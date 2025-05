Corsair wil mechanischetoetsenbordmaker Drop overnemen

Corsair neemt een deel van Drop over. Dat bedrijf, voorheen Massdrop, verkoopt diverse producten en maakt mechanische toetsenborden. De overname omvat 'bepaalde assets' van Drop, maar de twee bedrijven lichten dat niet nader toe. Drop blijft een losstaand merk onder Corsair.

"Drop is overgenomen door Corsair", schrijft Drop-ceo Jef Holove op maandag. Corsair verduidelijkt in zijn persbericht dat het bedrijf 'bepaalde assets' van Drop overneemt, zonder daar concreet op in te gaan. In zijn persbericht noemt Corsair de toetsenborden, keycaps en desktopaccessoires van Drop. De twee bedrijven maken geen financiële details over de deal bekend.

Drop blijft na de overname een losstaand merk binnen Corsair, dat naar eigen zeggen verder wil bouwen op de mechanische toetsenborden die Drop maakt. Corsair is onder meer eigenaar van bedrijven als Elgato, Origin en SCUF; producten van die bedrijven hebben ook allemaal een eigen merknaam. Drop blijft ook garanties en klantenservicevragen van bestaande klanten afhandelen.

Drop, dat voorheen bekendstond als Massdrop, verkoopt verschillende producten. Het bedrijf verkoopt onder meer koptelefoons in samenwerking met Sennheiser, Hifiman en AKG. Drop is echter vooral bekend om zijn diy-toetsenborden en toetsenbordonderdelen als keycaps en switches. Het bedrijf heeft verschillende eigen keycapsets ontworpen in samenwerking met bekende ontwerpers zoals MiTo. De fabrikant bracht ook keycaps uit in samenwerking met onder meer Marvel en The Lord of the Rings.