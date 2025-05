Keychron introduceert mechanisch Q1 Pro-toetsenbord met bluetooth

Keychron introduceert een draadloze variant van zijn Q1-toetsenbord. Deze Q1 Pro krijgt dezelfde behuizing van aluminium met gasketmount, maar krijgt naast een USB-C-aansluiting ook bluetoothondersteuning. Het toetsenbord wordt vanaf april geleverd.

De Keychron Q1 Pro verscheen dinsdag op Kickstarter en heeft zijn crowdfundingdoel inmiddels gehaald. Later komt het toetsenbord ook algemeen beschikbaar. De Q1 Pro toont gelijkenissen met de bestaande Q1, los van de toevoeging van Bluetooth 5.1, waarmee gebruikers maximaal drie apparaten draadloos kunnen verbinden met het toetsenbord. Volgens Keychron biedt de Q1 Pro een accuduur tot 300 uur zonder rgb-leds. Met verlichting bedraagt de accuduur maximaal 90 uur, zegt de fabrikant. Het duurt vijf uur om het toetsenbord op te laden via USB-C. De Q1 Pro is daarnaast bedraad te gebruiken.

Net als de bestaande Q1, kan de Pro-variant als barebone geleverd worden zonder switches of keycaps. De fabrikant introduceert ook een voorgebouwde versie van de Q1 Pro met pbt-keycaps en zijn eigen K Pro-switches, terwijl de Q1 wordt geleverd met switches van Gateron. Het bedrijf komt daarvoor met een lineaire K Pro-switch en twee verschillende tactile switches. Het toetsenbord bevat daarnaast hotswapsockets, waarmee de switches zonder soldeerwerk verwisseld kunnen worden. De toetsenborden ondersteunen QMK en VIA en zijn daarmee volledig herprogrammeerbaar.

De Q1 Pro krijgt verder een 75%-lay-out zonder numpad en heeft een behuizing van aluminium met een zwarte, grijze of witte finish. Er komen ISO- en ANSI-varianten beschikbaar. Van de ISO-versie komt echter alleen een barebonevariant beschikbaar. De toetsenborden staan momenteel op Kickstarter en worden in april geleverd. De barebonevariant krijgt uiteindelijk een adviesprijs van 179 dollar. De voorgebouwde variant met switches en keycaps kost 20 dollar meer.