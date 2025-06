Google werkt aan ondersteuning voor digitale handtekeningen in Drive en Docs

Google werkt aan het ondersteunen van digitale handtekeningen in Docs en Drive. De functie komt onder meer beschikbaar via een open bèta voor Workspace Individual-abonnees. Wanneer de functie voor andere gebruikers beschikbaar komt, is nog niet bekend.

Google werkt sinds juni vorig jaar aan de functie, die woensdag uit de alphaversie is gekomen. Hiermee kunnen gebruikers een verzoek om een digitale handtekening indienen of er zelf een handtekening neerzetten. In dat opzicht lijkt de functie op bestaande eSignature-functies, zoals die van Dropbox en Adobe Acrobat. Google schrijft dat gebruikers met de handtekeningfunctie 'niet meer tussen apps hoeven te schakelen om om een handtekening te vragen of deze in te dienen'.

In een screenshot is te zien dat gebruikers met de functie om volledige handtekeningen kunnen vragen of om initialen. Er is ook een veld voor de datum dat automatisch wordt ingevuld nadat het document is gesigneerd. Later dit jaar gaat Google de functie verder uitbreiden, zoals de mogelijkheid om in Drive opgeslagen pdf-documenten te ondertekenen en om mensen zonder een Gmail-account om een handtekening te vragen.

Google Workspace Individual-gebruikers krijgen in de komende weken toegang tot de functie via een open bèta. Workspace Enterprise- of Business-gebruikers kunnen zich opgeven voor een gesloten bèta, waarin ook de nieuwe aangepaste lay-outs voor e-mails worden getest.