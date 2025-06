WhatsApp werkt aan thema's, vermoedelijk ook in te stellen per chatgesprek

WhatsApp lijkt te werken aan manieren om chats thema's mee te geven, zo meldt WABetaInfo. Later zou daar ook de optie bijkomen om een thema per chat in te stellen.

Nu is het alleen mogelijk om een wallpaper in te stellen, maar bij de thema's krijgen de tekstvakken en letters ook andere kleuren, schrijft WABetaInfo. Daarmee ziet de hele chat er anders uit. Later zou dat ook per chat in te stellen zijn. Het is nog onbekend wanneer de thema's uit te proberen zouden moeten zijn. De functie is nog niet live in de bèta's van WhatsApp. Daardoor lijkt een release nog minstens maanden te duren.