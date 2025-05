Canon wil dit jaar machines voor geavanceerde chipproductie gaan leveren

Canon hoopt dit jaar te beginnen met het leveren van zijn eerste nano-imprintmachines voor geavanceerde chipproductie. Dat meldt het bedrijf aan de Financial Times. Canon kondigde deze machines, die volgens de fabrikant '5nm'-chips kunnen produceren, vorig jaar al aan.

"We willen dit jaar of volgend jaar beginnen met leveren", vertelt Canons Hiroaki Takeishi, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de nil-machines, aan de Financial Times. "We willen het doen terwijl de markt heet is." Chipfabrikanten verwachten dat de chipmarkt, die momenteel in een dal verkeert, eind dit jaar weer aantrekt.

Canon kondigde zijn machines voor nano-imprintlithografie al in oktober 2023 aan. Met die machines worden chips geproduceerd door patronen direct op een wafer te drukken, als een soort stempel. De werking is daarmee anders dan die van traditionele lithografiemachines, die chippatronen op een wafer projecteren door middel van licht en een lichtgevoelige resistlaag. Volgens Canon gebruiken de nano-imprintmachines tot 90 procent minder energie dan euv. Ook zouden de machines 'een cijfer' goedkoper worden dan euv-lithografiemachines, die meer dan 100 miljoen euro kosten.

Volgens Canon kunnen de nil-machines concurreren met de euv-systemen van ASML, die momenteel gebruikt worden bij geavanceerde chipproductie. Het bedrijf claimt dat de machines bij release '5nm'-chips kunnen produceren, met 2nm-chips in het vooruitzicht. Canon wil zich daarbij vooral richten op geheugenproductie, die minder foutgevoelig is dan de productie van microprocessors.

Tegelijk brengt nano-imprintlithografie enkele zorgen met zich mee, onder meer wat imperfecties betreft. Er kunnen bijvoorbeeld fijne deeltjes tussen het masker en de wafer komen. Dat kan leiden tot printfouten en defecten. Ook het uitlijnen van maskers voor verschillende lagen, die nodig zijn om een complete chip te produceren, vormt een uitdaging.

"Wat het risico op defecten betreft denk ik dat onze technologie het probleem grotendeels heeft opgelost", zegt Takeishi echter tegen FT. Canon zei eerder al een systeem te hebben ontwikkeld om vervuiling met fijne deeltjes te onderdrukken en maskers precies te kunnen uitlijnen. "Maar omdat de bestaande chipproductieprocessen geoptimaliseerd zijn voor euv, zullen er natuurlijk verschillende moeilijkheden zijn bij het introduceren van nieuwe technologie." Wat de yields van Canons nil-machines precies zijn, is niet bekend.

Verschillende bedrijven toonden eerder interesse in nano-imprintmachines. Geheugenmakers Kioxia en SK hynix deden in het verleden al tests met nil-machines. Tweakers schreef vorig jaar een achtergrondverhaal over de nano-imprintmachines van Canon en de achterliggende techniek.