebruikers komt naar iOS en Android

Google brengt de clientsideversleuteling van Gmail naar iOS- en Android-apps. Dankzij deze versleuteling worden zowel de body als de bijlagen van e-mails versleuteld voordat ze de servers van Google bereiken. Voorheen was de encryptie enkel beschikbaar via de desktopomgeving.

Voordat de encryptie te gebruiken valt, moeten admins de functie eerst activeren in de Admin Console van Google Workspace. Daarna kunnen de zakelijke eindgebruikers de versleuteling inschakelen door op het slotje te drukken dat volgens Google verschijnt in een nieuw e-mailbericht.

Clientsideversleuteling is sinds begin dit jaar beschikbaar voor Google Workspace- en Google Education-gebruikers, maar dat was enkel via de desktopomgeving. Dankzij deze versleuteling is de inhoud van e-mails niet door derden te onderscheppen, ook door Google niet. Een organisatie kan in sommige gevallen wel de decryptiesleutels achterhalen om berichten te ontsleutelen en dat is soms nodig vanuit compliance-eisen.

Deze versleuteling kan enkel worden gebruikt in het Google Workspace Enterprise Plus-pakket en in de Education Plus- en Education Standard-pakketten. De encryptie is voorlopig niet beschikbaar voor persoonlijke Google-accounts.