Meta werkt aan automatische geheugenfunctie voor Meta AI in WhatsApp

Meta werkt aan een automatische geheugenfunctie voor Meta AI in WhatsApp. De AI-tool zal hierdoor gepersonaliseerde antwoorden en suggesties kunnen geven op vragen van gebruikers. Het is niet duidelijk wanneer Meta de functie wil introduceren.

WABetaInfo heeft de functie ontdekt in een bètaversie van WhatsApp voor Android. Uit screenshots blijkt dat Meta AI automatisch gegevens van gebruikers zal opslaan die gedeeld worden tijdens een gesprek met de AI-chatbot. Gebruikers kunnen ook vragen om bepaalde specifieke informatie op te slaan.

WABetaInfo schrijft dat persoonlijke voorkeuren, geboortedata, gespreksstijlen en interesses kunnen opgenomen worden in het geheugen van de AI-chatbot. Het zou ook mogelijk zijn om opgeslagen informatie te wissen en aan te passen. De functie is momenteel nog in ontwikkeling. Het is niet duidelijk wanneer het wordt geïntroduceerd en of er nog aanpassingen aan de implementatie zullen volgen.