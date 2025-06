WhatsApp laat gebruikers foto's met hogere resolutie sturen

WhatsApp heeft de mogelijkheid om 'HD'-foto's te versturen gekregen, met een maximale resolutie van 4096x2692 pixels, zo lijkt het. Onbekend is hoeveel compressie er toegepast wordt op de afbeeldingen.

Standaard staat de optie niet ingeschakeld en zij is ook niet als standaard in te stellen. Gebruikers moeten bij iedere verzending de 'HD'-optie selecteren. De standaard 'non-HD'-kwaliteit heeft, verwarrend genoeg, een resolutie van 1080x1920 pixels. WABetaInfo claimde in januari dat de mogelijkheid om in originele kwaliteit foto's te verzenden, nog onderweg was.

Meta-voorman Mark Zuckerberg laat bovendien weten dat 'HD'-video versturen in WhatsApp ook een mogelijkheid is waar aan gewerkt wordt. Dat komt 'binnenkort'. De 'HD'-fotofunctionaliteit wordt 'in de komende weken uitgerold', schrijft The Verge op basis van de bekendmaking van Zuckerberg. Op het Android-toestel van deze redacteur was de optie reeds te vinden.