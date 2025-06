WhatsApp test functie voor genereren stickers met prompts

WhatsApp is begonnen met het testen van een functie voor het genereren van stickers met prompts. Tot nu toe kunnen gebruikers alleen stickers die zij zelf of andere gebruikers eerder hebben gemaakt, in chats plakken.

WhatsApp AI stickers

WhatsApp noemt de functie 'AI stickers', meldt WABetaInfo. De functie is voor een beperkt aantal testers beschikbaar in versie 2.23.17.8 voor Android. Later moeten meer gebruikers de functie kunnen proberen. De knop om een sticker te produceren lijkt te zitten tussen de tabbladen voor stickers en voor gifs in het emojimenu.

Het is onbekend welke backend WhatsApp gebruikt: WABetaInfo vermeldt alleen dat het gaat om een dienst van Meta zelf. Meta heeft veel eigen diensten rondom generatieve AI. Er zijn nog weinig details over hoe de dienst precies werkt en of het bijvoorbeeld mogelijk is om het resultaat te verfijnen op basis van een tweede prompt en of het mogelijk wordt om te kiezen uit diverse opties. Wel komt er een rapporteerfunctie voor als de gegenereerde sticker aanstootgevende inhoud bevat. Het is al langer duidelijk dat Meta generatieve AI wil toevoegen aan al zijn diensten.