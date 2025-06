Back-ups van WhatsApp voor Android gaan meetellen voor Google Drive-opslaglimiet

De WhatsApp-back-ups voor Android-gebruikers tellen over enkele maanden mee voor de opslaglimiet van Google Drive. Dit betekent dat sommige gebruikers een Google One-abonnement moeten afsluiten voor extra Drive-opslagruimte om te kunnen blijven back-uppen.

Google Drive biedt standaard 15GB gratis opslagruimte, waarbij WhatsApp-back-ups tot nu toe niet worden meegeteld. Vanaf december zal dit wel gebeuren, meldt Google. Dit betekent dat als die opslaglimiet wordt bereikt, WhatsApp niet langer zal back-uppen en gebruikers dus extra opslagruimte moeten kopen of data moeten verwijderen.

Deze verandering gaat in december in voor bètagebruikers. Het nieuwe beleid geldt 'vanaf begin volgend jaar' voor alle WhatsApp-Android-gebruikers. WhatsApp zegt dat deze verandering in de eerste helft van 2024 voor alle gebruikers gaat gelden en dat gebruikers dertig dagen van tevoren worden geïnformeerd via een banner in het back-upmenu. Google en WhatsApp melden niet waarom dit beleid wordt gewijzigd. De verandering geldt niet voor back-ups via Google Workspace-abonnementen en heeft ook geen gevolgen voor de Chat Transfer-functie. Google One is beschikbaar vanaf 2 euro per maand en biedt dan 100GB opslag.