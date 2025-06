FiiO komt met mechanisch toetsenbord met ingebouwde koptelefoonversterker en dac

Audiobedrijf FiiO heeft zijn KB3 uitgebracht. Dit mechanische toetsenbord heeft een koptelefoonversterker en dac ingebouwd. De FiiO KB3 komt beschikbaar als barebonetoetsenbord voor 130 dollar, of als voorgebouwde variant met keycaps en switches voor 150 dollar.

De FiiO KB3 beschikt volgens de fabrikant over een amp/dac-combi in het toetsenbord, die via USB kan worden aangesloten op een pc. Dat gebeurt met dezelfde USB-kabel die ook wordt gebruikt om het toetsenbord zelf aan te sluiten. Aan de zijkant van de KB3 zitten een 3,5mm-jack en een 4,4mm-balanced-jacks, waarop gebruikers een koptelefoon kunnen aansluiten.

Het toetsenbord gebruikt voor de audio twee CS43131-dacs en twee SGM8262-versterkers, respectievelijk van Cirrus Logic en SGMicro. Daarmee kunnen de headphonejacks een outputvermogen van 550mW leveren, zo stelt de fabrikant. Het toetsenbord ondersteunt daarbij 32bit/384KHz-audio en het DSD256-format. FiiO gebruikt dezelfde componenten in zijn KA13-versterker, die beschikbaar is voor ongeveer 85 euro, merkt Tom's Hardware op.

De KB3 beschikt verder over een 75%-lay-out en kan geleverd worden met lineaire Gateron G Pro 3.0 Yellow-switches, die door de gebruiker verwisseld kunnen worden met hotswapsockets. De behuizing is gemaakt van aluminium-magnesiumlegering met een gasket mount, wat een relatief zachte en stille typervaring moet opleveren. Aan de rechterkant van het toetsenbord zit een volumeknop. Het toetsenbord ondersteunt verder Windows en macOS.

FiiO verkoopt het toetsenbord via AliExpress. Een barebonevariant zonder keycaps en Gateron-switches kost 151 euro. Een variant mét switches en keycaps kost ongeveer 174 euro. Er is ook een draadloze variant met keycaps en switches. Die kost 151 euro, maar heeft geen ingebouwde hoofdtelefoonversterker en dac.