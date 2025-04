Meta test AI-assistent in Instagram-zoekbalk die content kan suggereren

Meta test de toevoeging van zijn AI-assistent in de zoekbalk van Instagram. Een kleine groep gebruikers kan de chatbot oproepen en vragen naar suggesties van posts of Reels met een bepaald thema.

Verschillende Instagram-gebruikers hebben aan TechCrunch laten weten dat ze via de zoekbalk Meta AI konden oproepen. Vervolgens kunnen ze de chatbot vragen om content op het platform te vinden. In een screenshot krijgt een gebruiker bijvoorbeeld desgevraagd suggesties van Reels van de zonsopgang. Op basis van de prompts die Meta zelf suggereert, kunnen gebruikers ook onder meer vragen naar posts met tips over hoe je voedselverspilling tegengaat en over kattenverzorging.

Naast dat gebruikers de AI-bot kunnen gebruiken om content met een bepaald thema te vinden, kunnen ze Meta AI ook gebruiken als een reguliere chatbot. Ze kunnen de assistent vragen stellen of afbeeldingen laten genereren, net zoals de chatbot al kan in onder meer WhatsApp en Facebook Messenger. Meta bevestigt aan TechCrunch dat het werkt aan de functie en dat deze onder een 'beperkte groep' gebruikers wordt getest.