Bètagebruikers van WhatsApp kunnen app niet meer openen

Gebruikers van de bètaversie van WhatsApp op Android kunnen hun app in sommige gevallen niet meer openen. Er is inmiddels een fix beschikbaar voor de bug, maar die lijkt nog niet voor iedereen te werken.

Gebruikers op sociale media melden dat de app al sinds maandagavond niet werkt op hun Android-toestellen. Het lijkt vooralsnog alleen om bètagebruikers te gaan. Als zij de app openen, krijgen ze een foutmelding te zien waarin staat dat de app sinds 27 maart 'verouderd is'. Er staat een knop om de nieuwste versie te downloaden, maar die versie staat nog niet voor iedereen in de Play Store.

Het probleem zit in versie 2.23.7.12 van de app. WhatsApp zegt dat het inmiddels een nieuwe versie heeft uitgebracht, 2.23.7.14, die het probleem moet verhelpen, maar dat lijkt nog niet voor iedere gebruiker het geval te zijn. Het probleem lijkt ook nog te bestaan voor gebruikers die eerder in het bètaprogramma hebben gezeten, maar dat inmiddels hebben verlaten. Voor hen is er vooralsnog geen nieuwe versie beschikbaar.