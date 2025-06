Keychron introduceert Q1 HE-toetsenbord met analoge halleffectswitches

Keychron introduceert zijn Q1 HE-toetsenbord. Dit is het eerste toetsenbord van het bedrijf met analoge halleffectswitches. De Q1 HE werkt zowel bekabeld als draadloos. Keychron verwacht de toetsenborden vanaf februari 2024 te leveren.

De Gateron 2.0 Magnetic-switch

Keychron introduceerde zijn Q1 HE-toetsenbord via Kickstarter. Het toetsenbord maakt gebruik van lineaire Gateron 2.0 Magnetic-switches. Deze zijn analoog en kunnen daarmee het verschil opmerken tussen een gedeeltelijke en een volledige druk op de knop, in tegenstelling tot traditionele toetsenborden. Gebruikers kunnen in games bijvoorbeeld langzamer lopen door de toets slechts gedeeltelijk in te drukken. Met gewone mechanische keyboards is dat niet mogelijk. Deze halleffectswitches bieden onder andere ook aanpasbare activatiepunten van 0,1 tot 4,0mm.

De Keychron Q1 HE is verder gebaseerd op de bestaande Q1 Pro, die beschikt over een 75%-lay-out en een geïntegreerde volumeknop heeft. De Q1 HE werkt zowel bekabeld als draadloos via bluetooth en een 2,4GHz-verbinding via een meegeleverde USB-dongel. Het toetsenbord heeft een pollingrate van 1000Hz wanneer deze bekabeld of via de 2,4GHz-verbinding wordt gebruikt. Via Bluetooth 5.1 is dat 90Hz. De Q1 HE heeft een geïntegreerde 4000mAh-accu die via USB-C kan worden opgeladen. Dat duurt volgens de fabrikant ongeveer vijf uur. Keychron zegt niet hoelang de Q1 HE draadloos gebruikt kan worden voordat deze moet worden opgeladen.

Het toetsenbord wordt geleverd met keycaps en halleffectswitches voorgeïnstalleerd. Er komt ook een barebonevariant die geleverd wordt zonder switches en keycaps. De switches zijn hot-swappable, maar kunnen alleen verwisseld worden door andere halleffectswitches. Het is dus niet mogelijk om gewone Cherry-styleswitches te installeren in de Q1 HE. Het toetsenbord beschikt verder over rgb-leds, die kunnen worden ingesteld via de software van Keychron.

Keychron is niet de eerste fabrikant die een toetsenbord met halleffectswitches introduceert. Bedrijven als Wooting, Corsair en SteelSeries deden dat eerder al. De Q1 HE kost via Kickstarter 214 dollar als complete set of 194 dollar als barebone. Dat komt respectievelijk neer op ongeveer 199 en 180 euro, exclusief btw. De volledige set staat op de Keychron-website vermeld voor 219 dollar, maar heeft daar nog geen levertijd. Het is niet bekend wanneer de Q1 HE buiten Kickstarter beschikbaar komt.