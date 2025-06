Voormalige topman TSMC: SMIC kan 5nm-chips produceren met huidige hardware

Een voormalige topman van TSMC vermoedt dat de Chinese chipfabrikant SMIC chips op 5nm kan maken met de machines die het bedrijf momenteel ter beschikking heeft. Dit zou wel tijdrovend en duur zijn. Er kan ook een negatieve impact op de yields ontstaan.

Volgens Burn Lin zou SMIC wel minstens gebruik moeten maken van four-fould patterning. Hierbij wordt een wafer meerdere keren belicht. De man vertelde aan de redactie van DigiTimes dat de techniek heel wat tijd in beslag zou nemen en het risico op fabricagefouten ook kan toenemen. Hierdoor kunnen de yields dalen en dat heeft dan weer invloed op de kostprijs van elke chip.

SMIC is een Chinese chipfabrikant die socs produceert voor onder andere de Chinese smartphonefabrikant Huawei. Die heeft eerder dit jaar de Mate 60-smartphones aangekondigd. Die telefoons kwamen met een geavanceerde 7nm-soc van SMIC: de Kirin 9000. Uit een analyse van TechInsights blijkt dat deze soc is gebaseerd op het N+2 7nm-procedé van SMIC. SMIC noemt dit zijn tweede generatie 7nm-node. Het is onduidelijk welke productiemachines SMIC gebruikt, maar vermoedelijk betreffen dat onder meer immersielithografiemachines van ASML.

De Verenigde Staten hebben in 2022 exportrestricties voor geavanceerde chips en chipproductieapparatuur uitgevaardigd. Bedrijven die zulke chips of zulke machines maken en naar bedrijven in China willen exporteren, moeten daar nu een vergunning voor aanvragen bij de Amerikaanse overheid. De Chinese chipfabrikant SMIC is daarbij op een zwarte lijst gezet en kan officieel dus geen chipproductiemachines meer aankopen van Amerikaanse bedrijven. Nederland heeft begin dit jaar ook beperkingen opgelegd aan ASML met hetzelfde doel. ASML mag tot 2024 wel nog enkele modellen van geavanceerde duv-lithografiemachines naar China exporteren.