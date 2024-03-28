Elgato toont 1080p60-webcam Facecam Mk.2 met hdr-ondersteuning van 150 euro

Elgato kondigt de Facecam Mk.2 aan, een 1080p-webcam met hdr-ondersteuning en een ingebouwd privacyklepje. De camera heeft grotendeels dezelfde specificaties als de eerste Facecam uit 2021, maar kost met een releaseprijs van 150 euro een kwart minder.

De Facecam Mk.2 voert enkele verbeteringen door ten opzichte van zijn voorganger. Hoewel de maximale resolutie en framerate 1080p en 60fps blijven, ondersteunt de webcam nu bijvoorbeeld ook hdr. Verder is de diagonale kijkhoek van de opvolger 84 graden, waar dat eerst 82 graden was. De Mk.2 kan voortaan zoomen door de lens verticaal of horizontaal te kantelen. Elgato heeft het ontwerp van de camera ook wat aangepast. De opvolger is wat platter en steekt daardoor iets minder ver boven het beeldscherm uit.

Verdere specificaties zijn identiek. De lens van de camera heeft bijvoorbeeld wederom een diafragma van f/2,4 en een brandpuntafstand van 24mm. Ook kunnen gebruikers de Mk.2 weer via een USB-C 3.0-aansluiting aan hun pc koppelen. Via de bestaande Camera Hub Software kunnen gebruikers nog steeds allerlei instellingen aanpassen, waaronder de kijkhoek, kleuren en de sluitertijd.