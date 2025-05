WABetaInfo: WhatsApp werkt aan kanalen die op verzendlijst lijken

WhatsApp werkt aan kanalen voor in de app. Met die functie zou de app meer kunnen gaan lijken op Telegram, dat met name veel gebruikt wordt door zijn openbare en semi-openbare 'channels', al is in de kanalen niet te zien welke gebruikers erin zitten.

WhatsApp werkt momenteel aan die functie, schrijft WATBetaInfo. Dat ontdekte de functie in bètaversie 2.23.8.6 van de Android-app, al is de functie niet beschikbaar voor testers.

Met de nieuwe feature zou het mogelijk moeten worden een kanaal aan te maken. De zogenaamde channels hebben iets weg van hoe Telegram werkt, al zit er volgens WABetaInfo wel een groot verschil tussen de twee diensten. Op WhatsApp zouden gebruikers elkaar in een kanaal niet kunnen zien. Ook is niet openbaar zichtbaar welke kanalen een individuele gebruiker volgt. De kanalen zijn daarmee een soort tussenvorm van een privégesprek en een verzendlijst. Volgens WABetaInfo zou de end-to-endencryptie bij kanalen niet werken.

De functie zou te vinden moeten zijn in het Status-tabblad. Dat wordt in de bèta omgedoopt tot Updates, waar de kanalen naast bestaande statussen te zien zullen zijn. Statussen zijn vervolgens horizontaal boven in het tabblad te vinden, net als stories in de meeste andere apps. Wanneer de functie definitief beschikbaar komt of wanneer die algemeen getest kan worden, is niet bekend.