WhatsApp krijgt wellicht optie om foto in originele kwaliteit te versturen

De Android-bètaversie van WhatsApp bevat een functie waarmee gebruikers de mogelijkheid krijgen om foto's in de originele kwaliteit te versturen. Momenteel wordt daarbij nog altijd een mate van compressie toegepast, zodat het kleinere bestanden worden.

Volgens WABetaInfo, dat vaker over komende WhatsApp-functies schrijft, bevat update 2.23.2.11 de nieuwe feature om de volledige kwaliteit van de foto te behouden. WhatsApp zou daarvoor een nieuw instellingsicoontje toevoegen aan de tekentool, waarmee gebruikers de kwaliteit van de foto kunnen instellen. Het gaat om een functie die waarschijnlijk in een toekomstige versie van WhatsApp voor iedereen beschikbaar zal zijn, maar het is nog onbekend of en vooral wanneer dat zal gebeuren.

Momenteel hebben gebruikers drie opties om de foto-uploadkwaliteit in te stellen: automatisch, beste kwaliteit en databesparing. De instelling voor beste kwaliteit levert de minste compressie op, maar het compressiealgoritme van WhatsApp leidt nog altijd tot een bestand met 80 procent van de omvang van het originele bestand en foto's die groter dan 2048x2048 pixels zijn, worden doorgaans door WhatsApp verkleind.