'WhatsApp werkt aan functie om foto's en video's zonder compressie te sturen'

WhatsApp lijkt te werken aan een functie om foto's en video's zonder compressie te versturen. Dat is in aanvulling op de 'HD-optie', die de app eerder uitbracht.

Bron: WABetaInfo

Om foto's en video's zonder compressie te versturen, moeten gebruikers die in de toekomst als document selecteren in de interface, meldt WABetaInfo. Die site vindt vaak onaangekondigde functies in WhatsApp. De functie zit in de Android-versie 2.23.18.11. De interface vermeldt dat gebruikers beeldmateriaal 'in originele kwaliteit' kunnen versturen.

Functies in bèta komen doorgaans binnen enkele weken tot maanden uit in de stabiele versie van WhatsApp. Onlangs kwam de mogelijkheid erbij om video's te versturen in 'HD', 1280x720 pixels. WhatsApp heeft nog niets gezegd over het versturen van beeldmateriaal in originele kwaliteit.