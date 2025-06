Meta beperkt Instagram-accounts van minderjarigen

Meta heeft wijzigingen uitgerold voor de accounts van minderjarige gebruikers onder de 16 jaar. De zogeheten Teen Accounts staan nu automatisch op privé en om de strengere instellingen op te kunnen heffen, is er toestemming nodig van een ouder.

Meta legt uit welke instellingen nu automatisch aan staan bij Teen Accounts. Deze instellingen en functies waren al beschikbaar in de app. Minderjarige gebruikers kunnen voortaan alleen berichten krijgen van mensen die ze volgen of mensen met wie ze al bevriend zijn. Ook kunnen ze alleen getagd worden door gebruikers die zij volgen.

De filter voor 'gevoelige inhoud' staat op de strengste graad en ook 'grof en beledigend taalgebruik' wordt automatisch gefilterd. De slaapmodus staat aan tussen 22.00 uur en 07.00 uur, wat betekent dat de notificaties op stil staan en de verzender een automatisch antwoord ontvangt. Verder krijgen jongeren na 60 minuten gebruik een notificatie die hen vraagt om de app te sluiten.

Als de tiener de instellingen wil versoepelen, is er eerst toestemming nodig van een ouder. In het account van het kind kan via de Toezichtinstellingen van een account van een ouder worden toegevoegd, die de wijzigingen kan accepteren of afwijzen. De leeftijd van de 'ouder' moet boven de 18 jaar zijn. Om te voorkomen dat tieners een volwassenenaccount kunnen aanmaken, moeten ze hun leeftijd verifiëren, bijvoorbeeld via een videoselfie. Die wordt gedeeld met softwarebedrijf Yoti, die kunstmatige intelligentie gebruikt om een leeftijdsschatting te maken.

Er is al jarenlang kritiek op Meta wegens het negatieve effect van sociale media op jonge gebruikers. In oktober 2023 hebben tientallen Amerikaanse staten Meta aangeklaagd omdat Facebook en Instagram verslavend zouden zijn en tieners een negatief zelfbeeld zouden geven. De staten baseren zich onder meer op statements van de klokkenluider Frances Haugen uit 2022 en onderzoeken van The Wall Street Journal. Daaruit zou blijken dat Meta zich bewust is van het verslavende effect van Instagram en de gevolgen voor het zelfbeeld van voornamelijk meisjes en jonge vrouwen.