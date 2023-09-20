WhatsApp test aanmaken van passkeys in bètaversie

WhatsApp test in een bètaversie de ondersteuning voor passkeys voor tweetrapsauthenticatie.

De functie zit in bètaversie 2.23.20.4 op Android, schrijft WABetaInfo. Gebruikers kunnen daarin een passkey aanmaken en die in Googles Password Manager opslaan.

Uit eerdere bèta's bleek al dat WhatsApp aan die functie werkte, maar toen was het nog niet mogelijk passkeys daadwerkelijk aan te maken. Nu is dat volgens WABetaInfo wel het geval. Passkeys zijn een uniforme manier om tweetrapsauthenticatie te gebruiken. Tweakers schreef er vorig jaar een achtergrondartikel over.