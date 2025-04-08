Pubers op Instagram moeten toestemming van ouders hebben om te livestreamen

Minderjarigen onder 16 jaar moeten voortaan op Instagram toestemming van hun ouders hebben om te livestreamen. Dat heeft het sociale netwerk bepaald. De beperkte tieneraccounts staan voortaan ook standaard aan op Facebook en Messenger.

Updates aan beperkingen tieneraccounts Instagram

Behalve voor livestreamen moeten gebruikers met een tieneraccount voortaan ook toestemming hebben om de optie om naaktfoto's te blurren uit te zetten, meldt Meta. Die optie staat standaard aan, maar tieners konden hem tot nu toe zelf uitzetten. Voortaan moeten ouders dat dus vooraf goedkeuren. De functies moeten minderjarigen op Instagram beter beschermen, zo zegt het moederbedrijf.

De tieneraccounts, met onder meer beperkte functies rondom contact zoeken via dm, staan voortaan ook standaard aan op Facebook en Messenger. Dat was nog niet het geval. Op Instagram, dat populairder is onder jongeren dan Facebook, staan de tieneraccounts standaard aan sinds september vorig jaar.