Instagram rolt automatisch blokkeren naaktbeelden in dm's wereldwijd uit

Meta brengt voor Instagram de functie voor het automatisch blokkeren van naaktbeelden in persoonlijke berichten wereldwijd uit. In het verlengde daarvan beperkt Instagram voortaan de functionaliteiten van accounts die potentieel van oplichters zijn.

Als Nudity Protection ingeschakeld is, worden beelden met naaktheid automatisch vervaagd. De ontvanger krijgt een waarschuwing dat het mogelijk om aanstootgevend materiaal gaat en kan ervoor kiezen om de beelden dus niet te bekijken. Ook waarschuwt Meta de verzender en eventueel de persoon die een dergelijke afbeelding doorstuurt.

De nieuwe veiligheidsmaatregelen zijn een aanvulling op de onlangs geïntroduceerde Teen Accounts. De maatregelen tegen naaktbeelden in dm's worden sinds april van dit jaar getest en zijn standaard ingeschakeld voor Teen Accounts. Ook andere gebruikers kunnen deze optie inschakelen. Overigens werkt de techgigant al jaren aan verschillende systemen om het delen van naaktbeelden in dm's te beperken.

Verder introduceert Instagram verschillende beperkingen voor gebruikers met een 'potentieel oplichtersaccount'. Het sociale medium bepaalt onder meer op basis van de leeftijd van een account en het gedrag op het platform of een account mogelijk voor oplichtingstechnieken zoals 'sextortion' gebruikt wordt. De meeste beperkingen zijn zover bekend alleen van toepassing op handelingen met betrekking tot tieneraccounts.

Mogelijke oplichtersaccounts kunnen na de wereldwijde uitrol van de nieuwe beveiligingsmaatregelen onder meer geen volgverzoek naar tieners sturen, of deze verzoeken worden automatisch in de spammap van de ontvanger geplaatst. Daarnaast gaat Meta tieners waarschuwen wanneer een potentiële oplichter mogelijk in een ander land woont. Volgens de Instagram-uitbater doen oplichters zich vaak voor als inwoners uit een ander land dan waar ze werkelijk vandaan komen. Onlangs haalde het bedrijf bijvoorbeeld meer dan 60.000 oplichteraccounts uit Nigeria offline.

Dergelijke accounts kunnen verder de likes en volgers van anderen niet meer zien. Ook kunnen zij geen screenshots meer maken van tijdelijke posts en beeldmateriaal in dm's. Het is niet duidelijk of de twee laatstgenoemde beperkingen standaard van toepassing zijn voor iedereen, of alleen wanneer een dergelijk account met content van Teen Accounts probeert te interacteren.

instagram beveiliginginstagram beveiliginginstagram beveiliging

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 17-10-2024 16:29
25 • submitter: wildhagen

17-10-2024 • 16:29

25

Submitter: wildhagen

Lees meer

Instagram begint met AI om tieners op te sporen die liegen over leeftijd
Instagram begint met AI om tieners op te sporen die liegen over leeftijd Nieuws van 22 april 2025
Pubers op Instagram moeten toestemming van ouders hebben om te livestreamen
Pubers op Instagram moeten toestemming van ouders hebben om te livestreamen Nieuws van 8 april 2025
Ceo Instagram: minder populaire video’s worden met lagere kwaliteit gestreamd
Ceo Instagram: minder populaire video’s worden met lagere kwaliteit gestreamd Nieuws van 28 oktober 2024
Meta beperkt Instagram-accounts van minderjarigen
Meta beperkt Instagram-accounts van minderjarigen Nieuws van 17 september 2024
Meta haalt 63.000 Instagram-accounts offline wegens 'sextortion'
Meta haalt 63.000 Instagram-accounts offline wegens 'sextortion' Nieuws van 24 juli 2024
Instagram-gebruikers kunnen niet meer zomaar dm's sturen naar onbekende tieners
Instagram-gebruikers kunnen niet meer zomaar dm's sturen naar onbekende tieners Nieuws van 25 januari 2024
Meer producten en artikelen
Websites en community's Meta Instagram Oplichting Social media

Reacties (25)

-Moderatie-faq
25
24
11
0
0
11
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
rmk_ 17 oktober 2024 16:47
Ik heb een niets voorstellend IG account met niet bijzondere foto’s. En toch krijg ik regelmatig likes op foto’s van lege profielen die in hun profielfoto verhaal een verwijzing hebben naar hun only fans oid.

Als ik hun vervolgens rapporteer voor naakt krijg ik een reactie van IG dat hun profiel niet de ToS schenden. :?

Dus ik snap niet zo goed wat hun beleid nou echt is betreffend naakt content spam.
SgtElPotato @rmk_17 oktober 2024 16:49
Maar ze posten toch geen naakt op hun profiel? Die ToS schenden ze dus inderdaad niet..
secretqwerty10 @SgtElPotato17 oktober 2024 16:56
Maar het zijn wel bots, welke de ToS wél schenden
fl1p @rmk_17 oktober 2024 18:29
Ik heb al 100'den keren valse pagina's (genre reageer "ik wil winnen" op deze post en win een auto) gerapporteerd, alsook overduidelijke phishing advertenties, maar Meta doet er helemaal niets aan.

Telkens krijg ik de melding dat het niet in strijd zou zijn met de advertentierichtlijnen. Elke keer weer vraag ik een tweede beoordeling aan, maar GEEN ENKELE keer werd de advertentie of pagina verwijderd. Ik moet dan maar naar het gerecht stappen om klacht in te dienen :+
bazs2000 @fl1p18 oktober 2024 06:07
Waar Meta, in mijn ogen, dan wel snel is heeft betrekking op het blokkeren van seks-spam.

Structureel meld ik accounts die mijn foto's liken en waarvan het profiel is opgezet om jou naar hun speciale whatsappgroep te krijgen.

Hoewel je geen feedback krijgt verdwijnen dat soort accounts dus vrij snel.

Een paar accounts die ik meldde waren twijfelachtig en konden ook nog van een mens zijn en daar kreeg ik van Meta feedback op in de vorm dat de melding onterecht was.

Een fijne gedachte dat niet alles zomaar wordt aangenomen na een melding. Mij gaat het om botaccounts te weren dus wel zo fijn dat Meta toch nog even zelf controleert. :)
Luminair @fl1p18 oktober 2024 02:05
Dit ervaar ik ook, en dan ook met racistische uitingen, desinformatie, en wat dan niet al. Er gebeurt gewoon niks mee. Het lijkt er op dat ze er pas wat mee doen als honderden mensen het rapporteren, of als er tepels in een afbeelding staan.
pim @rmk_17 oktober 2024 16:54
ik heb al zoveel profielen gemeld. Ai spam, nep profielen, en zelfs een keer een kind wat gesexualiseerd werd. En heb nog nooit een bedankje gekregen. Altijd het bericht terug dat het profiel geen voorwaarden schend.
Damion776 @pim17 oktober 2024 17:01
Niet eens alleen profielen, ook gewoon advertenties die ronduit gewoon oplichting zijn.
Heb vaker GTA V for mobile advertenties gezien bijvoorbeeld
ibmpc @pim17 oktober 2024 17:14
AI schendt helaas niet de voorwaarden van IG :(
naaitsab @pim17 oktober 2024 17:41
Dat heeft toch geen zin, de gebruiker is het product bij Meta. Zo lang ze niet tegen de lamp lopen door gebrekkige moderatie doen ze er weinig tot niks mee. Mij in ieder geval de moeite niet waard, ik negeer die scam/spam accounts gewoon. Je profiel op privé zetten helpt ook om lastig gevallen te worden door allerhande rommel.

Er zit denk ik wel iets van beeldherkenningssoftware overheen. Ik heb meerdere keren gezien van modellen dat hun posts verwijderd worden want TOS. Als dat te vaak gebeurt gaat hun account daadwerkelijk op zwart. Dus er zit wel een systeem achter. Denk het ook een beetje vergelijkbaar is met je SPAM-filter. Er komt nog wel eens wat rommel door maar ik denk dat je ervan schrikt als je deze helemaal uit zou zetten. Hetzelfde is waarschijnlijk ook bij social media aan de hand.

Net als met de welbekende robotbellers met dingen als meldingen dat je rekening wordt geblokkeerd. Er trappen kennelijk nog steeds genoeg mensen in. Anders steken ze er geen tijd en geld in.
Erwin1967 @pim17 oktober 2024 19:52
Ik denk dat de meldingen automatisch afgehandeld worden. Een account wordt dan automatisch gescand en zal meestal geen afwijking vinden omdat dezelfde scan al eerder is uitgevoerd.
_Thanatos_ @rmk_17 oktober 2024 17:02
Twitter heeft daar ook een hele tijd last van gehad. Ik denk dat Musky Boy het wel leuk vond, maar het is toch aangepakt. Maar wel bij de bron, ipv bij het effect.

Je kunt zeggen van Twitter wat je wil, maar de manier waarop Instagram het aanpakt, voelt meer als de Amerikaanse allergie voor naaktbeelden dan als een echt probleem oplossen.
Lisadr @rmk_17 oktober 2024 17:16
Instagram (Meta) en LinkedIn doen hier vrijwel niets mee. Regelmatig accounts met naaktfoto's en zelfs softporno gemeld aan Instagram en ze doen er niets mee.

Op LinkedIn meerdere malen illegale activiteiten, zoals verkoop van illegale software enfraude poginge gemeld en ze doen er niets mee.

Social media bedrijven hebben er belang bij dat er zoveel mogelijk interactie is, boze reacties is voor hun ook interactie. Een Only Fans ‘model’ heeft de afgelopen dagen internationaal nieuws gehaald omdat ze een nep filmpje had opgenomen waarin ze een Grieks vlag verwijderd en doet alsof het een israëlitische vlag is. Alles voor de aandacht en interactie en dat is waar Meta, TikTok en anderen geld mee verdienen.
honey @rmk_18 oktober 2024 08:23
Niemand begrijpt hun algoritme. Accounts krijgen zonder reden al snel een shadowban, omdat er een stukje van een bh zichtbaar is, terwijl anderen met expliciete content wel blijven posten. Het is ondoorzichtig, oneerlijk en weinig consequent.
Een vriendin is continu bezig fotos weer aan te passen, omdat het algoritme blijkbaar haar niet mag.
Knijpoog @rmk_18 oktober 2024 12:11
Niks persoonlijks.. in het algemeen word voor afkorting van Instagram “Insta” gebruikt door de volksmond. Ik weet zeker dat bijna niemand onder de 35 “IG” gebruikt.
wildhagen
17 oktober 2024 17:02
Verder introduceert Instagram verschillende beperkingen voor gebruikers met een 'potentieel oplichtersaccount'. Het sociale medium bepaalt onder meer op basis van de leeftijd van een account en het gedrag op het platform of een account mogelijk voor oplichtingstechnieken zoals 'sextortion' gebruikt wordt. De meeste beperkingen zijn zover bekend alleen van toepassing op handelingen met betrekking tot tieneraccounts.
Deze maatregel vind ik wel heel erg goed. Als je ziet hoe verwoestend sextortion uit kan pakken voor slachtoffers, daar schrik je echt van. Het drijft zelfs sommigen mensen letterlijk tot zelfmoord daardoor, zie als voorbeeld Nederlandse afperser Amanda Todd in Canada veroordeeld tot 13 jaar cel.

En dan is er nog het vermoeden dat vele mensen dit uit schaamte nooit melden, ook al worden ze dus afgeperst met seksbeelden etc: Vrees dat duizenden slachtoffers sextortion nooit aangifte doen: 'Schaamte en angst houden je klem’

Enige bescherming daartegen lijkt me wel wenselijk om dit soort intrieste situaties in de toekomst te voorkomen. Dus deze maatregel is in ieder geval een hele grote stap in de juiste richting.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 17 oktober 2024 17:03]

M3m3nt0m0r1 @wildhagen17 oktober 2024 19:34
Je beseft dat dit koren op de csam molen van de EU is? Nu Instagram het doet zullen ze het in Brussel massaal gaan gebruiken om scanning er doorheen te krijgen.
Dit is het ultieme bewijs dat het kan wat ze willen.
MPIU8686 17 oktober 2024 18:12
" onlangs geïntroduceerde Teen Accounts "

Meta heeft wijzigingen uitgerold voor de accounts van minderjarige gebruikers onder de 16 jaar.

Dat is nu net het probleem en wat er mis is met onze samenleving.
Minderjarigen hebben zulke accounts helemaal niet nodig,
hier komt enkel maar ellende van.

Er zou zelfs een smartphone verbod moeten komen voor minderjarigen.

Overal zie je jeugd lopen en fietsen naar hun schermpje kijkend .. af en toe worden ze eens aangereden of opgeschept door een bestuurder (en dat komt toch wel wekelijks een aantal keer in het nieuws).
P_Tingen @MPIU868618 oktober 2024 09:35
Helemaal mee eens, jeugd kan daar niet mee omgaan. Gelukkig doen volwassenen dat een stuk beter.
Oh, wacht....
MPIU8686 @P_Tingen18 oktober 2024 10:08
U begrijpt duidelijk mijn punt niet. ik vermeld expleciet de noemer Teen Accounts omdat hiermee de grote bedrijven/platforms de jeugd willen aanzetten tot gebruik van / het verslaafd maken aan social media louter om hun winsten te vergroten. Als hier slachtoffers voor moeten vallen intereseert Meta geen bal. En het is net deze social media die aanzet tot het continue gebruik van smartphones.

Dat terzijde zie ik ook wel dat veel volwassenen zich gedragen zonder verantwoordelijkheid. Als ik uit mijn keukenraam 5 auto's zie passeren zitten er minstens 2 van op hun smartphone bezig of zijn aan het bellen, net alsof een handsfreekit onbetaalbaar is.

Maar wat ook opvalt is dat veel volwassenen die in hun jeugd met de GSM zijn opgegroeid, nu wel een smartphone hebben, maar hier niet altijd met in de hand lopen, maar deze gewoon bij zich hebben. Dit terwijl de jeugd die smartphone wel altijd in de hand hebben en op hun schermpje zitten turen.
Gelukkig niet allemaal, maar de overgrote meerderheid wel.
Roel1966 17 oktober 2024 23:06
Ik heb zelf geen Instagram account maar vind zoiets helemaal prima want tja, zit er echt niet op te wachten dat iemand blootfoto's stuurt. Mogen ze wat mij betreft ook bij Whatsapp invoeren, en ja zeker al voor accounts van minderjarigen.

En ja verder ben ik het ook met anderen eens dat er eigenlijk gewoon een verbod mag komen op smartphones voor minderjarigen. Laat kinderen weer eens kinderen zijn en niet een verlengde worden van hun smartphone.
JoHnnY-Btm 18 oktober 2024 08:41
het rapporteer systeem van META alias Instagram stelt totaal geen drol wat voor.

je kan rapporteren wat je wilt echter krijg je altijd een bericht terug dat het niet ToS schendend is of zou zijn.

duidelijke accounts die zijn opgezet om je naar een OF pagina te lokken
duidelijke accounts die vanuit Afrika opgezet zijn om je op te lichten
duidelijke accounts die zijn opgezet om je gegevens te phishen
duidelijke accounts die het inmiddels scam planko/plinko casino spelletje promoten
duidelijke accounts die zijn opgezet om jouw gegevens buit te maken om zich vervolgens als jou voor te doen.
duidelijke accounts met max. 6 of 7 foto's op het profiel die een post liken via iemand anders en je dan een invite gaan sturen om mogelijk toegang te krijgen tot jouw IG inhoud met als doel SCAM

META alias Instagram is er niet bij gebaat om de gerapporteerde accounts etc. te bannen want het zijn voor hun inkomsten en marktwaarde per profiel en de advertenties die vol zitten met phising en scam worden ook niet verwijderd, dus waarom deze stap nemen op het naakt aspect? het is een grote neppe poppenkast dat ze iets doen aan bla bla maar dat doen ze niet.

Facebook en TikTok is net zo erg

ik zit al maanden niet meer actief op Facebook en ook niet op Instagram, WAT EEN OPLUCHTING TikTok gebruikte ik al niet

[Reactie gewijzigd door JoHnnY-Btm op 18 oktober 2024 08:42]

iqcgubon 17 oktober 2024 19:03
IG is wel het laatste platform langs waar ik nudes zou versturen maar kom, blijkbaar gebeurt het genoeg.
Vyo 17 oktober 2024 20:44
Ik mag toch hopen dat het tegenwoordig wat geavanceerder is, voor m'n gevoel gaat het nog steeds niet verder dan de inmiddels klassieke "hotdog / not hotdog" classificatie :+

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.