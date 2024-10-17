Instagram rolt automatisch blokkeren naaktbeelden in dm's wereldwijd uit

Meta brengt voor Instagram de functie voor het automatisch blokkeren van naaktbeelden in persoonlijke berichten wereldwijd uit. In het verlengde daarvan beperkt Instagram voortaan de functionaliteiten van accounts die potentieel van oplichters zijn.

Als Nudity Protection ingeschakeld is, worden beelden met naaktheid automatisch vervaagd. De ontvanger krijgt een waarschuwing dat het mogelijk om aanstootgevend materiaal gaat en kan ervoor kiezen om de beelden dus niet te bekijken. Ook waarschuwt Meta de verzender en eventueel de persoon die een dergelijke afbeelding doorstuurt.

De nieuwe veiligheidsmaatregelen zijn een aanvulling op de onlangs geïntroduceerde Teen Accounts. De maatregelen tegen naaktbeelden in dm's worden sinds april van dit jaar getest en zijn standaard ingeschakeld voor Teen Accounts. Ook andere gebruikers kunnen deze optie inschakelen. Overigens werkt de techgigant al jaren aan verschillende systemen om het delen van naaktbeelden in dm's te beperken.

Verder introduceert Instagram verschillende beperkingen voor gebruikers met een 'potentieel oplichtersaccount'. Het sociale medium bepaalt onder meer op basis van de leeftijd van een account en het gedrag op het platform of een account mogelijk voor oplichtingstechnieken zoals 'sextortion' gebruikt wordt. De meeste beperkingen zijn zover bekend alleen van toepassing op handelingen met betrekking tot tieneraccounts.

Mogelijke oplichtersaccounts kunnen na de wereldwijde uitrol van de nieuwe beveiligingsmaatregelen onder meer geen volgverzoek naar tieners sturen, of deze verzoeken worden automatisch in de spammap van de ontvanger geplaatst. Daarnaast gaat Meta tieners waarschuwen wanneer een potentiële oplichter mogelijk in een ander land woont. Volgens de Instagram-uitbater doen oplichters zich vaak voor als inwoners uit een ander land dan waar ze werkelijk vandaan komen. Onlangs haalde het bedrijf bijvoorbeeld meer dan 60.000 oplichteraccounts uit Nigeria offline.

Dergelijke accounts kunnen verder de likes en volgers van anderen niet meer zien. Ook kunnen zij geen screenshots meer maken van tijdelijke posts en beeldmateriaal in dm's. Het is niet duidelijk of de twee laatstgenoemde beperkingen standaard van toepassing zijn voor iedereen, of alleen wanneer een dergelijk account met content van Teen Accounts probeert te interacteren.