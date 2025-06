Cities: Skylines II-uitbreidingen zijn uitgesteld, 'basisgame is de prioriteit'

De release van twee uitbreidingen voor City: Skylines II is uitgesteld. De Modern Architecture- en Urban Promenade-pakketten zouden 30 september verschijnen, maar ontwikkelaar Colossal Order wil zich eerst richten op het verbeteren van de basisgame.

Het team achter Cities: Skylines II schrijft in een forumpost dat de uitbreidingen klaar zijn. Door de grote veranderingen aan het spel die afgelopen maanden zijn toegevoegd, heeft Colossal Order echter besloten om te wachten met het uitbrengen van paketten.

"De Economy Patch, Detailers Patch en Decorations Patch waren cruciaal voor de verbetering van het spel, maar de Asset Editor is nog een van de belangrijkste functies die we beschikbaar moeten maken. Om ervoor te zorgen dat we onze aandacht niet hoeven te verdelen, hebben we besloten om de release van de Creator Packs naar het vierde kwartaal van dit jaar te verschuiven", verklaren de ontwikkelaars. Door de verschuiving is de Bridges & Ports-uitbreiding verplaatst naar het tweede kwartaal van 2025.

Cities: Skylines II kwam uit op 24 oktober 2023. Eerder dit jaar boden uitgever Paradox Interactive en Colossal Order hun excuses aan voor de staat waarin de game en de Beach Properties-dlc verkeerden. Spelers die de dlc hadden aangeschaft, kregen hun geld terug. Ook werd de consoleversie van het spel uitgesteld.