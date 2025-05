Ceo Instagram: minder populaire video’s worden met lagere kwaliteit gestreamd

Instagram-video’s die minder vaak worden bekeken, worden met een lagere beeldkwaliteit gestreamd. Dat heeft Instagram-ceo Adam Mosseri gezegd. Zodra de video’s weer populair worden, wordt het beeldmateriaal opnieuw in een hogere kwaliteit gestreamd.

Volgens Mosseri worden video’s doorgaans in de hoogst mogelijke kwaliteit gestreamd. "Maar als de video’s een lange tijd niet werden bekeken, stappen we over naar een stream met een lagere kwaliteit", klinkt het in een Instagram-reel die door een gebruiker werd opgenomen. Mosseri zegt in een later bericht op Threads dat het verschil in kwaliteit gering is. De ceo meent ook dat de inhoud van Instagram-video's een grotere rol speelt bij de populariteit dan enkel de beeldkwaliteit.