Google: probleem met verdwenen Drive-bestanden ligt aan desktopapp

Een Google-werknemer zegt dat 'een klein deel van de gebruikers van de Drive-desktopapp' last heeft van een probleem waardoor bestanden verdwijnen. De werknemer stelt voorzorgsmaatregelen voor en zegt het probleem nog te onderzoeken.

Enkele gebruikers meldden de afgelopen weken op Googles hulpforum dat ze maanden aan Drive-bestanden waren kwijtgeraakt. Zo schreef iemand dat alle bestanden die sinds mei dit jaar waren geüpload, opeens weg waren. Het topic is om onbekende reden offline gehaald, maar is nog in te zien via Web Archive.

De bestanden zouden op dit moment niet terug te halen zijn, ook niet in samenwerking met Google-personeel. Onder het bericht kwamen tientallen reacties en gaven zo'n tweehonderd mensen aan 'dezelfde vraag' te hebben. Een Google-werknemer zegt de problemen te onderzoeken en met op termijn aanvullende updates te komen.

De problemen zouden zich voordoen bij de Drive-desktopapp, tussen versies 84.0.0.0 en 84.0.4.0. Gebruikers krijgen het advies niet binnen deze desktopapp op 'Disconnect account' te drukken. Gebruikers moeten de DriveFS-folder ook niet verwijderen of verplaatsen en worden geadviseerd hier een lokale kopie van te maken. Het is niet duidelijk hoeveel gebruikers door het probleem zijn getroffen en of dit probleem wereldwijd speelt.