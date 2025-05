Elgato kondigt een teleprompter voor webcams en camera's aan

Elgato kondigt de Prompter aan, een teleprompter waarmee gebruikers direct in de camera kunnen kijken als ze teksten voorlezen. De teleprompter is vanaf het moment van schrijven beschikbaar voor 300 euro.

Klik voor een gif

De Prompter bestaat onder meer uit een 9"-tablet waar de tekst op getoond wordt en een doorkijkspiegel om de reflectie aan de gebruiker te tonen. Achter deze spiegel kunnen uiteenlopende camera's, webcams en smartphones geplaatst worden. Elgato heeft slechts een beperkt aantal spiegelreflexcamera's, webcams en iPhones getest, maar vermoedelijk zijn veel meer camera's compatibel. Het dochterbedrijf van Corsair levert bijvoorbeeld ringmounts van 49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77 en 82 millimeter bij de teleprompter, maar ook een smartphonehouder en webcamklem. De Prompter wordt direct op een pc aangesloten en vereist geen externe stroomtoevoer.

Volgens het merk is de teleprompter bedoeld voor streamers en professionals die bijvoorbeeld via Zoom of Teams presentaties geven. Elgato stelt verder de gratis software Camera Hub beschikbaar aan gebruikers. Hiermee kunnen gebruikers de tekst instellen die op de tablet moet verschijnen. Het scherm kan overigens ook als extensie van het gebruikelijke computerscherm gebruikt worden om bijvoorbeeld videobelprogramma's op het doorkijkscherm te tonen.