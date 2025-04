Elgato brengt XLR Dock- en USB Hub-uitbreidingen voor Stream Deck+ uit

Elgato brengt twee uitbreidingen voor de Stream Deck+ uit, namelijk de XLR Dock van 130 euro en de USB Hub van 70 euro. Gebruikers kunnen de Stream Deck+ via een USB-C-poort op de docks aansluiten. De docks zijn in de Benelux over enkele weken leverbaar.

De Elgato XLR Dock is bedoeld als dockingstation voor gebruikers die met de Stream Deck+ macro's voor hun microfoon met XLR-aansluiting willen toepassen. De dock heeft naast een XLR-poort een USB-C-aansluiting en een 3,5mm-jackaansluiting voor een koptelefoon. Verder kan het apparaat 48V aan phantomstroom leveren en heeft het een frequentiebereik van 20Hz tot 20kHz.

De USB Hub voor de Stream Deck+ voorziet het macroapparaat van verschillende extra poorten. De hub heeft twee aansluitingen voor USB-A- en USB-C-kabels, met een maximale datadoorvoer van 5Gbit/s. Verder zijn er stroomaansluitingen via het kastje mogelijk voor bijvoorbeeld een laptop. Er is een 65W- en een 100W-poort aanwezig, maar Elgato raadt daarvoor wel een apart verkrijgbare 100W-stroomtoevoer voor aan. Het merk raadt überhaupt een extra stroomtoevoer aan, want de meeste apparaten zouden niet in staat zijn om de Stream Deck+ en verschillende aangesloten accessoires van stroom te voorzien. Thunderbolt-apparaten worden niet ondersteund. Tot slot beschikt de USB Hub over een SD- en een microSD-kaartlezer, die klanten gelijktijdig kunnen gebruiken.

Bron: Elgato / Corsair