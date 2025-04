Elgato onthult Neo-serie pc-randapparatuur waaronder capture card en Stream Deck

Elgato kondigt de Neo-serie pc-randapparatuur aan, bestaande uit een microfoon, webcam, ledlicht, capture card en Stream Deck. De producten kosten tussen de 100 en 130 euro en zijn vanaf later deze maand wereldwijd verkrijgbaar.

Het accessoiremerk richt zich met de nieuwe Neo-serie naar eigen zeggen op productiviteit en streamers. Elgato kondigt in het verlengde daarvan onder meer de Wave Neo-microfoon van 100 euro en de Key Light Neo-ledlamp van 100 euro aan. Beide zijn op een pc aan te sluiten via een USB-poort.

Het merk kondigt ook de Game Capture Neo van 130 euro aan. Deze opnamekaart kan via een HDMI-poort beelden in maximaal 1080p met een framerate van 60fps opnemen. De kaart ondersteunt ook pass through in 4k60-hdr.

Tot slot toont Elgato een nieuwe Stream Deck-variant met opnieuw de naam Neo. Het macrokastje kost 100 euro en bevat acht knoppen, een horizontaal schermpje en twee 'scrolknoppen' om dit scherm aan te sturen. De knoppen zijn van een lcd-interface voorzien en kunnen door middel van de Stream Deck-app worden aangepast.