Corsair start in VS verkoop Custom Lab-hardware met aanpasbaar design

Corsair start in zijn thuisland met de verkoop van de Custom Lab-hardwareserie waarbij klanten het design van bepaalde randapparatuur kunnen aanpassen. Later zegt het merk de producten in andere markten aan te willen bieden.

Klanten kunnen via Custom Lab bestaande Corsair-hardware selecteren en visueel aanpassen, zo meldt de fabrikant tijdens Computex 2024. Het gaat om het K65 Plus-toetsenbord, de M75-muis en drie varianten van de MM300-muismat. Corsair biedt voor al deze producten in elk geval tien kleurrijke ontwerpen aan die ieder 10 dollar extra kosten.

Zo kunnen klanten voor het toetsenbord de kleur van het frame, de opdruk en de switches aanpassen. De muis heeft zeven vlakken en knoppen die individueel aangepast kunnen worden, in sommige gevallen met een van de zes egale kleuren en op het grootste vlak met een van de gedetailleerdere ontwerpen. De muismat kan alleen in zijn geheel aangepast worden.