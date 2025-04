Elgato kondigt gratis versie Stream Deck Mobile-app aan voor iOS en iPadOS

Elgato heeft een update aangekondigd voor de Stream Deck Mobile-app waardoor een iPad of iPhone gratis, maar met enkele beperkingen als streamdeck gebruikt kan worden. Het onbeperkte Stream Deck Mobile Pro-abonnement blijft 3 euro per maand of 30 euro per jaar kosten.

Het vernieuwde abonnementensysteem van de Corsair-dochteronderneming maakt het mogelijk voor iPad- en iPhone-gebruikers om hun toestel gratis als streamdeck met zes knoppen te gebruiken. De gebruiker heeft dan in principe toegang tot alle plug-ins en kan een onbeperkt aantal acties uitvoeren, verdeeld over maximaal zes knoppen tegelijk op het scherm. Met een Pro-abonnement krijgen klanten toegang tot 64 virtuele knoppen tegelijk, dubbel zoveel als het maximale aantal op een Stream Deck XL. Er is voor de Stream Deck Mobile-app dus geen speciale hardware van Elgato nodig.

Vooralsnog is de gratis mobiele versie van Stream Deck alleen beschikbaar voor de vermelde Apple-toestellen, dus Android-gebruikers kunnen alleen van een betaalde versie van de app gebruikmaken. Overigens is er wel een gratis proefversie van dertig dagen beschikbaar voor Android.

Op Twitter zegt Elgato dat het daar vooralsnog bij blijft, omdat het bedrijf naar eigen zeggen een klein team met beperkte middelen heeft. 'In de toekomst' moet er ook een Android-variant van de app komen, al is nog niet duidelijk wanneer dat moet gebeuren.