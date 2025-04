Paradox geeft geld terug voor Cities: Skylines II-dlc en stelt consoleversie uit

Paradox Interactive en Colossal Order verontschuldigen zich voor de staat van Cities: Skylines II en de onlangs uitgebrachte Beach Properties-dlc. De bedrijven beloven klanten geld terug te geven. In het verlengde daarvan wordt de consoleversie van de game uitgesteld.

I n een blogpost lichten de ontwikkelaar en uitgever toe dat het dlc-pakket Beach Properties te snel werd uitgebracht en niet aan de verwachtingen van klanten voldeed. Mensen die het pakket apart hebben aangeschaft, krijgen hun geld terug. Klanten die het pakket als onderdeel van de Expansion Pass hebben gekregen, krijgen de waarde van de dlc terug. Voor afnemers van de Ultimate Edition is dit niet mogelijk, deze klanten worden met extra content gecompenseerd. Op een bijbehorende faq-pagina leggen de bedrijven in detail uit hoe dit proces werkt.

Beach Properties wordt een gratis toevoeging voor alle eigenaren van Cities: Skylines II. De dlc is overigens op het moment van schrijven nog steeds voor tien euro verkrijgbaar via Steam. Om klanten te compenseren, belooft Paradox dat eigenaren van de Ultimate Edition in de toekomst drie extra Creator Packs en 3 Radio Stations krijgen. Om toekomstige teleurstelling te voorkomen, stelt Paradox de Bridges & Ports-uitbreiding uit tot ergens in 2025. Dit dlc-pakket zou eigenlijk in het laatste kwartaal van dit jaar uitkomen.

Daarnaast stellen de bedrijven de release van de consoleversie van Cities: Skylines II uit. Hoewel er nog geen definitieve releasedatum was bekendgemaakt, was het de bedoeling dat de consolerelease van de game in de lente van dit jaar zou plaatsvinden. Nu mikt Paradox op oktober dit jaar.