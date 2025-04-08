Pubers op Instagram moeten toestemming van ouders hebben om te livestreamen

Minderjarigen onder 16 jaar moeten voortaan op Instagram toestemming van hun ouders hebben om te livestreamen. Dat heeft het sociale netwerk bepaald. De beperkte tieneraccounts staan voortaan ook standaard aan op Facebook en Messenger.

Updates aan beperkingen tieneraccounts Instagram
Updates aan beperkingen tieneraccounts Instagram

Behalve voor livestreamen moeten gebruikers met een tieneraccount voortaan ook toestemming hebben om de optie om naaktfoto's te blurren uit te zetten, meldt Meta. Die optie staat standaard aan, maar tieners konden hem tot nu toe zelf uitzetten. Voortaan moeten ouders dat dus vooraf goedkeuren. De functies moeten minderjarigen op Instagram beter beschermen, zo zegt het moederbedrijf.

De tieneraccounts, met onder meer beperkte functies rondom contact zoeken via dm, staan voortaan ook standaard aan op Facebook en Messenger. Dat was nog niet het geval. Op Instagram, dat populairder is onder jongeren dan Facebook, staan de tieneraccounts standaard aan sinds september vorig jaar.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 08-04-2025 14:37 53

08-04-2025 • 14:37

53

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Reacties (53)

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batumulia 8 april 2025 14:41
Gevolg is dat 12 jarigen neerzetten dat ze 18 zijn en er klaar mee zijn. Net zoals wij vroeger allemaal deden.
i7x @batumulia8 april 2025 14:52
Is ook aan de ouders om hun kind in de gaten te houden online. Kunt moeilijk alles op Instagram afschuiven. Het zijn goede features en als je een beetje betrokken bent in de opvoeding, dan kun je hier gebruik van maken als ouder en heeft je kind niet een account waarop het zogenaamd volwassen is.

Dit geldt evengoed voor allerlei andere online platforms. Er zijn vandaag de dag veel parental controls die vroeger compleet ontbraken en je zo als kind zonder enige supervisie (ivm compleet onwetende ouders) de meest bizarre zooi te zien kreeg op het internet.
Megalodon86 @i7x8 april 2025 15:06
Handige kinderen maken gewoon een nieuw account met een nieuw email adres. Dat is allemaal zo moeilijk niet. Het enige toezicht dat echt helpt is inderdaad ouders die mee- of terugkijken op het online leven van hun kinderen.

Maargoed, er zijn ook genoeg kinderen niet zo handig, en voor die groep kan het een effectieve drempel zijn (hopelijk).

[Reactie gewijzigd door Megalodon86 op 8 april 2025 15:06]

avanhel @Megalodon868 april 2025 15:59
Handige ouders, maken een afspraak met de kinderen.
Vervolgens controleren ze die en nemen de hardware in beslag als ze zich niet aan de afspraak houden.
Dit is een goede stap van Meta.
divvid @avanhel8 april 2025 16:25
Ondanks dat ik het dit keer een keer eens ben met Meta, wens ik je een hele fijne avond na het in beslag nemen......[doet oordopjes in]
NakedDutchy @divvid8 april 2025 17:31
Meeste kinders in NL hebben een eigen (of gedeelde) slaapkamer. Mogen ze daar ff los binnen de perken. Volgens mij ben jij nog steeds de ouder en eindverantwoordelijke
Jorah_Newstone @divvid8 april 2025 20:09
Zeker geen ouder? Boos worden hoort erbij maar dan gaan ze maar even afkoelen in hun kamer. Kinderen moeten grenzen hebben. Anders gaan ze helemaal los als ze ouder zijn.
divvid @Jorah_Newstone9 april 2025 11:53
absoluut ouder. afpakken van spullen alleen gaat echter niet helpen. (been there, done that, didn't work)
Wifi beperken uiteindelijk ook niet op termijn.

Wat wél werkt is praten met je kind. Daarna mogen ze 'los' gaan (believe me, gebeurt niet, dan blijken ze ineens ernstig veel verantwoordelijkheid aan te kunnen)
DeMolT. @divvid9 april 2025 10:02
Te weinig grenzen, dan krijg je dit gedrag. Duidelijke afspraken en consequenties is het beste wat je kunt doen. Die moet je uiteraard wel met enige regelmaat herzien, maar doe dat ook samen met je kind.
Sinester @Megalodon868 april 2025 16:30
Handige kinderen maken gewoon een nieuw account met een nieuw email adres. Dat is allemaal zo moeilijk niet.
Ik neem aan als die kids streamen, ze ook een publiek hebben opgebouwd.. die behoud je natuurlijk niet als je een nieuw account gaat maken
DeMolT. @Sinester9 april 2025 09:51
Wat ik van mijn nichtje zie, is dat zij 20 snapchat accounts heeft gemaakt omdat ze elke keer haar wachtwoord vergeet. Binnen no-time heeft iedereen haar weer geaccepteerd...
Bijzondere generatie wmb...
zacht @Megalodon868 april 2025 15:13
Een stap in de goede richting van Meta. Ouderlijk toezicht is een utopie vrees ik, zelfs ouders die met alle goede bedoelingen ontzettend hun best doen gaat het niet lukken om volledig toezicht te houden tot hun kind 16 is. De meeste kinderen lopen in ieder geval vanaf het moment dat ze naar de middelbare school gaan met een smartphone in hun broekzak, en meestal zit die niet in hun broekzak.
Een volgende stap zou een 'internet-paspoort' kunnen zijn. Of dat wenselijk is, en wat de gevolgen (kunnen) zijn, daar valt uiteraard flink over te discussiëren.
Martinez- @zacht8 april 2025 21:06
Oef, volledig toezicht hebben op je kinderen zou je niet eens moeten willen hebben. Godzijdank hadden mijn ouders dat vroeger ook nooit.
DeMolT. @Martinez-9 april 2025 09:50
Vroeger werden we echter niet blootgesteld aan de hoeveelheid informatie die je nu op internet tegenkomt.
Plus dat via social media alles wordt gepusht, in plaats van dat je zelf iets zoekt uit interesse.
De overprikkeling is een wezenlijk probleem op dit moment, kinderen daarvoor beschermen lijkt mij zeker een goed idee.
Ik denk dat het helemaal niet zo gek is dat je in het begin van het online leven, je meeleest met wat je kind doet. Uiteindelijk kun je ze dan met meer vertrouwen los laten als ze een jaar of 15/16 zijn.

Je stuurt je kind ook niet met 4 jaar alleen op de fiets naar school, ook al zou ze dat kunnen.
Martinez- @DeMolT.9 april 2025 09:52
Dat kinderen toezicht nodig hebben ontken ik niet. Volledige toezicht is toch echt iets andere.

Mijn vrienden, die vroeger juist dergelijk toezicht hadden, zijn juist ontspoord.
DeMolT. @Martinez-9 april 2025 10:00
Dat noemen we balans, het is natuurlijk niet gezond om ze nooit ergens los te laten.
Maar je kunt ze wel helpen bij nieuwe vaardigheden / informatie, leren hoe ze het kunnen gebruiken en meekijken dat ze geen misbruik maken of dat er misbruik gemaakt wordt. Dat moet je ze natuurlijk ook leren, maar ik vind het niet vreemd dat je bij je 13 jarige kind mee kijkt met wat ze doen.

Zelf heb ik dat ook gedaan met onze dochter en het rondhuppelen door de wijk, elke keer een soort ring afgesproken waarbinnen ze autonoom mag bewegen. Inmiddels zie ik haar niet meer, maar vertrouw ik haar wel. Ooit ook nog overwogen om zo'n GPS horloge aan d'r pols te plakken, maar ik vind dat te ver gaan en dus niet gedaan.

[Reactie gewijzigd door DeMolT. op 9 april 2025 10:00]

emeralda @zacht8 april 2025 16:42
Kinderen beschermd opvoeden is ook geen goed idee want ze moeten zich straks toch staande houden in de wereld.
Van kinderen stabiele volwassenen maken is je taak als ouder.
phoenix2149 @Megalodon868 april 2025 19:05
Heel simpel, net als alcohol of volwassen content, gewoon een ID check verplicht stellen. De enige manier om daar een semi waterdicht systeem van te maken.

Het is te belachelijk voor woorden dat een overheid (NL/EU) hun burgers niet tegen zichzelf, maar vooral kinderen, willen beschermen. Blijkbaar kunnen ouders dat niet.
YopY @batumulia8 april 2025 15:37
Voorzichtig, als de regering(en) dit horen voeren ze een ID plicht in, zoals ze bijv. in het VK of in Florida al doen.
84hannes @YopY8 april 2025 16:07
Een ID-plicht is onzin. Er zijn al technieken om slechts 1 deel van je ID aan te tonen, bijvoorbeeld je leeftijd.

Een kind van twaalf houdt je niet continu in de gaten. Toch kan een kind van 12 als het goed is geen alcohol kopen (ik weet dat het vaak wel lukt, maar de als de procedures uitgevoerd worden zoals dat moet dan kan het niet) want dat is slecht voor hun gezondheid. Dan is het toch gek dat een kind van 12 wel andere dingen kan doen die aantoonbaar slecht voor hun gezondheid zijn?

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 8 april 2025 16:36]

Sinester @84hannes8 april 2025 16:33
Dan is het toch gek dat een kind van 12 wel andere dingen kan doen die aantoonbaar slecht voor hun gezondheid zijn?
Niet echt helaas.

Als je drank koopt, staat er daadwerkelijk een persoon voor je neus en moet je bewijzen dat je 18+ bent.
Online heb je die drempel niet en is het natuurlijk vele en vele male makkelijker om dit te doen

Pas als je echt met bijvoorbeeld DigiD of whatever moet legitimeren voor je bij deze online zaken komt, doe je er helemaal niks aan als de persoon beslist om te liegen

[Reactie gewijzigd door Sinester op 8 april 2025 16:33]

84hannes @Sinester8 april 2025 16:40
Pas als je echt met bijvoorbeeld DigiD of whatever moet legitimeren
Blijkbaar veronderstelde ik onterecht dat iedereen begreep wat ik bedoelde met
Er zijn al technieken om slechts 1 deel van je ID aan te tonen, bijvoorbeeld je leeftijd.
Vergelijk het met de QR codes tijdes de coronacrisis: een restaurant hoefde niet te weten wie je was, of en wanneer je gevaccineerd was etc. Het enige dat ze aan de QR-code zagen was dat je aan 1 van de 3 G's voldeed. Zoiets bestaat ook voor leeftijd, maar ik vergeet de naam steeds. Waarschijnlijk wordt het ook onderdeel van de Europese digitale portefeuille. Dan hoef je dus niet te vertellen wie je bent, je moet alleen maar aantonen dat je een minimale leeftijd hebt. Ook handig voor andere websites voor volwassenen, zoals drank, seks en gokken.
Sinester @84hannes8 april 2025 16:43
Blijkbaar veronderstelde ik onterecht dat iedereen begreep wat ik bedoelde met
Daar reageerde ik niet echt op en geeft ik je ook gelijk in. Vandaar dat ik dat wat vaag hield en DigiD alleen als voorbeeld gaf

Ik reageerde vooral op je claim dat je het gek vind dat kinderen andere dingen wel kunnen doen.
Ik vind dat niet gek, als je ziet hoe dat dus nu geregeld is.
zacht @84hannes8 april 2025 17:50
In Nederland kan dat via iDIN. Lijkt me een prima oplossing. De Europese digitale identiteit komt er ook aan. Wereldwijd nog niet zover ik weet.
lenwar
@zacht9 april 2025 06:10
Wereldwijd hoeft ook niet. Als er over heel de wereld een behapbaar aantal mechanismen komen (5-10), kunnen internationale webdiensten al die zaken ondersteunen. Daar komen van vanzelf frameworks voor die je zo in je code kunt implementeren. Kijk naar betaaldiensten. Er zijn er een x-aantal, en daar gaat gewoon goed.
kdekker @batumulia8 april 2025 16:03
Ik snap die reactie niet. Op deze manier rijdt iedere Nederlander tegen het verkeer in, negeert snelheidslimieten, heb lak aan andere verkeersregels, kortom heb lak aan iedereen en doe waar je zelf zin in hebt.

Natuurlijk hebben ouders verantwoordelijkheid, en zelfs als eerste, belangrijkste personen. Maar dat zegt toch nog niet dat andere partijen niet hun verantwoordelijkheid kunnen nemen en de drempel verhogen om gekke dingen uit te voeren?

En zoals we allemaal vroeger deden is een argument waar je alles mee kunt vergoeilijken en verder maar je schouders op moet halen. Er zijn wel verschillen met vroeger, waaronder toenemend individualisme, meer werkende ouders, minder gemeenschapszin, waardoor, helaas, ook andere partijen zoals ook een Instagram (wat je daar ook van mag vinden) verantwoordelijkheden krijgt. Dat zijn toch problemen die 20 jaar geleden niet bestonden. Misschien dat over 20 jaar teruggekeken wordt op de gekke ouders die in 202x ieder kind een mobiel gaven? Maar misschien droom ik alvast een beetje.
batumulia @kdekker8 april 2025 16:24
Ik denk dat je de reactie verkeerd interpreteert.

Je leeftijd veranderen op een digitaal platform is heel wat anders dan tegen het verkeer inrijden. Dat is iets minder anoniem :)

Ik vind het goed dat platformen een poging doen, maar het maakt dus niks uit als je makkelijk je leeftijd kunt veranderen, of een nieuw account aan kunt maken, of... noem maar wat. Het is geen echte oplossing, en het feit dat we dit 20 jaar geleden al konden bypassen zegt mij dat ze de tijd niet hebben genomen een daadwerkelijk goed systeem te bedenken.

Maatschappelijke controle hoort er altijd te zijn, maar om te zeggen dat ik vroeger zo ontzettend goed in de gaten werd gehouden qua mijn internet gebruik... niet echt. Dat zijn dingen die vandaag de dag nog steeds spelen.

Je kunt sommige dingen wel beperken, door bijv je kind een dumbphone te geven. Apparaten op een mac blocklist te zetten zodat ze na 9 uur 's avonds niet meer op internet kunnen. Ik noem maar wat. Ik denk dat zulke oplossingen niet echt bij platformen horen (omdat je er zo makkelijk om heen gaat), en ouders weten vaak ook niet hoe ze zulke dingen moeten tackelen. Misschien een leuk vak om op school te geven, 'Internet verantwoordelijkheid' :)

[Reactie gewijzigd door batumulia op 9 april 2025 11:51]

kdekker @batumulia8 april 2025 21:20
Zo is het duidelijker. Dat omzeilen is idd te makkelijk. Alleen, als er iets komt waarmee een externe partij (ook nog eens in de VS) kan valideren hoe oud je werkelijk bent, dan kom je toch in de sfeer van een digitale validatie. In die zin is het maar afwachten of een lapmiddel werkt.

Overigens: er worden zoveel gegevens van je verzameld, dat als je met een Google account op Instagram komt, er waarschijnlijk best al wat informatie is, waaraan instagram kan afleiden of je al dan niet over je leeftijd gejokt hebt. Maar ook hier geldt: ik weet niet of je hiermee gelukkig moet zijn.

Als ouders doen we wel e.e.a. om verantwoordelijk met internet etc om te laten gaan, o.a. de dingen die je noemt, maar naarmate kinderen ouder worden, probeer je ze ook zelfstandigheid bij te brengen. Maar goed, als ouders moet je dan ook het goede voorbeeld te geven (dat is soms lastig) en de wereld om je heen lijkt ook zo ongeveer verkleefd te zijn aan de smartphone. Dat ga je - hoe jammer ook - niet terugdraaien met regels zoals Instagram nu maakt. Maar iets is dan beter dan niets, als mager motto. Vanaf een bepaalde leeftijd (zeg 15+, zeker als ze een vervolgopleiding na het voortgezet onderwijs volgen) is zonder smartphone werken behoorlijk lastig (2FA, apps, uren/roosters whatever). Ergens toch een beetje helaas, want ongemerkt zit je toch te veel met dat ding in de weer.

PS. Ondertussen fietst wel een behoorlijk deel tegen het verkeer in (niet alleen kinderen) en lijkt een significant deel niet te weten dat je op de linkerbaan moet rijden als die vrij is. Wellicht is die (vermeende) anonimiteit een oorzaak voor toenemende hufterigheid (wat je ook op social media ziet). Wellicht moet het vak 'algemene verantwoordelijkheid' heten (of lessen in samenleven. Die normen en waarden van Balkenende zeg maar, of iets minder dikke-ik van Rutte). Ach: toetsenbordriddertaal ;-).
memphis @batumulia8 april 2025 15:02
Of een 2e account aanmaken dat dan zgn een ouder is.
AMDLegion 8 april 2025 14:42
Hele goede zaak dit, ik zag veel pubers op TikTok en de taal die ze daar spreken met elkaar of aan worden blootgesteld is echt bizar. Kan geen goede invloed zijn voor henzelf maar ook niet voor de ( jonge ) kijkers om hun leeftijdsgenootjes zo te zien praten.
Koffie @AMDLegion8 april 2025 14:53
En jij denkt dat ze die buiten TikTok om niet bezigen of horen??
Er is maar 1 reden dat meta dit doet, en dat is om te voorkomen dat er straks meer verplicht word vanuit een wet.
ArcticWolf @AMDLegion8 april 2025 15:01
Op Tiktok zie je wel steeds meer accounts die beheerd worden door de ouders, vooral bij livestreams. Maar goed, dat kan ook verantwoord ouderschap zijn ipv dat er actief op gecontroleerd wordt door Tiktok.
youridv1 @AMDLegion8 april 2025 15:09
Heeft niks met tiktok te maken. Ik snap dat het makkelijk is om social media de schuld te geven, maar die taal horen ze ook op school van hun leeftijdsgenoten.
De echt schadelijke zaken op social media komen vaker van ouderen. Influencers die hun eigen bullshit dropship rommel aan minderjarigen verkopen, bijvoorbeeld. Of willekeurige gekkies van vaak middelbare leeftijd die de meest bizarre uitspraken doen in hun posts.

Bovendien is het geen "hele goede zaak". Het is vergelijkbaar met het monteren van een drie punts slot in je voordeur en dan het keukenraam ernaast open laten staan. Tieners vullen gewoon in dat ze 18 zijn en bypassen zo op deze manier met twee vingers in hun neus deze beveiliging.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 8 april 2025 15:15]

FlyEragon @youridv18 april 2025 16:05
Taktok en soorgelijke open riool platformen maken het nu echter wel mogelijk om de figuurlijke 'stront' door de hele wereld te spoelen daar waar het vroeger nogal contained was. Combineer dit met perverse prikkels om riool content aan te bieden voor kliks en je hebt een uiterst giftige combinatie. Platformen zoals bovenstaande maken hier gewoon gebruik van en hebben het liefst totaal geen controle zodat ze lekker alleen simpel geld kunnen binnenharken maar niet de consequenties willen dragen. Het is goed dat er wat dwang bij komt kijken van dit soort ultrakapitalisten hoef je echt niks te verwachten op gebied van menselijkheid.
youridv1 @FlyEragon8 april 2025 16:58
Ik ben het niet met je oneens, maar dit staat wat mij betreft los van minderjarigen proberen te verbieden zelf te livestreamen. Met dat soort maatregelen bescherm je ze niet tegen de problemen die je benoemt. Bovendien is de beveiliging zo idioot makkelijk omzeilbaar dat ze net zo goed niets hadden kunnen doen. Het is alleen een zet van Meta om te kunnen zeggen dat ze er iets aan proberen te doen, zonder daadwerkelijk iets te doen. Dat is geen goede zaak.

Wat betreft specifiek tiktok. Ik heb zelf een korte tijd tiktok geprobeerd. Eigenlijk puur uit nieuwsgierigheid en om semi "in touch" te blijven zodat ik zelf niet compleet vervreemd ben van de kinderen tegen de tijd dat ik vader word. (Ik voel me zo oud na die zin.) Het kan aan mijn algoritme liggen, maar ik krijg op instagram echt véél zorgelijkere content te zien dan op tiktok en het verschil is echt groot.
Op tiktok krijg ik over het algemeen video's van nederlandse creators en hier en daar comedianten onzin. Is het kwalitatief goede content? Nee. Maar ik zie in ieder geval niet de traumatiserende, oplichtende, racistische of anderzijds onacceptabele onzin die instagram me zo nu en dan voorschotelt.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 8 april 2025 17:03]

YopY @AMDLegion8 april 2025 15:39
Is dat veel anders dan zooi op het schoolplein horen? Ik denk wel dat zaken via online platforms zich sneller verspreiden dan vroeger - trends uit Amsterdam kwamen pas maanden later bij ons in Friesland aan bijvoorbeeld - maar het was onmogelijk om het actief tegen te houden.
AMDLegion @YopY8 april 2025 15:45
Dat laatste dus; en op het schoolplein is het makkelijker om bij je eigen subcultuur te blijven. Online is toch wel een krachtigere beïnvloeding
Hardstyler1987 @YopY8 april 2025 20:02
Terechte vraag en nee, en dat komt omdat schoolpleinen in de regel ook geen sociaal veilige omgeving zijn.

Ook daar geldt alleen het recht van de sterkste, het is er zelfs nog potentieel gevaarlijker dan op Instagram, want via Instagram kun je iemand geen slagersmes tussen z'n ribben steken.
Arculus 8 april 2025 14:42
Ouderlijk toezicht klinkt goed, maar in de praktijk vaak lastig te controleren.
Toch beter dan niets en misschien helpt het bij de ergste ontsporingen.
De balans tussen vrijheid en veiligheid blijft lastig, maar dit is (naar mijn mening) een stapje de goede kant op.
Megalodon86 @Arculus8 april 2025 15:03
Het is een groot gevecht. Los van het feit dat mijn kinderen ontzettend balen dat "precies zij" ouders hebben die wel snappen hoe de digitale wereld werkt, zijn zij ook niet gek. Bijna alles wat ik filter, blokkeer of beperk, weten ze wel een omweg voor te vinden. Al is het maar de schoollaptop, waar ik geen toezicht op heb. Inloggen op een hotspot ipv onze wifi, en alle blokkades zijn voor niks. Uiteraard praten we ook nog met elkaar over dit soort dingen, maar zelfs met de beste bedoelingen en strakste regels, is overal omheen te werken.

Deze nieuwe regel op Instagram is dan ook een wassen neus tov de kinderen, en dient slechts voor Instagram als middel om alle verantwoordelijkheid af te kunnen schuiven.
Autisme_tech 8 april 2025 14:44
Dan stappen ze wel weer over naar een andere app, zo moeilijk is het niet om dat te bedenken
Megalodon86 @Autisme_tech8 april 2025 14:58
Niet eens een andere app, gewoon een ander account. Invullen dat ze 18 zijn, en klaar.
thabasement 8 april 2025 15:20
Als Meta dit echt goed had willen regelen hadden ze bijv. Leeftijdsverificatie d.m.v. een bankverificatie kunnen implemeteren. Voor ieder account verplicht, en tot die tijd dat je dit doet ben je volledig beperkt als-zijnde een kind account. Maar zoals eerder gezegd, dit is gewoon Meta die pretendeerd iets aan kindveiligheid te doen. Uiteindelijk is niets ze te gek als het om geld gaat en zullen ze koste wat kost proberen om niet teveel barrieres op te werpen die hun winst zal beperken.
divvid @thabasement8 april 2025 16:33
geweldig, bank gegevens delen met Meta? Goed idee....... /s (al hebben ze die gegevens waarschijnlijk toch wel)

[Reactie gewijzigd door divvid op 8 april 2025 16:34]

thabasement @divvid8 april 2025 16:49
Ik wou zeggen, ze hebben alles al hoor. Persoonlijk ben ik hoogst anti-social media (insta, tiktok, facebook) wegens de destructieve impact op de mensheid (en dan heb ik het niet over het data stelen dat de bedrijven doen). Maar als je dan toch voor zo'n platform kiest, dan kan je ook kiezen voor een leeftijdsverificatie met de bank toch? Doe je het niet, dan ben je beperkt tot de "kindervariant". Je hebt de keuze. En dit is een verificatie die niet zo makkelijk door kids te omzijlen is, tenzij ze de pincode van de bankapp van papa of mama op hun telefoon weten, en toegang hebben. Dat is een flinke horde verder.
jpsch 8 april 2025 15:25
Als de wetgevers maar tevreden zijn en geen boetes opleggen. Mag toch hopen dat de huidige generatie slim genoeg is om dit te omzeilen.
nutty 8 april 2025 16:41
Wow, wat een hindernis is dat voor die pubers, je zou bijna jeugdbescherming bellen...
lucade2210 8 april 2025 17:46
Een oncontroleerbare regel, is geen regel.

Waar blijft het anonieme digitale id, waar je zelf kan aangeven welke gegevens je over jezelf deelt. De techniek is er. Het zou zooo veel problemen op kunnen lossen.

[Reactie gewijzigd door lucade2210 op 8 april 2025 17:47]

Microstar Z80 8 april 2025 18:06
Symboolpolitiek is dit weer eigenlijk net zoiets als het kinderslot wat vroeger op sommige TV toestellen zat . Was het toestel op het kinderslot gesprongen moesten de ouders aan 1 van hun kinderen om hulp vragen.
dawg 8 april 2025 18:32
Tieners horen niet op social media, vind ik. Net als roken, alcohol, gokken, allen net zo verslavend als social media, 18+ maken.

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