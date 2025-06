Meta stelt AI-tool Imagine los beschikbaar en komt met 'Reimagine'-functie

Meta heeft een aantal updates aangekondigd voor zijn AI-tools. Zo komt het met een 'Reimagine'-functie voor zijn Imagine-beeldgenerator, waarmee het mogelijk is om aanvullingen te creëren voor gegenereerde afbeeldingen. Deze tool komt nu ook standalone beschikbaar.

Als gebruikers in een groepschat van een van Meta's berichtendiensten de Imagine-tool gebruiken, wordt het voor deelnemers van het gesprek mogelijk om een nieuwe afbeelding te creëren gebaseerd op een al gegenereerde foto, legt Meta uit. Daarvoor moeten ze de afbeelding in kwestie geselecteerd houden en een aanvullende tekstprompt invoeren. Vervolgens wordt daaruit een nieuwe afbeelding gecreëerd.

Imagine is gebaseerd op Meta's Emu-model en werd in september beschikbaar gesteld in de Engelstalige versies van WhatsApp, Messenger en Instagram. Nu is de tool echter ook als standalone te gebruiken via een eigen website. In eerste instantie is de site alleen toegankelijk voor gebruikers in de VS. Meta zegt 'in de komende weken' een onzichtbaar watermerk toe te gaan voegen aan afbeeldingen die met dit model worden gegenereerd. Dat watermerk is volgens het techbedrijf bestand tegen 'veelvoorkomende beeldmanipulatietechnieken, zoals bijsnijden, kleuraanpassingen en screenshots'.

Meta belooft verder dat het zijn AI-assistent Meta AI heeft verbeterd. Zo zouden de antwoorden op mobiele apparaten 'gedetailleerder' zijn, en worden er 'accuratere' samenvattingen van zoekresultaten gegeven. De chatbot zou op meer soorten verzoeken een behulpzaam antwoord kunnen geven. Daarnaast is de AI-assistent nu in staat om tijdens chatgesprekken Reels te delen. De functies worden volgens Meta per direct uitgerold voor de Engelstalige versie van zijn diensten.