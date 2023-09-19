WhatsApp: kanalen zijn dinsdag beschikbaar voor 'vrijwel iedereen'

WhatsApp zegt dat zijn nieuwe functie Channels, of Kanalen in het Nederlands, dinsdag beschikbaar zal zijn voor 'vrijwel iedereen'. De functie kwam vorige week uit, maar veel gebruikers zien hem nog niet.

WhatsApp-topman Will Cathcart zegt volgens WABetaInfo dat iedereen dinsdag aan het einde van de dag de functie moet kunnen zien. Wel is daarvoor de nieuwste versie van de app vereist. WhatsApp kondigde de wereldwijde release van de belangrijke nieuwe functie vorige week aan.

De kanalen staan los van de gewone WhatsApp-gesprekken en gebruikers kunnen niet van elkaar zien welke kanalen ze volgen. Kanalen zijn te filteren op land. Volgers kunnen vanaf nu ook emojireacties achterlaten op berichten in kanalen. Beheerders kunnen berichten in hun kanalen nu maximaal dertig dagen lang bewerken. Daarna worden ze automatisch van de servers van WhatsApp verwijderd, meldt Meta.

WhatsApp kondigde Kanalen in juni al aan. De feature werd in eerste instantie alleen getest door een beperkt aantal organisaties in Singapore en Colombia. Later werd de testversie uitgebreid naar in totaal tien landen. Volgens WhatsApp verschijnen er nu 'duizenden kanalen' van organisaties, sportteams, artiesten en meer. Het aanmaken van kanalen is vooralsnog gereserveerd voor grote organisaties of bekende mensen, maar 'in de komende maanden' wordt het voor iedereen mogelijk om een eigen kanaal te beginnen.