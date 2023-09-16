Huawei Mate 60 Pro maakt gebruik van 'oude' geheugenmodules SK Hynix

Huawei maakt gebruik van oudere SK Hynix-geheugenmodules in de Mate 60 Pro. Dat stelt analysebureau TechInsights nadat vorige week is ontdekt dat de Mate 60 Pro SK Hynix-geheugenchips bevat. Vermoedelijk komen de modules uit een oude voorraad.

TechInsights meent dat het om UD310 176-laags 4D NAND-flashgeheugenmodules gaat. Deze modules van SK Hynix zijn naar verluidt al enkele jaren op de markt en zijn ook in de Huawei Mate X3 en P60 Pro te vinden. Het analysebureau vermoedt dat het Chinese bedrijf dus een oude voorraad heeft kunnen aanboren.

TechInsights kon begin september een Mate 60 Pro bemachtigen en demonteerde het toestel op vraag van Bloomberg zodat men kon nagaan welke onderdelen Huawei erin had gestopt. Uit die teardown bleek dat de Mate 60 Pro over SK Hynix-geheugenmodules beschikt. SK Hynix, een Zuid-Koreaanse geheugenfabrikant, werd ervan verdacht de Amerikaanse economische sancties tegen Chinese bedrijven te omzeilen maar het bedrijf ontkende die aantijgingen met klem en ging het gebruik van zijn chips door Huawei onderzoeken.

Huawei heeft de Mate 60 en Mate 60 Pro eind augustus aangekondigd. Het Chinese bedrijf wou toen geen informatie kwijt over de soc in de telefoons, maar het ging naar verluidt om een eigen Kirin-soc met ondersteuning voor 5G. Later bleek dat de chipset door de Chinese chipmaker SMIC werd gebakken en dat op een N+2 7nm-procedé, een tweede generatie 7 nm-procedé.

Vorig jaar introduceerde de VS vergaande exportrestricties op geavanceerde chips en chipproductieapparatuur naar China. Bedrijven die dergelijke chips of machines naar Chinese bedrijven willen exporteren, moeten daar nu een vergunning voor aanvragen. Daarbij werd onder meer SMIC op een zwarte lijst gezet, waarmee de export van dergelijke machines naar dat bedrijf effectief zijn geblokkeerd.