Meta sluit licentiedeal met Reuters over gebruik nieuwscontent in Meta AI

Meta heeft een meerjarige licentieovereenkomst met persagentschap Reuters gesloten. Hierdoor kan de AI-chatbot van het technologiebedrijf Amerikaanse gebruikers informatie geven over actuele gebeurtenissen. Het is niet duidelijk hoeveel Meta aan Reuters heeft betaald.

Volgens nieuwsorganisatie Axiom kan Meta AI sinds vrijdag informatie over actuele gebeurtenissen meegeven, als daar door de gebruikers naar wordt gevraagd. Deze nieuwe functie is zowel via Facebook, Messenger, Instagram als WhatsApp beschikbaar. In de resultaten van Meta AI zullen samenvattingen van actuele gebeurtenissen komen te staan, met een directe link naar de corresponderende nieuwsberichten van Reuters.

Axiom schrijft dat dit de eerste licentieovereenkomst is die Meta heeft gesloten met een nieuwsorganisatie, wat betreft het gebruik van nieuwscontent in zijn AI-producten. Het is niet duidelijk wat de looptijd van de overeenkomst is en welke financiële compensatie Meta aan Reuters betaalt. Het is ook niet duidelijk of deze licentiedeal van toepassing zal zijn in andere werelddelen. Meta en Reuters werken sinds 2020 samen aan een factcheckprogramma op de platformen van Meta.