WhatsApp: kanalen zijn dinsdag beschikbaar voor 'vrijwel iedereen'

WhatsApp zegt dat zijn nieuwe functie Channels, of Kanalen in het Nederlands, dinsdag beschikbaar zal zijn voor 'vrijwel iedereen'. De functie kwam vorige week uit, maar veel gebruikers zien hem nog niet.

WhatsApp-topman Will Cathcart zegt volgens WABetaInfo dat iedereen dinsdag aan het einde van de dag de functie moet kunnen zien. Wel is daarvoor de nieuwste versie van de app vereist. WhatsApp kondigde de wereldwijde release van de belangrijke nieuwe functie vorige week aan.

De kanalen staan los van de gewone WhatsApp-gesprekken en gebruikers kunnen niet van elkaar zien welke kanalen ze volgen. Kanalen zijn te filteren op land. Volgers kunnen vanaf nu ook emojireacties achterlaten op berichten in kanalen. Beheerders kunnen berichten in hun kanalen nu maximaal dertig dagen lang bewerken. Daarna worden ze automatisch van de servers van WhatsApp verwijderd, meldt Meta.

WhatsApp kondigde Kanalen in juni al aan. De feature werd in eerste instantie alleen getest door een beperkt aantal organisaties in Singapore en Colombia. Later werd de testversie uitgebreid naar in totaal tien landen. Volgens WhatsApp verschijnen er nu 'duizenden kanalen' van organisaties, sportteams, artiesten en meer. Het aanmaken van kanalen is vooralsnog gereserveerd voor grote organisaties of bekende mensen, maar 'in de komende maanden' wordt het voor iedereen mogelijk om een eigen kanaal te beginnen.

WhatsApp Kanalen

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 19-09-2023 12:24 102

19-09-2023 • 12:24

102

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Reacties (102)

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Aiii 19 september 2023 12:27
Is er ook een opt-out?

Doe tegelijk ook maar voor “Status” en “Communities” en eigenlijk ook “Bellen”.
Verwijderd @Aiii19 september 2023 12:36
Er is maar 1 opt-out en dat is de manier die ik heb gekozen en dat is Whatsapp (meta producten) volledig verbannen uit je leven.
The Zep Man @Verwijderd19 september 2023 13:39
Er is maar 1 opt-out en dat is de manier die ik heb gekozen en dat is Whatsapp (meta producten) volledig verbannen uit je leven.
Of als je er niet vanaf komt: je kan WhatsApp ook bridgen naar Matrix via een eigen server. Wel het nut van directe communicatie met degenen die niet van WhatsApp af willen/kunnen, niet de bullshit van Meta brainfarts. Werkt ook met veel andere chatnetwerken (Signal, Skype, Telegram, ...). Een overzicht.

De WhatsApp mobiele applicatie kan je volledig stil maken (alle notifications uit onder Android) of draaien op een aparte smartphone.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 18:37]

MOEL @The Zep Man19 september 2023 14:07
Toevallig dat ik op dit moment aan de beta van Beeper meedoe. Tot nu toe werkt deze al prima.

Zie: Beeper.com. All your chats in one app. Yes, really.
Wolliebolly @MOEL19 september 2023 14:43
Lijkt mij ook niet echt top. Hoe is de beveiliging daarvan? Dit gaat namelijk over een server van Beeper hen en hoe beveiligen zij je berichten?
vanstra @Wolliebolly19 september 2023 15:02
From the FAQ:
'For example, if you send a message from Beeper to a friend on WhatsApp, the message is encrypted on your Beeper client, sent to the Beeper web service, which decrypts and re-encrypts the message with WhatsApp's proprietary encryption protocol.'
Wolliebolly @vanstra19 september 2023 15:24
Ja dus het wordt ergens decrypt ofwel je berichten zijn voor Beeper gewoon in te zien.
szjoin @vanstra19 september 2023 15:45
Ik hoor hier een 'Beeper in the middle'- attack aankomen :+
Jeffrey_KL @vanstra19 september 2023 16:21
Waarom kunnen ze dan niet op de beeper cliënt meteen het WhatsApp encryptie protocol gebruiken zodat ze er zelf niet tussen zitten? Geeft mij persoonlijk weinig vertrouwen in Beeper.
MarioMark1541 @MOEL19 september 2023 14:15
En is het wat ?
Verwijderd @MOEL19 september 2023 17:08
Toen ik bij de privacy policy bij hun keek stopte ik na deze zin met lezen: "you directly provide it to us (including phone number, SMS, contacts list, video, audio, photos and other data uploaded to Beeper)"
halvebaardjes @MOEL19 september 2023 17:22
https://texts.com

Berichten gaan ook niet via hun servers :-)

Verder lijken ze heel erg op elkaar inderdaad
Verwijderd @The Zep Man19 september 2023 13:51
Voor een hoop vrij omslachtig en voor mij eerlijk gezegd overbodig mis Whatsapp namelijk totaal niet.

maar wel goeie tip!
TheMaurice @Verwijderd19 september 2023 15:10
Er wordt hard gewerkt aan een Go-rewrite van Matrix, dat zou installatie en onderhoud een stuk simpeler moeten maken.
litebyte @Verwijderd19 september 2023 14:36
Draai het iets om: Wat @The Zep Man aangeeft is idd prima voor diegene die de moeite wil nemen om toch Whatsapp (meta) te blijven gebruiken.
Aldy @litebyte19 september 2023 15:34
@Verwijderd schreef toch dat het een goede tip is voor andersdenkenden. En wat ik begreep krijgt Signal eerdaags deze functie rechtstreeks.
litebyte @Aldy19 september 2023 16:50
Dat heb ik gemist dan. Ben benieuwd hoe ze dit bridgen dan implementeren,
Aldy @litebyte19 september 2023 17:30
Dat was afgelopen week op Tweakers dat je op korte termijn gewoon kunt (whats)appen via jouw andere app-service. Als dit niet juist is, dan heb ik het totaal verkeerd begrepen, maar dan ben ik niet de enige naar de reacties te oordelen toen.
litebyte @Aldy19 september 2023 21:29
Ahh, dat verhaal vanuit de EU?
Aldy @litebyte20 september 2023 10:32
Volgens mij was dat het item, ja.
Bananenplant @Aldy19 september 2023 21:47
Als gebruiker van een andere dienst moet je dat helemaal niet willen. Metadata lekken enzo.
Aldy @Bananenplant20 september 2023 10:35
Misschien heb je gelijk, afwachten hoe het e.e.a. geïmplementeerd gaat worden.
Derper @The Zep Man19 september 2023 15:35
Ik heb whatsapp op een andere mobiel draaien die altijd thuis ligt, zonder simkaart.
Maar ik kan er dus alleen iets mee als ik thuis ben of via browser of app op windows/mac. Het gaar mij niet perse om de notificaties maar om alle data die Meta binnenharkt, waaronder locatie. Ontkom je daaraan als je Matrix gebruikt?
Ik moet mij er maar eens in verdiepen, als het maakt dat ik whatsapp kan gebruiken zonder al die shit van Meta, graag.
The Zep Man @Derper19 september 2023 20:07
Ontkom je daaraan als je Matrix gebruikt?
Met Matrix ziet Meta enkel gegevens die de bridge naar Meta stuurt (wat lijkt op een gewone desktop client vanuit dat perspectief). Meta weet niet op welk apparaat of op hoeveel apparaten je een Matrix client draait, en kan ook geen gevens verzamelen over deze apparaten.

Hou er wel rekening mee dat de bridge een man-in-the-middle is, want het is het eindpunt van WhatsApp E2EE. Daarom moet je dit eigenlijk alleen selfhosted gebruiken.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 18:37]

Derper @The Zep Man20 september 2023 10:13
Dat was ik nu aan het uitvogelen, hoe het lokaal te draaien is op bijvoorbeeld rasp pi of misschien wel in m'n Home Assistant.
litebyte @Verwijderd19 september 2023 12:47
Die keuze heb ik een paar jaar geleden ook gemaakt in ruil voor Signal. Heel lastig in het begin om je collega's en kennissen te overtuigen dat jij diegene bent die beslist hoe je communiceert (daarbij de uitleg dat meta gelegitimeerde spyware is)

Een paar heb ik zowaar over kunnen halen om Signal te installeren, de rest belt me nu gewoon of gebruikt mail.
lenwar
@litebyte19 september 2023 13:14
Maar zou het niet een kwestie van tijd zijn dat Signal het ook krijgt?
Zij hebben tenslotte ook 'Verhalen' wat volgens mij het equivalent is van 'Updates' als ik het goed begrijp.
litebyte @lenwar19 september 2023 14:25
Dat zou heel goed mogelijk zijn, het gaat om de organisatie (meta) an sich dat het implementeert , daar kun je niet vaak genoeg voor waarschuwen - net als bij tiktok, waar ook altijd het privacy aspect naar boven komt in elk bericht, zou dat bij meta net zo goed moeten zijn.
Verwijderd @litebyte19 september 2023 13:00
Ja ik gebruik RCS aangezien 90% van mijn vrienden familie toch al Android heeft, voor de rest gebruik ik het oude vertrouwde SMS en mijn collega's kunnen mij bereiken via Teams.

En uitleg ja gebeurt nog dagelijks inderdaad ik kan je niet vinden op whatsapp... dat klopt heb ik ook niet HOEZO!? nou Meta etc etc. maar je kan toch niet zonder Whatsapp de buurtapp!! zwemles van de kinderen! random familie app! ehhh ja heb liever dat mensen me bellen of gewoon langskomen, bedankt.
Aldy @litebyte19 september 2023 15:39
de rest belt me nu gewoon of gebruikt mail.
Die zijn dus met geen mogelijkheid over te halen? Zij bellen of mailen liever. Is toch niet zo moeilijk als ze niet van Whatsapp af willen om Signal erbij te zetten.
litebyte @Aldy19 september 2023 16:48
Helaas niet, met vrijwel allemaal het zeflde argument, dat ze het te omslachtig vinden en het dan maar voor 1 of een paar mensen moeten installeren. Meesten bellen me gewoon...een enkeling die dan ook nog aangaf, kan ik je ook niet bellen via whatsapp? :)
Aldy @litebyte19 september 2023 16:51
Ja, ja, sommigen hebben een geweldig gevoel voor humor. _/-\o_
Tusk @Verwijderd19 september 2023 16:43
Sorry, maar ik word echt moe van dit soort berichten bij alle items over WhatsApp
Dik applaus voor jou! Maar voor makkelijk sociaal contact is en blijft WhatsApp de enige manier in NL. En daarmee stoppen is daarmee voor 99% van de Nederlanders geen optie.
Verwijderd @Tusk19 september 2023 17:08
Waarom niet?

Even ter toevoeging ik heb het een bruisend sociaal leven, mijn oma van 90 ook ze heeft zelfs geen mobiel maar dat daarbuiten gelaten.
We hebben allebei een druk sociaal leven en spreken/zien onze dierbaren genoeg.

Dus daarom mijn vraag, waarom niet?

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 18:37]

Killertjuh @Aiii19 september 2023 12:32
Ik zou graag een whatsapp Lite willen.. al de functies hoef ik indd niet nee..
player-x @Killertjuh19 september 2023 13:10
Het is gewoon een eenzijdige Twitter concurrent, zie er ook wel wat voordelen aan.

Bijvoorbeeld het volgen van je ISP, energie en dergelijke zie ik wel als een voordeel, om te zien of er een storing is.
Of om te zien waar onze politieke lijders mee bezig zijn, en waar ze voor staan, maar imho het volgen van de onzin van Baudet niet zo zeer.

Er zijn best wel een aantal mensen die ik zou volgen, het jammere is alleen dat veel mensen slechte keuzes maken, en vooral alleen mensen volgen die hun mening versterken, ipv ook mensen volgen waar ze het niet mee eens zijn, maar wel degelijke standpunten hebben.
Hydranet @player-x19 september 2023 13:42
Op een app die primaire bedoeld is als chatapp, heb ik helemaal geen behoefte aan de mogelijkheid hebben om verschillende partijen te volgen. Prima als ze het er in zetten maar laat het een opt-in zijn dat ik er geen last van heb als ik het niet ga gebruiken.
player-x @Hydranet20 september 2023 07:35
Zolang regeringen Meta/Alphabet/MS/Amazon en Co, laat doen wat ze willen, zonder serieuze belemmeringen, blijven ze doen wat ze kunnen om geld te maken.

Je kan wel boos worden dat je dit niet wilt, maar zijn er dan niet twee simpele opties voor je?
  • Verwijder WhatsApp uit je leven.
  • Maak geen gebruik van de functie om kanalen te volgen.
Je er hier druk over maken is wel zo'n beetje het meest nutteloze verspilling van je energie.

Als je meer digitale consumenten bescherming wil hebben, moet je bv bij de volgende EU-verkiezingen op de piraten partij stemmen, of politici aanschrijven.
litebyte @Hydranet19 september 2023 14:29
Wat denk je nu dat het doel is van een 'gratis' app van notabene meta om dit soort functionaliteit te implementeren?
Hydranet @litebyte19 september 2023 14:38
Ze zouden een functionaliteit moeten aanbieden waar je kan kiezen om te betalen met geld i.p.v met data. Voordat WhatsApp werd over gekocht door Facebook betaalde ik al jaarlijks voor WhatsApp. Als het toen kon, kan het nog steeds.
litebyte @Hydranet19 september 2023 14:46
Die keuze zal meta nooit aanbieden puur om wat meta is en waar het van origine vandaan komt (qua org./land).

Dus je moet je echt naar alternatieven op zoek, bijvoorbeeld die ontwikkeld en ondersteunt worden vanuit niet-commerciele organisaties - maar dat is nog helemaal geen garantie. Ik gebruik zelf Signal, maar er zijn voldoende alternateiven, ook de optie die The Zep Man hierboven aangeeft is er een.

De EFF heeft dit mooi samen gevat:

https://www.eff.org/nl/de...t-give-you-recommendation

[Reactie gewijzigd door litebyte op 22 juli 2024 18:37]

Hydranet @litebyte19 september 2023 14:57
Ik zit al op Signal(en op Threema, Telegram en WhatsApp). Het probleem is dat ik in WhatsApp groepen zit die niet ook nog is allemaal op Signal gaan zitten. Ik gebruik ook al Signal maar 90% van de mensen blijven toch al op WhatsApp zitten en hebben geen zin om iets ander te gebruiken. Omdat komt voordat Facebook WhatsApp overnam al door heel veel mensen gebruikt werd, niet ieder zit er om te wachten om iedere keer als een ander bedrijf een andere Chatapp op komt maar over te gaan naar de volgende. Ook geen oplossing dus, de enige oplossing zou zijn als er een frontend zou komen die met al je de bestaande chat apps(inclusief groepen) kan omgaan.
Jeffrey_KL @Hydranet19 september 2023 16:27
Ik denk dat het de onwetendheid is wat meta op dit moment weerhoud om dit aan te bieden. Een enorm groot gedeelte van de mensen heeft geen idee dat ze al betalen met hun data. Wanneer meta komt met een betaalde versie waar de data niet gebruikt wordt zal er bij veel mensen wel een lampje gaan branden.
arbraxas @player-x19 september 2023 14:45
Leuk dat jij dat vind, ik niet.
Dus graag een keuze zodat we beide blij zijn.
player-x @arbraxas20 september 2023 07:37
Dat is toch makkelijk, de functie gewoon niet gebruiken.
arbraxas @player-x20 september 2023 10:51
Hij is gecombineerd met de status van mijn contacten. Dat is het vervelende.
Hydranet @Killertjuh19 september 2023 13:00
Ik zou zelfs een maandelijks of jaarlijks bedrag voor WhatsApp Lite over hebben.
iAR @Killertjuh19 september 2023 19:14
Precies. Enkel berichten.
Stickers, status, low res pics en videos, documenten, bellen, wie online is, wie gelezen heeft, ik wil het niet!
tiies @iAR20 september 2023 00:14
SMS!
Nevalus @Aiii19 september 2023 12:33
Ik maak er zelf ook geen gebruik van, maar het staat momenteel niet echt "in your face". Zolang ze maar niet zoals Youtube Shorts het in je gezicht blijven drukken zie ik geen problemen.
arbraxas @Nevalus19 september 2023 14:47
Als je bij updates (status) gaat kijken is het echt overmatig aanwezig. Neemt meer als helft van het scherm in beslag.
Vind ik toch wel een "in your face" factor.
Nevalus @arbraxas19 september 2023 14:57
Ik kijk persoonlijk niet naar updates, en het tabje updates vind ik niet aanwezig.

Als ik op updates klik, dan staat Kanalen onder de updates van mijn contacten. Op dit moment zijn er dermate veel updates van contacten dat ik moet scrollen om de Kanalen te zien.

Ik kan niet zeggen of deze sortering voor iedereen hetzelfde is, maar als het altijd onder de status updates staat dan wordt het niet écht gepushed.
Carlos0_0
@Nevalus19 september 2023 16:05
Oh valt mij nu pas op dat kanalen daar onder staat, ik dacht al ik zie het niet 😂.
FONfanatic @Aiii19 september 2023 12:41
Dat 'bellen" is de mogelijkheid aan WiFi-bellen te doen zonder dat je telco-provider daarvoor een applicatie op je smartphone hoeft te zetten. Ik gebruik het op verouderde smartphones om binnen WiFi-netwerkomgevingen een soort van intercom bij me te hebben.
lenwar
@Aiii19 september 2023 13:11
Ja, er is een opt-out voor de functie.
Hem niet gebruiken. Er is geen opt-out voor de aanwezigheid in de functie. (net zoals dat er geen opt-out is voor de functionaliteit van browsers om te synchroniseren of push-berichten van websites toe te laten. Dat zijn functies die ik niet gebruik, maar er wel in zitten)

Het was me nog niet opgevallen, maar ik heb het ook in m'n interface. Ik moet zeggen dat het me niet in de weg staat. Prima voor de mensen die er wel op zitten te wachten.
Draivun @lenwar19 september 2023 15:58
Precies, ik heb er geen last van als Whatsapp gebruiker. Hier kan Telegram nog wat van leren, met de toevoeging van hun stories =/
mphilipp @Aiii19 september 2023 14:10
Wat is je probleem precies? Je moet zelf actief een kanaal opzoeken en gaan volgen. Dus of je die feature nou wil gaan gebruiken of niet, je hebt er toch geen last van?

Ik vind het wel tof, want wij hebben hier een WhatsApp groep voor onze VvE en ik zou graag een kanaal hebben, waarin we alleen mededelingen kunnen doen, zonder de oeverloze discussies en gezeur van azijnpissers. Dus voor mij is zo'n kanaal in die zin erg welkom. Ik weet dat ze dat in Telegram ook al hebben, maar ik kan niet van alle bewoners verwachten dat ze overgaan op een andere app.
FONfanatic @mphilipp19 september 2023 14:38
Hoe bewaken jullie de toegang en gaan jullie om met die gegevens? Ik heb niet zo'n zin om met alle flatbewoners mijn telefoonnummer te delen, en ook niet dat die nummers anoniem blijven vanwege juist mijn bezwaar. Ik heb een speciaal mailadres gemaakt voor communicatie met de VvE, opdat men mijn persoonlijke mail met rust laat.
mphilipp @FONfanatic19 september 2023 15:06
Deelname is niet verplicht, dus als iemand zijn telefoonnummer niet wil delen, doet ie niet mee met de groep. Ik kan die nummers niet afschermen; dat is WhatsApp functionaliteit.

En wij spammen niemand, dus als er iets te melden valt, krijg je mail, anders niet.
FONfanatic @mphilipp19 september 2023 15:34
Ik vind dat weinig empatisch beredeneerd. Bewoners kunnen heel goede redenen hebben zoveel mogelijk hun privacy te willen bewaren, het aan henzelf te willen laten hoe en of ze direct contact zoeken met buren, en als daar impliciet aan vasthangt dat je jezelf buitensluit uit een informatiekanaal van de VvE, vind ik dat de VvE over de schreef gaat.
mphilipp @FONfanatic19 september 2023 16:22
Wat nou? We hebben een extra kanaal waarin de bewoners zelf, vrijwillig, aan deel kunnen nemen. Wat is daar mis mee? Belangrijke mededelingen hangen we ook op een mededelingenbord. Maar we kunnen niet voor elke scheet weer een briefje daar ophangen, want sommige berichten zijn te tijdgevoelig.

Ga mij nou aub niet voorschrijven hoe wij dat hier moeten doen. Je kent de situatie niet en je weet ook niet eens hoe wij communiceren. Je trekt een hele voorbarige en overbodige conclusie.
FONfanatic @mphilipp19 september 2023 17:46
Och ik ken mijn eigen VvE die stelselmatig huurders niet informeert, en weet van zovele VvE's waar het er zo aan toe gaat.

Nederland draagt nog steeds de sporen van het feodalisme (de monarchie), de standenmaatschappij (verzuiling) en de klassenmaatschappij (oa huiseigenaren vs. huurders).
mphilipp @FONfanatic20 september 2023 00:10
Een VvE is een Vereniging van Eigenaren, die hebben niets met huurders te maken.
Draivun @mphilipp19 september 2023 15:59
Maar dit kun je toch ook al realiseren in een groepschat waar enkel de admins berichten mogen delen? Gebruiken we bij mijn sportclub al jaren.
mphilipp @Draivun19 september 2023 16:19
Kan dat dan? Dat wist ik niet eens... :+
Anonymoussaurus
@Aiii19 september 2023 12:36
Wat boeit het eigenlijk vraag ik me dan af? Dan gebruik je het toch gewoon niet? Wat voor een last heb je er van? Niemand verplicht je naar de Updates tab te gaan. Zelfde voor Communities. Wat betreft bellen snap ik je, want dat is lastig te blokkeren.

[Reactie gewijzigd door Anonymoussaurus op 22 juli 2024 18:37]

Stronk @Anonymoussaurus19 september 2023 13:19
Boeit zeker: Interface wordt steeds drukker, en dus minder gebruiksvriendelijk.
Anonymoussaurus
@Stronk19 september 2023 13:35
Nee, dat is enkel als je naar de Updates tab navigeert. Dan navigeer je er gewoon niet naartoe. Die Updates/Status tab is er al jaren.
alexbl69 @Anonymoussaurus19 september 2023 13:43
Daarom ook de (terechte) vraag om het allemaal optioneel te maken. Ik gebruik geen 'Updates', geen 'Oproepen' en ga dit ook niet gebruiken. Gebruik alleen chats. Hoe fijn zou het zijn dat je in de settings kunt aangeven dat je die hele tab-balk niet wilt zien.

Daarnaast vult het alleen je telefoon maar onnodig en zal het ongetwijfeld bandbreedte gebruiken. Al die bloatware (want dat is het voor wie het niet wil) bij elkaar slurpt toch flink wat op, ook niet bepaald milieuvriendelijk.

Swiftkey is ook een app die - totdat het werd overgenomen door MS - perfect was. Nu wordt het helemaal verpest door allerlei zooi die je veelal niet uit kunt zetten.
Anonymoussaurus
@alexbl6919 september 2023 13:52
Het zou idd wel fijn zijn als je dat kan verbergen, maar aan de andere kant: andere apps hebben het ook niet, dus denk niet dat WhatsApp de noodzaak ziet in zoiets. Is ook best lastig te implementeren als er design changes doorgevoerd worden.

Hoe bedoel je vult het je telefoon onnodig en gebruikt het bandbreedte? Als je het niet gebruikt zal het geen data gebruiken. En kom op, we leven niet meer in 2012 waarbij we 5 euro per MB betalen en we maar 8GB opslag hebben.
Stronk @Anonymoussaurus19 september 2023 13:41
Ja, en dat mag van mij weg. Net zoals de 'communities' tab. Die twee knoppen samen nemen al 40% van de ruimte in daaronder :+
arbraxas @Anonymoussaurus19 september 2023 14:49
Status wel, maar nu is het helemaal vervuild door die kanalen waar ik niets mee wil.
Laat die Twitter functie lekker in een aparte tab, kan ik die negeren.
Rolfie @Aiii19 september 2023 14:31
Het is inderdaad een waardeloze functie.
k995 @Aiii19 september 2023 14:35
? Je bent lid van geen enkel kanaal dus ja een automatische opt-out.

Mensen kunnen zagen tegenwoordig.
magnifor 19 september 2023 12:39
Dit is echt verschrikkelijk, uiteraard hoef je het niet te gebruiken maar je kan het ook niet verbergen in de interface. Zo wordt de interface van whatsapp steeds drukker, meer bloat en leidt alleen maar af. Hoop toch stiekem op steeds meer een exodus naar telegram of signal. Maar goed, zal wel niet.
smeaggie @magnifor19 september 2023 12:52
Waar eerst de status tab zat is nu een updates tab, waaronder status en kanalen samen staan. Er is voor zover nu nog geen extra bloat in beeld en het staat dus nog redelijk verborgen in de interface.

Ik hoop dat die APIs snel gaan komen waarmee ze apps van derden moeten toestaan. Kan ik mijn eigen cliënt maken met alleen maar de chat functie erin :p
GekkePrutser
@smeaggie19 september 2023 13:25
Ja maar status gebruikte ik wel, en daar moet ik nu veel meer naar zoeken en horizontaal scrollen omdat die kanalen in de weg zitten.

Whatsapp was een app om mensen die ik ken te bereiken, dit soort shit heb ik niks aan.
ShadLink @magnifor19 september 2023 12:53
Telegram heeft een vergelijkbare functie.
GekkePrutser
@ShadLink19 september 2023 13:26
Zoals @magnifor zegt, Telegram heeft een veel cleanere UI. Het duwt het niet door je strot. Bovendien biedt het ook grote groepschats die je kan opzoeken, wat whatsapp niet kan.

Het volgen van eenrichtings chats doe ik juist niet.
magnifor @ShadLink19 september 2023 13:15
Maar de interface van telegram is lekker clean. 3 main buttons:

Contact, chat en settings. Zoals het hoort.
FONfanatic 19 september 2023 12:38
Ik had er vorige week al toegang. Het betreft vooral Amerikaanse kanalen. Ik heb me enkel op het kanaal van Whatsapp zelf geabonneerd, ben zo onderhand sociale media beu, met al die ongefundeerde meningen.
litebyte @FONfanatic19 september 2023 12:52
Social media is heel breed, dit wat we nu hier doen is ook een vorm van social media. Het probleem is niet social media, het probleem is hoe bedrijven als meta of tiktok bepalen hoe jij social media voor een groot deel ervaart middels hun zogenaamde slimme algorithms
FONfanatic @litebyte19 september 2023 14:30
Of X.

Hoe ik het ervaar?
1. Uiterst genderistisch. Ik zit qua gender tussen de seksen in en wordt meestal door algoritmen de mannenhoek ingedreven.
2. Uiterst polariserend. Soms heb ik een links standpunt, soms een rechts. Ik houd me bezig met onderwerpen als separatisme, regionalisme, patriottisme, nationalisme, beschouwend zowel als participerend, vanuit een linkse autonome invalshoek. Maar omdat die onderwerpen als rechts bestempeld worden en vooral rechtse lieden aantrekken, zorgen algoritmen ervoor dat ik rechtse reaguurders aangeraden krijg, rechtse berichten te lezen krijg.
3. De waan van de dag.
Linksquest Moderator Spielerij 19 september 2023 13:14
Leuk voor liefhebbers, maar zal er zelf geen gebruik van maken, wil Wathsapp echt voor prive dingen houden.
born4trance @Linksquest19 september 2023 13:34
Privé dingen? Dan zou je beter Briar, Session, Signal of SimpleX gebruiken
Linksquest Moderator Spielerij @born4trance19 september 2023 15:04
Bedoel gewoon voor contact met collega's, vrienden en familie, en niet voor bekende mensen te gaan volgen.
merethan @born4trance19 september 2023 14:01
Tox!
GekkePrutser
19 september 2023 13:23
Jammer. Ik vind dit een vervelende functie die in de weg zit. Ik zal het nooit gebruiken.

Chatgroepen met veel gebruikers zoals op Telegram vind ik geweldig maar dit soort twitter achtige eenrichtings "update" kanalen heb ik helemaal niks aan. Het is gewoon pure spam.
Nimac91 19 september 2023 14:39
Ik vindt het grappig dat ze in de foto de voetbal club channels vermijden terwijl ik vrijwel enkel voetbal clubs zie.

Ik ben iets minder tegen dit soort toevoegingen gezien we moeten leven met whatsapp heb ik liever functies erbij dan dat het altijd hetzelfde blijft. Whatsapp loopt echt flink achter op Telegram wat dat betreft. Communities functie is heel handig als dit een discord server systeem gaat worden met meerdere kanalen maar ook met het zien van geschiedenis of het pinnen van berichten en moderator functies tussen gebruikers. Als bestuurslid van een vereniging zie ik wel goeie toepassingen ervoor maar het is nog niet goed genoeg.
Kiswum
19 september 2023 15:16
Heerlijk, ik werd direct in een fraudeleuze Bitcoins groep geplaatst door een onbekende.
Ik heb de groep gerapporteerd en ben eruit gestapt.
PsiTweaker 19 september 2023 13:39
En zo probeert WhatsApp kanalen te pushen, terwijl ik dat geheel niet wil. Het is een soort spam, ongewenste reclame op MIJN mobiel :( .

Ik hoop dat WhatsApp een instelling maakt zodat deze kanalen uitgezet kunnen worden. Maar ik verwacht het niet, want ook deze kanalen ( wie wordt er wel/niet getoond ) zullen een eigen verdienmodel hebben |:( .

Grote kans dat t.z.t. het geld gaat bepalen, wie er bovenaan de kanalenlijst staat en zo ook op MIJN mobiel tevoorschijn komt :| .

[Reactie gewijzigd door PsiTweaker op 22 juli 2024 18:37]

FONfanatic @PsiTweaker19 september 2023 14:32
Je hoeft niet uit te zetten wat je niet zelf aangezet hebt. Je wordt niet gepusht.
k995 @PsiTweaker19 september 2023 14:37
Misschien eens whatsapp opendoen en bekijken VOOR je aan je rant begint?
vespino 19 september 2023 14:53
Zou dit een vervanger kunnen zijn voor Twitter als Elon het dalijk betaald maakt?
blackSP 19 september 2023 15:04
Whatsapp op de PC (Manjaro hier) in Chrome met Adquard alle elementen die ik niet wil zien verwijderd. Geblokt. Volkomen onzichtbaar dus. Werkt perfect!

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