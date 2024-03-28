Elgato toont 1080p60-webcam Facecam Mk.2 met hdr-ondersteuning van 150 euro

Elgato kondigt de Facecam Mk.2 aan, een 1080p-webcam met hdr-ondersteuning en een ingebouwd privacyklepje. De camera heeft grotendeels dezelfde specificaties als de eerste Facecam uit 2021, maar kost met een releaseprijs van 150 euro een kwart minder.

De Facecam Mk.2 voert enkele verbeteringen door ten opzichte van zijn voorganger. Hoewel de maximale resolutie en framerate 1080p en 60fps blijven, ondersteunt de webcam nu bijvoorbeeld ook hdr. Verder is de diagonale kijkhoek van de opvolger 84 graden, waar dat eerst 82 graden was. De Mk.2 kan voortaan zoomen door de lens verticaal of horizontaal te kantelen. Elgato heeft het ontwerp van de camera ook wat aangepast. De opvolger is wat platter en steekt daardoor iets minder ver boven het beeldscherm uit.

Verdere specificaties zijn identiek. De lens van de camera heeft bijvoorbeeld wederom een diafragma van f/2,4 en een brandpuntafstand van 24mm. Ook kunnen gebruikers de Mk.2 weer via een USB-C 3.0-aansluiting aan hun pc koppelen. Via de bestaande Camera Hub Software kunnen gebruikers nog steeds allerlei instellingen aanpassen, waaronder de kijkhoek, kleuren en de sluitertijd.

Elgato Facecam Mk2Elgato Facecam Mk2Elgato Facecam Mk2

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 28-03-2024 19:29 43

28-03-2024 • 19:29

43

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Elgato Facecam MK.2

vanaf € 132,-

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Reacties (43)

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raro007 28 maart 2024 19:54
Elgato staat bekend dat die streamers spullen verkopen maar dit lijkt mij ook voor een normaal persoon handig vooral die privacy klep.
mmjjb @raro00728 maart 2024 20:17
Je kan er ook een 3 euro usb schakelaar tussen zetten als je privacy wil. Beter zelfs want de meeste webcams hebben een ingebouwde microfoon.
SirLenncelot @mmjjb29 maart 2024 06:47
Dat zou ik wel even testen van tevoren. Heb al een paar Logitech webcams gehad die weigerden te werken met een (goede) USB hub ertussen.
PVTD @SirLenncelot29 maart 2024 11:06
Mijn ervaring is heel positief met een powered USB hub en aan/uit knopjes. Dit werkte niet met een goedkopere hub (7€), maar eentje van 25€. Zitten 3 cams op
TheVivaldi @PVTD29 maart 2024 11:57
Ook een powered hub van onder een tientje werkt prima.
SunnieNL @raro00728 maart 2024 20:23
zo'n privacy klepje zit tegenwoordig op de meeste camera's.
Ik zou bij zo'n groot artikel over een webcam van 150 euro dan eigenlijk wat meer lezen over wat er nou zo uniek is. Die kijkhoek zegt mij niets op deze manier. Hoe verhoudt zich dat met bv. een Logitech c920 van 75 euro? of een logitech brio die 4k doet voor 150 euro?

Het klinkt nu heel duur voor een webcam
CAPSLOCK2000 @SunnieNL28 maart 2024 20:40
Elgato is inderdaad vrij duur. Ze richten zich op vooral kleinere "content creators", mensen die de hele dag aan het streamen zijn ne alles zelf doen maar niet bijzonder handig met techniek zijn. Het spul moet het vooral altijd redelijk goed doen, ook als de gebruiker er slecht gebruik van maakt (bv slecht licht), niet te ingewikkeld zijn en leuk uitzien. Omdat de doelgroep z'n geld er mee verdient mag het wat kosten.

Ik denk dat er voor techneuten betere keuzes zijn.
Luijtjuh @SunnieNL29 maart 2024 12:38
Voor het thuiskantoor van mijn vriendin heb ik de originele Elgato Facecam gekocht, na lang overwegen en vergelijken. Ze krijgt regelmatig complimenten over hoe goed het beeld is, en soms denken mensen zelfs dat ze een virtuele Teams-achtergrond in heeft gesteld.

De resolutie van de webcam is vrij onbelangrijk; een 4K-resolutie is in de praktijk niet zo nuttig. Integendeel: die 4k-resolutie is eerder een nadeel. Het grootste voordeel van de Facecam tegenover bijvoorbeeld een c920 is namelijk dat hij veel beter presteert bij niet-ideaal omgevingslicht; hij is vanwege de grotere sensor / grotere sensorpixels een stuk lichtgevoeliger.

Daarnaast heeft de Facecam een fixed focus (dus geen autofocus), wat voor de meeste situaties juist een voordeel is omdat de gebruiker dan altijd scherp in beeld is en de webcam niet regelmatig op zoek gaat naar focus (wat vooral bij weinig licht vaak gebeurt)

[Reactie gewijzigd door Luijtjuh op 24 juli 2024 06:13]

Alxndr @raro00728 maart 2024 20:15
Dat de streamspul verkopen wist ik ook, maar hoe zit het met de kwaliteit verder? Zou wel graag een review zien. Ben geen streamer maar voor mn thuiskantoor past dit wel in mn budget.
Da Bald Eagul @raro00728 maart 2024 19:56
Een privacy klepje heb ik ook op mijn Action niveau webcam van <30 euro, dat lijkt mij geen gigantisch verkoopspunt.
raro007 @Da Bald Eagul28 maart 2024 20:01
1 van de vele dat wel.
FricoRico @raro00729 maart 2024 10:54
Ik kan je dan van harte de Anker C200 aanraden, echt een top camera voor relatief weinig geld. Vooral het schuifje vind ik een uitkomst, die sluit zowel elektronisch als met een klepje voor de lens de camera af. en hij is lekker compact, waardoor hij ook niet over de bezels van mijn scherm uitsteekt.
cappie 28 maart 2024 20:21
Niet eens Windows-Hello ondersteuning.. in 2024?.. voor 150 euro?
RaJitsu @cappie28 maart 2024 20:32
Windows Hello vergt dat je webcam een infrarood-sensor heeft die een 3D-mapping van je hoofd kan maken. Dat zorgt voor extra kosten in verschillende opzichten. En sowieso is de doelgroep van Elgato niet die groep. Maar ook bijv. Logitech doet het niet met de Brio. Ik vraag me af hoeveel mensen überhaupt gebruik maken van Windows Hello. De meesten die beveiligd inloggen werken voor zover ik gezien heb met hardwarematige beveiligingssleutels of vingerafdruk-implementaties.
phray @RaJitsu28 maart 2024 23:24
Denk dat meeste mensen ook wel standaard het privacy klepje dicht hebben en dan zou je elke keer dat je inlogt het klepje open en dicht moeten doen dan kan je net zo goed een wachtwoord invullen.
cmegens @phray29 maart 2024 00:05
Ik zit bijna hele dagen via teams te werken, dat klepje dicht zetten heeft dus geen zin en doe ik dus nooit.
phray @cmegens29 maart 2024 00:19
Ook niet als je afsluit? Een camera gericht binnen huis zonder klepje zou ik nooit zomaar toelaten zonder aanwezig te zijn. Dan zet ik nog liever me voordeur open.
cmegens @phray29 maart 2024 00:20
Werkkamer waar ik enkel voor werk zit. Zal me dus wat....
Arcticwolfx @phray30 maart 2024 03:40
Ja hoor, dat geloof je toch zelf niet. Veiligheidsrisicos zijn er absoluut, maar je voordeur regelmatig open laten lijkt me iets gevaarlijker, vooral snachts.

Mensen die denken dat ze de hele dag bespied worden door vreemden klinken voor mij als aluhoedjes wappies.

Tiktokkers verkopen hun ziel om gezien te worden, maar mensen met een webcam zonder kleppie denken stiekem een hit show te zijn met duizenden volgers die naar hun muur zitten te staren wachten tot ze een keer in beeld komen.

Kunnen die "hackers" beter op chatroulette gaan, daar komen ze veel makkelijker mannen tegen die naakt voor de pc zitten.

Misschien kijken voorbijgangers ook wel eens door je raam naar binnen, snel dicht plakken die handel!
phray @Arcticwolfx30 maart 2024 11:02
Uhh sorry maar het is echt wel een groot risico, zeker als vrouw wordt je snel doelwit gemaakt. Kijk maar naar hoe in Amerika al grootschalig onbewust studenten worden bespioneerd door vieze leraren.

Het feit dat Europol al aanraad om je webcam af te plakken zou al genoeg moeten zijn. Wil je zeggen dat de Europese politie ook maar aluhoedje wappies zijn?
Tweakriez @phray29 maart 2024 02:20
Ik heb een Lenovo Webcam met Windows hello... Ding heeft 30,- gekost. Zit een geïntegreerd privacy schuifje in welke de camera kan bedekken terwijl de infrarood sensor open blijft. Ideaal. Gebruik hem dagelijks voor inloggen op mijn pc.
cappie @RaJitsu28 maart 2024 23:23
ja, maar dan zit ik met 2 van die wratten bovenop m'n monitor.. 't is gewoon een kutoplossing.. voor 150 euro hadden ze er wel een infrarood setupje bij mogen klikken, die bordjes kosten nog geen 4 dollar, en de licentie kost nog geen 12 dollar.. dan had ik er met liefde 180 euro voor betaald.
RaJitsu 28 maart 2024 20:06
Ik heb de huidige versie en dat is inderdaad best wel een unit. Overigens sluit je die niet aan via USB-C, maar via USB-A. Wel moet je minimaal voor een USB3 gaan omdat de camera anders niet werkt. Dat de lens-cap nu geïntegreerd is, is overigens ook een goede verbetering.

Het enige dat me misschien een beetje tegenstaat is de bouwkwaliteit. Het komt een beetje plastic-fantastic over. En ook het merk er zo groot op vind ik lelijk.

Ik ben benieuwd hoe dat zoomen middels kantelen werkt. Sowieso wel een goede feature zodat je toch wat extra opties hebt met een fixed focus.

Interessant overigens dat ze zoveel Apple-spullen laten zien, inclusief een Apple-muis terwijl Corsair natuurlijk ook muizen maakt en de setup met die airpod, iPhone en de lader ook niet van een van hun merken is. Zouden ze dit doen om duidelijk te maken dat hun apparaten ook met Mac werken?
pixeled 28 maart 2024 19:41
Tweakers, ik ben echt groot fan (zie mijn abonnee-status), maar hoe is dit nieuws? Echt? En dan ook nog een volwaardig artikel?

Ik vind dat er best wat kritischer gekeken mag worden naar de verhouding tussen het aantal tech-nieuws artikelen en aankondigingen van (enthousiast/niche) consumentenhardware die echt 0 innovatiefs (en dus interessants) doet of waarde toevoegt voor 99% van de bezoekers hier.
ChopperGunnerNL @pixeled28 maart 2024 19:48
Ik kan me heugen dat ze een tijdje terug hadden aangekondigd te experimenteren met korte artikeltjes die niet per se 5 alinea’s aan tekst waardig zijn.
Ik weet niet of Tweakers hier nog steeds mee bezig is maar je ziet wel regelmatig kort geschreven artikelen hier. In het verleden deed Hardware.info (RIP) vaak dit soort artikeltjes schrijven voor kleinere productaankondigingen maar het lijkt erop alsof Tweakers deze taak heeft overgenomen.
mmjjb @ChopperGunnerNL28 maart 2024 20:14
Gezien de lengte van het artikel noem ik dit niet een "kleine productaankondiging".
sky @pixeled28 maart 2024 19:52
Ik in tegendeel vind dit soort nieuws juist wel leuk om te lezen, gelukkig hebben we allemaal onze eigen opinies. Ik snap je standpunt wel maar ik denk dat dit niks slechts is voor de site.
Gubbel @sky28 maart 2024 20:40
Hier ook zo! Heb al 15 jaar dezelfde webcam, dit artikel doet me ineens bedenken of ik wellicht een nieuwe wil.
The Chosen One @pixeled28 maart 2024 19:55
Mja, Elgato is wel een bekend merk en dit is een product dat 1080p is en geen 4K dus mogelijk meer mensen aanspreekt. dus ik zie dit wel als nieuws. Niet echt bijzonder nieuws maar toch.
bzzzt @The Chosen One29 maart 2024 11:14
Je zou verwachten dat mensen die op specs kiezen eerder voor 4K gaan.
Maar feitelijk zijn al die indicaties gewoon onzin. Geen enkele webcam haalt 'uitzend kwaliteit' beeld. Niet in 4K, ook niet in 1080p. Je mag blij zijn dat je een scherp tegeltje in Teams krijgt.
RaJitsu @pixeled28 maart 2024 19:56
Wat is er mis mee dat ze het bericht brengen dat een fabrikant met een nieuwe webcam uit komt? Je kan er ook niet op klikken? Je zit hier op Tweakers. Ik zou niet weten waarom een nieuwe versie van de Facecam, wat overigens een van de topopties is op basis van de geleverde beeldkwaliteit, geen nieuws zou zijn.
Alxndr @pixeled28 maart 2024 20:13
Jeej! Ik behoor tot de 1%

Maar hoezo moet iets innovatief zijn? Dan kunnen alle telefoon en game reviews dus ook van de site...

Vind je het niets, dan sla je gewoon eens een artikeltje over? Het is tenminste geen advertorial
kftnl @pixeled28 maart 2024 20:16
Ik vind het interessant. Als je een webcam wil kopen van wat hogere kwaliteit is Elgato een goede optie en ze brengen niet bepaald elke dag nieuwe webcams uit.
poing @pixeled29 maart 2024 08:21
Teveel text, maar ik lees de commentaren graag, die zijn dikwijls heel nuttig. @Tweakriez zijn Lenovo webcam moet ik bv eens opzoeken (thanks!) .
Tweakriez @poing29 maart 2024 08:41
Ik heb de FHD500 maar deze is er niet meer. https://www.lenovo.com/nl...d=nl%3Aaffiliate%3Ak90lfe hier de opvolger.
laurxp @pixeled29 maart 2024 10:46
Het is een nieuw product van een relatief populair merk, vergelijkbare berichten staan constant in de news-feed. Ik kan me voorstellen dat er zat mensen zijn die dit nieuwswaardig vinden - zelf heb ik het bijvoorbeeld doorgestuurd naar een vriend van mij die recent vroeg of iemand nog webcam-suggesties had.

Als je ergens over gaat klagen, doe het dan over de aankondiging van een aankondiging berichten: daar heb je helemaal niets aan. Het is puur vulling, want er is nog geen nieuws.

Sowieso ga je niet naar Tweakers voor het echte tech-nieuws. Praktisch alle berichten hier zijn vertalingen van iets dat een redacteur op sites als Anandtech of Hacker News heeft gezien, met missende context / fouten waar in de comments correcties van de community voor te vinden zijn. De meerwaarde van Tweakers zit juist in de aankondigingen, en in het feit dat ze tech-nieuws samenvatten tot het kernbericht - het is daardoor de ideale site om up-to-date te blijven met een breed scala aan tech-gerelateerde ontwikkelingen.
Bierkameel 28 maart 2024 21:06
Heeft het ding geen Windows Hello ondersteuning? Ik kan het op hun site niet vinden.
Sparks.nl 28 maart 2024 22:34
Ok, een 1080p webcam met klepje en €150??
Dat lijkt me erg veel.
Mijn no nonse webcam kostte me €15-€25 en die heeft ook uitstekend beeld en dito geluid. Zo goed zelfs dat veel collega’s hem ook kochten.

[Reactie gewijzigd door Sparks.nl op 24 juli 2024 06:13]

CriticalHit_NL
@Sparks.nl29 maart 2024 00:40
Tja, ten tijde van Covid-19 kostte m'n Logitech C920s ook zo'n €200,-

En ironisch genoeg is het microfoon geluid slechter dan dat van de goedkopere C270, maar die schijnen weer willekeurige problemen te hebben met de lens waardoor de camera wit beeld geeft tenzij je een keer op de lens drukt...

Maar we zijn inmiddels al zover met hoge resolutie schermen dat het voelt alsof veel webcams nogal verouderd aandoen, vaak is 1080p niet eens hoger dan 30fps laat staan bij slechte verlichting, automatisch focussen vind ik bij de C920s ook maar vrij traag werken. Maar goed camera sensors zijn ook geen schermen en ik ben er verder niet echt thuis in.

De arme i3 werk laptopjes spontaan affikken als 20 mensen in een meeting zitten met 1080p of hoger @ 60fps webcams. :+

Voor €150,- zou ik minstens 1440P 60fps verwachten, en anders 4K 30fps zonder vertraging bij slechte belichting en een degelijk niet echo-ende microfoon, Jabra kan het bijvoorbeeld wel...
JoeDalton
@CriticalHit_NL29 maart 2024 08:33
Ik denk dat dit allemaal te maken heeft met de doelgroep voor deze webcam. Twitch bitrate is beperkt dus eigenlijk is 1080p het maximale wat je streamt en fatsoenlijke kwaliteit audio kom je al gauw uit bij een losse microfoon.
bzzzt @CriticalHit_NL29 maart 2024 11:17
Geen enkele webcam haalt ook maar iets wat in de buurt van 'uitzend kwaliteit' 1080p komt, laat staan 4K.
Daarvoor zijn de gebruikte sensoren domweg te klein.
Je kan 1440p aan data trekken, maar daar heb je niks aan als het hoofdzakelijk ruis is en het beeld zwaar gecorrigeerd moet worden omdat de kleurechtheid om te janken is.
pruik6 29 maart 2024 08:26
Je kan beter een camlink kopen van 100 euro en 50 euro camera eraan linken veel mooier.
En als je rijker bent, dan meer ipv 50.
Ik heb camlink met panasonic g9 en zelfs op twitch bitrate is qpicture great.
2dehandse g9 of panasonic is wel 600, Maar niet allemaal..
die g9 kopen, want ik moet nog 1 2dehandse erbij xD. Al die webcams zijn echt slecht! Ik snap niet...
dat mobiel een redelijke goede camera zit en op webcams ze het niet hetzelfde kunnen leveren. Zal wel aan mij lage IQ liggen, maar het moet toch kunnen? :Y)
bzzzt 29 maart 2024 11:20
Zie bijvoorbeeld https://reincubate.com/support/how-to/why-are-webcams-bad

Als kwaliteit belangrijk is kan je beter bij een cameraleverancier shoppen. Canon heeft een tool om van EOS DSLR en mirrorless camera's een webcam te maken. Bij Apple kan je tegenwoordig een iPhone als externe Macbook camera inzetten. En sommige camera's hebben een cleane HDMI uitvoer waarmee je ze met een HDMI naar USB adapter ook kan gebruiken.

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