ASML verkocht in derde kwartaal bijna de helft van chipmachines aan China

ASML verkocht in het derde kwartaal van dit jaar 46 procent van al zijn chipproductiemachines aan afnemers in China. In dezelfde periode vorig jaar was dit nog 15 procent. Volgens ASML nam de vraag van andere klanten af, waardoor de verkoop aan Chinese afnemers relatief groter werd.

In het afgelopen kwartaal werden vergeleken met vorig jaar ruim drie keer zoveel chipmachines aan Chinese afnemers verkocht, concludeert de NOS op basis van de recentste kwartaalcijfers van ASML. In het tweede kwartaal van dit jaar was de verkoop van deze machines aan Chinese klanten nog 24 procent. Veel grote afnemers, waaronder Samsung en Intel, hebben volgens het bedrijf minder machines besteld, waardoor er meer apparatuur overbleef voor partijen in China.

ASML benadrukt dat de verkoop aan Chinese afnemers onder de eerder dit jaar opgelegde exportbeperkingen is toegestaan. De verkoop van chipmachines aan partijen in China wordt de afgelopen tijd steeds meer beperkt vanwege geopolitieke spanningen tussen het land en de Verenigde Staten. Tot eind dit jaar mag ASML overigens nog duv-chipmachines aan Chinese partijen leveren zonder dat de daaropvolgende vergunningplicht van toepassing is. Het bedrijf zegt dat de beperkingen geen financiële gevolgen zullen hebben.

In het afgelopen kwartaal verdiende het Nederlandse bedrijf bijna 6,7 miljard euro met de verkoop van chipproductieapparatuur. Dat is iets meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Ook de nettowinst steeg een klein beetje, naar 1,9 miljard euro.