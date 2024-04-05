Meta-platforms gaan AI-gegenereerde media vanaf mei voorzien van labels

Meta gaat AI-gegenereerde content vanaf mei voorzien van een Made with AI-label. De techgigant zei in februari al dat dergelijke labels eraan komen, maar meldde toen nog niet wanneer dat zou gebeuren. Het bedrijf past ook zijn moderatiebeleid rondom gemanipuleerde media aan.

Het beleid van Meta gaat vanaf mei gelden voor Facebook, Instagram en Threads, zo schrijft de techgigant op vrijdag in een blogpost. Het bedrijf gaat vanaf dan 'afbeeldingen, video's en audio' voorzien van een Made with AI-label. Gebruikers kunnen bij het uploaden content zelf aangeven of ze gebruik hebben gemaakt van AI. Meta zegt ook zelfstandig 'indicatoren' van AI-content te kunnen opmerken met een detectiesysteem op basis van 'industriestandaarden', hoewel het bedrijf daar verder weinig concrete details over geeft.

Meta kondigde in februari al aan dat het door AI-gegenereerde afbeeldingen later dit jaar van een label zou gaan voorzien. Het bedrijf had het toen ook al over video's en audio. De techgigant zei toen nog niet precies wanneer het zou beginnen met het labelen van AI-content. Meta zegt nu dus dat dit vanaf mei gaat gebeuren. Het bedrijf voorziet content dat is gegenereerd met Meta's eigen AI-tools al langer van een label, maar dat gaat ook gelden voor content die is gegenereerd door andere diensten. Meta zei in februari al samen te werken met andere AI-bedrijven aan technische standaarden voor het identificeren van AI-content.

De techgigant voert verder wijzigingen door in zijn beleid rondom gemanipuleerde media. Meta doet dat na feedback van zijn Oversight Board. Meta's oude beleid stamt uit 2020 en was alleen van toepassing op deepfakes die mensen woorden in de mond leggen. Het beleid bood daarom onvoldoende dekking voor het brede scala aan gemanipuleerde media en AI-content dat tegenwoordig wordt verspreid, concludeerde de Meta-toezichthouder. Een voorbeeld daarvan was een gemanipuleerde video van de Amerikaanse president Joe Biden. Die suggereerde onterecht dat hij zich ongepast had gedragen, maar was technisch gezien niet verboden onder het oude beleid.

Het nieuwe beleid gaat daarom gelden voor meer soorten content. Daarnaast wordt content die 'een hoog risico' voor misleiding vormt, voorzien van een extra prominent label met context. Verder wordt AI-gegenereerde content vanaf juli niet langer automatisch verwijderd als die geen inbreuk maakt op de overige voorwaarden van Meta. Content wordt vanaf dan alleen verwijderd in de 'meest risicovolle omstandigheden'.