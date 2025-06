Meta wil met AI-model gebruikers langer vasthouden in de feed en in video's

Meta werkt aan een AI-model dat de aanbevelingen moet gaan afhandelen voor posts in de feed en video's in Reels op Instagram en Facebook. In tests had dat tot gevolg dat gebruikers 8 tot 10 procent langer Reels-video's aan het bekijken waren.

De bedoeling is bijvoorbeeld dat gebruikers die interesse hebben in bepaalde onderwerpen bij Reels, dat later ook zien terugkomen in de feed, meldt CNBC. Bovendien moeten de aanbevelingen voor posts en video's relevanter zijn, waardoor gebruikers langer in de app blijven. Socialemediabedrijven verdienen geld door advertenties die ze kunnen laten zien als gebruikers langer in hun apps doorbrengen en daarom hebben ze veel belang bij dergelijke optimalisaties.

Daarnaast moet er een knop komen om aan te geven dat een aanbeveling goed werkt, waarna gebruikers meer van dat onderwerp kunnen gaan zien. Meta is nu naar eigen zeggen in 'fase 3' van de ontwikkeling en wil het model valideren binnen zijn producten. Het model is onderdeel van de technische roadmap tot 2026 en moet dus vermoedelijk binnen twee jaar klaar zijn.