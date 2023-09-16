Huawei Mate 60 Pro maakt gebruik van 'oude' geheugenmodules SK Hynix

Huawei maakt gebruik van oudere SK Hynix-geheugenmodules in de Mate 60 Pro. Dat stelt analysebureau TechInsights nadat vorige week is ontdekt dat de Mate 60 Pro SK Hynix-geheugenchips bevat. Vermoedelijk komen de modules uit een oude voorraad.

TechInsights meent dat het om UD310 176-laags 4D NAND-flashgeheugenmodules gaat. Deze modules van SK Hynix zijn naar verluidt al enkele jaren op de markt en zijn ook in de Huawei Mate X3 en P60 Pro te vinden. Het analysebureau vermoedt dat het Chinese bedrijf dus een oude voorraad heeft kunnen aanboren.

TechInsights kon begin september een Mate 60 Pro bemachtigen en demonteerde het toestel op vraag van Bloomberg zodat men kon nagaan welke onderdelen Huawei erin had gestopt. Uit die teardown bleek dat de Mate 60 Pro over SK Hynix-geheugenmodules beschikt. SK Hynix, een Zuid-Koreaanse geheugenfabrikant, werd ervan verdacht de Amerikaanse economische sancties tegen Chinese bedrijven te omzeilen maar het bedrijf ontkende die aantijgingen met klem en ging het gebruik van zijn chips door Huawei onderzoeken.

Huawei heeft de Mate 60 en Mate 60 Pro eind augustus aangekondigd. Het Chinese bedrijf wou toen geen informatie kwijt over de soc in de telefoons, maar het ging naar verluidt om een eigen Kirin-soc met ondersteuning voor 5G. Later bleek dat de chipset door de Chinese chipmaker SMIC werd gebakken en dat op een N+2 7nm-procedé, een tweede generatie 7 nm-procedé.

Vorig jaar introduceerde de VS vergaande exportrestricties op geavanceerde chips en chipproductieapparatuur naar China. Bedrijven die dergelijke chips of machines naar Chinese bedrijven willen exporteren, moeten daar nu een vergunning voor aanvragen. Daarbij werd onder meer SMIC op een zwarte lijst gezet, waarmee de export van dergelijke machines naar dat bedrijf effectief zijn geblokkeerd.

Huawei Mate 60 en Mate 60 Pro
Huawei Mate 60 en Mate 60 Pro

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 16-09-2023 13:10 71

16-09-2023 • 13:10

71

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Reacties (71)

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Croquetten 16 september 2023 15:37
https://www.semianalysis....i-and-semiconductors-rise
Dit artikel kost hooguit 3 minuten van je leven en legt zonder vooroordelen de stand van zaken uit.

Kan China chips in de toekomst produceren zonder EUV machines met de mogelijkheden van chips die gemaakt zijn met EUV machines?
Mensen die zonder vooroordelen het antwoord willen weten raadt ik aan artikelen te lezen over chiplets, 3D stacking en packaging te lezen.
Zyphlan
@Croquetten16 september 2023 16:46
Interresant document bedankt hiervoor.
Despite SMIC’s N+1 process technology already violating sanctions
These tools are being sold to SMIC for “28nm,” but, in reality, SMIC is lying to the firms faces and using them for 7nm.
To be abundantly clear, it is explicitly built into ASML’s capacity plans and forecasts that China will be semiconductor independent from a semiconductor fabrication standpoint as per their last investor day. The rest of the supply chain is of course still highly intertwined including equipment, consumables, and design IP.
En juist op het stukje waar ASML goed is lopen ze veelste ver achter en juist de specialisten zitten allemaal in westerse landen.
Xander2 @Croquetten17 september 2023 18:50
Give a man a fish, and you feed him for a day. Teach a man to fish, and you feed him for a lifetime.

Covid heeft een flinke tik geleverd, maar dat komt wel, China is de grootste producent ter wereld.
kondamin 16 september 2023 13:23
Zijn er ondertussen al reviews gemaakt door neutrale partijen?
Croquetten @kondamin16 september 2023 14:07
Ja, door Geekerwan
https://www.youtube.com/watch?v=SCRIFe0uaac
Zowel voor als nadelen worden door hem genoemd.
Om juridische problemen te voorkomen liet hij de die shot niet zien (Op 1minuut 21 seconde vertelt hij daarover)

Asianometry (Dit is een Chinees uit Taiwan die opgegroeid is in America met veel verstand van semiconductors, alleen zijn berichtgeving over de stand van zaken betreft Chinese semiconductors leunt ietswat aan de negatievere kant dan wat de werkelijke situatie is)
https://www.youtube.com/watch?v=-KrdcTsScKk

Deze Duitser heeft ook een goede unbiased review gedaan.
https://www.youtube.com/watch?v=-YBCG5bpVJk

Unbiased crashtest
https://www.youtube.com/watch?v=Ok4WJ7NeWlI

Deze telefoon heeft heel veel verborgen functies die nog ontdekt moeten worden.
Zo kan je tegelijk de telefoon gebruiken en op een externe monitor een windows 10-11 OS draaien.

Google services zonder problemen installeren is tegenwoordig ook door een kind te volgen.
Op youtube zijn er al heel veel tutorials.

[Reactie gewijzigd door Croquetten op 23 juli 2024 02:08]

kondamin @Croquetten16 september 2023 14:24
Dank u
Croquetten @kondamin16 september 2023 14:49
Graag gedaan.
Behalve de Mate 60 Pro is er nu ook een Mate 60 Pro +.
Deze Mate 60 Pro + heeft betere en meerdere sateliet bel funties dan de Mate 60 Pro.
Alleen jammer dat er nog geen Youtube videos in het Engels of met een Engelse ondertiteling beschikbaar zijn.

Mocht je een beetje handig zijn met Adobe Premiere Pro, in de laatste versies van Premiere Pro zit een functie om automatisch spraak naar text te converteren die vele malen beter werkt dan Youtube automatische spraak naar ondertiteling functie.
Via andere programma's of via Google translate kan je het geheel dan weer naar Nederlands vertalen.
Het is een beetje omslachtig, maar als je hoe dan ook wilt weten wat er wordt gezegd is dit één van de mogelijkheden.

Of als je realtime een vertaling wilt, dan kan je een timekettle aanschaffen.
https://www.timekettle.co/
De claims die dit bedrijf doet kloppen alleen als de personen helder en duidelijk praten.
Peatsmoke @Croquetten16 september 2023 14:59
Een Taiwanees is geen Chinees. ;)
SuperDre @Peatsmoke16 september 2023 20:09
Feitelijk gezien wel, want Taiwan is officieel nog gewoon steeds China.
meathome @SuperDre17 september 2023 08:09
Feitelijk gezien is Taiwan, voorheen Formosa genoemd door portugezen, nog nooit van de PRC geweest.

Dat er na een staatsgreep een hoop chinezen die geloven in democratie naar toe zijn gegaan maakt het net zo min China als dat de VS mexicaans is omdat er zoveel mensen uit dat land wonen.

Dat China geen zaken wil doen met democratisch gekozen regeringen als ze Taiwan erkennen brengt veel schade toe aan de stabiliteit van de regio en blijkt ons behoorlijk chantabel te hebben gemaakt door de jaren heen.

[Reactie gewijzigd door meathome op 23 juli 2024 02:08]

jmsaow @meathome17 september 2023 10:14
Dus je bent ook van mening dat de Krim niet meer thuis hoort bij Ukraine omdat de mensen overweldigend gekozen hebben om Russisch te worden
duvekot
@jmsaow17 september 2023 11:26
Stel : de Limburgers komen in opstand (ps: ik heb niets tegen Limburgers) tegen de regering in Den Haag .. en die beginnen een mars richting de Randstad .. en beetje bij beetje "veroveren" ze "Nederland". De zittende regering van dat moment vlucht naar Texel toe .. en de Limburgers nemen de rest van Nederland over en noemen het "Nieuw Nederland".

Is Texel dan ooit van "Nieuw Nederland" geweest?
majic @jmsaow17 september 2023 20:33
Taiwan: Een democratisch gekozen Chinese regering & leger vluchten naar Taiwan samen met sympathisanten. Een nieuwe regering neemt onrechtmatig het vaste land over (Communisten) en effectief zijn er dus nu twéé regeringen voor China. Eén in China, en één in Taiwan. Daar komt, uiteindelijk, de huidige situatie vandaan. Taiwanezen zijn Chinezen die vluchtten voor een coup op het vasteland en graag hun structuur, leger en politieke voorkeuren en regeringsmethoden wilden behouden.

Zover Taiwan.

Nu de Krim :
Een stuk land wat wettelijk door de Rusland aan Oekraiene is gegeven. Dankzij een demografisch complexe situatie heeft Rusland tientallen jaren infilitratie toegepast om mensen anti-Oekraiens te maken en pro-Russische sentimenten aan te wakkeren. Oekraiene heeft daar niet goed tegen opgetreden (scholing in Russisch, TV in Russisch, de meeste regeringszaken in Russisch en een totaal gebrek aan promitie van Oekraiense identiteit en nationaliteit).

Rusland heeft vervolgens, na een militaire inval, schijnreferenda opgezet welke NIET internationaal gecontroleerd of erkend zijn, en vervolgens aangegeven dat vrijwel iedereen zich wilde afscheiden van Oekraiene. Hoe handig.

Ik zie echt niet hoe de Krim en Taiwan ook maar op één punt met elkaar te vergelijken zijn. De situaties zijn totaal anders. Taiwan is al sinds zijn oprichting 100% voor zijn onafhankelijkheid (of eigenlijk, ze erkennen de Chinese regering niet als rechtmatige regering van Taiwan (en China).

De Krim heeft een redelijk wisselende houding tov Oekraiene gehad (bij interne, gecontroleerde en goed gedocumenteerde stemvoorkeuren voor pro-russische of pro-oekraiense partijen) en pas vlak voor de binnenval in 2014 was er een grotere meerderheid. Maar dan nog : Het land is door Rusland aan Oekraiene gegeven, en daar blijft het bij. Dat de bevolking lanzaam aan Russischer werd is logisch door de enorme militaire basisen die er lagen en de pogingen van Rusland om het eiland langzaam aan steeds minder Oekraiens te maken.

Soit.
NicoJuicy @jmsaow17 september 2023 22:05
De Krim werd nochtans door Rusland erkend als toebehorend aan Oekraïne
meathome @jmsaow18 september 2023 10:08
Ik weet niet hoe je op dat idee komt, ik ben van mening dat waar onrecht recht is, verzet plicht is.
Het lijkt mij geen vrije keuze dus is de uitslag irrelevant,

Zakelijk gezien is het eerder een poging tot het legitimeren van een vijandige overname en tevens uitschakelen van concurrentie door landbouwgrond, productiemiddelen, opslag en distributie van graan te vernietigen in de gebieden die niet met geweld zijn veroverd.

Maar misschien moet iemand deze hele thread minnen want wat heeft dit nu met een partij vorige gen geheugenchips te maken?

[Reactie gewijzigd door meathome op 23 juli 2024 02:08]

Croquetten @Peatsmoke16 september 2023 15:11
Genetisch en uiterlijk zijn ze hetzelfde en ze hebben dezelfde voorouders, behalve de oorspronkelijke inwoners van Taiwan dan.
Wist je dat wij Nederlanders ooit op Taiwan een nederzetting hadden?
De ruïnes die er nog staan zijn alleen al een reis naar Taiwan waard.
vjweirnogeenn @Croquetten16 september 2023 18:32
Wat een grappig weetje. Heb je dat zelf gezien daar?
Croquetten @vjweirnogeenn16 september 2023 20:30
Ja ik ben er een keer geweest.
Dit soort dingen boeit de meeste mensen niet.
Ik ben zelf al 52, maar van kinds afs aan ben ik altijd al geïnteresseerd geweest in kastelen en dat soort dingen.
Toen ik via via hoorde dat er een VOC fort in Taiwan was wilde ik dat natuurlijk ook met mijn eigen ogen zien.
Om je een beetje de indruk te geven hoe het er uitziet en of jezelf het de moeite waard vindt om er speciaal een reis er naar toe te boeken.
https://www.youtube.com/watch?v=erkE8x-iX5Q

Mocht dit ook je ding zijn.
In Maleisie was eeuwen lang het bekendste gebouw een rode bakstenen kerk, (ook door de VOC gebouwd) totdat de Petronas Towers werden gebouwd.

Wat op mijn agenda staat om te bezichtigen is het graf en monument van Frans Schraven.
Deze pastoor heeft een heldendaad verricht in China tijdens de tweede wereldoorlog en daar zijn ze erg dankbaar voor zijn heldhaftige optreden, wat hij en anderen helaas met de dood heeft moeten bekopen.
Zijn graf en monumenten worden uit respect na zoveel jaren nog steeds goed onderhouden terwijl bijna niemand hier in Nederland hem en zijn metgezellen nog kennen.
https://oorlogsverhalen.c...halen/mgr-frans-schraven/

Sorry voor offtopic
vjweirnogeenn @Croquetten17 september 2023 08:52
Wauw, super gaaf! Dankjewel voor deze gave info.

Ja onze geschiedenis wordt een beetje aan de kant gezet. Ik denk uit schaamte om wat er allemaal niet netjes is gedaan.
Maar dat is heel jammer aangezien er ook zo veel moois is wat we daardoor verliezen / vergeten.

Mag misschien offtopic zijn, denk toch wel een mooie achtergrond voor het artikel.
Denk dat de meeste mensen Taiwan alleen kennen van de nieuws artikelen :P
Peatsmoke @Croquetten17 september 2023 08:08
Leuk en aardig allemaal, maar jij bent ook geen Duitser.
Taiwanezen, Chinees noemen is politiek nogal beladen.
pharmacist @mrbullet16 september 2023 19:16
Ze zeggen nochtans: Taiwan ROC: Republic of China......Tot voor kort was het zelfs zo dat ze van elke chinese provincie van het vaste land een vertegenwoordiger hadden in het Taiwanees parlement, aangezien de Taiwanezen zich beschouwen als het enige rechtmatige regering van van China en niet de communisten. De CCP in China beweren echter het tegendeel, dus ? in het communistisch China zeggen ze: People's Republic of China en zo heb je aan beide kanten de poppetjes aan het dansen. De mensen in Taiwan kunnen ook zeggen: Wij zijn de echte Chinezen en enige rechtmatige regering over China en willen dat de communisten verdwijnen. Vanuit dat oogpunt is Taiwan dan ook ROC: Republic of China en dus Chinees.
kftnl @mrbullet17 september 2023 01:28
Hier ga je een beetje 'lost in translation'. In het Nederlands is chinees zowel ethnisch chinees, als iemand die uit de volksrepubliek China komt. Taiwanezen hebben er over het algemeen geen probleem mee om als ethnisch chinees gezien te worden maar zien zichzelf in meerderheid als onderdeel van de Republiek China (ROC) en niet van de volksrepubliek (PRC). Of een Taiwanees een Chinees is wordt dan een beetje een technische discussie over welke 'chinees' je het dan hebt. Lijkt me niet echt boeiende discussie om op Tweakers te gaan voeren gezien ze in hun eigen taal daar betere termen voor hebben.
TheVivaldi @mrbullet16 september 2023 21:24
Als een Taiwanees geen Chinees is, waarom erkennen de meeste landen, inclusief ons eigen Nederland, Taiwan dan niet als eigen land maar als onderdeel van China?
Reinier 182 @TheVivaldi16 september 2023 21:52
Omdat officieel Taiwan bij China hoort. Het is na de tweede wereldoorlog door Amerika aan China gegeven nadat ze het van Japan hebben afgenomen.
NicoJuicy @TheVivaldi17 september 2023 22:09
China doet wat moeilijk tegen landen die een andere mening hebben...

Bijvoorbeeld: https://www.bbc.com/news/business-60343316
Davion 16 september 2023 16:46
Naar mijn mening zijn deze sancties buiten proportie, zonder deze sancties hadden we tenminste geen duopolie gehad (Apple en Samsung), maar dan hadden we een grote concurrent extra die ook dikke telefoons maakt voor een normale prijs. Het had voor ons als consument een pak beter geweest.
Zyphlan
@Davion16 september 2023 16:57
Smartphone markt is echter geen duopolie

https://www.counterpointr.../global-smartphone-share/

Duopolie
Een duopolie is een oligopolie met twee aanbieders.
ArcticWolf @Zyphlan16 september 2023 17:50
Het is niet echt "fair" om China en India mee te rekenen in de globale cijfers. Enerzijds omdat het niet de markt in de US & EU reflecteert en anderzijds omdat Huawei daar niet verboden is.

Als je puur naar de US & EU kijkt dan is het veelal Apple of Samsung, de andere zijn insignificant vergeleken met die 2. Dus je zou kunnen zeggen dat er een duopolie is. Terwijl Huawei met de 20 en 30 series echt klappen uitdeelde aan die 2. Ik heb nog een Mate 10 Pro liggen, beste toestel ooit gehad destijds.
JaapZ1 @ArcticWolf16 september 2023 21:17
Met jouw eens, ik ben van een Mate20 pro naar een (4 jaar jongere) Pixel7 gegaan, maar wat een stap terug was dat.
Zyphlan
@ArcticWolf16 september 2023 23:36
n the fist quarter of 2023, Samsung and Apple were leaders of the European smartphone market, according to the breakdown of smartphone shipments in Europe by vendor. Xiaomi grew from four percent in the first quarter of 2019 to 19 percent in the first quarter of 2023.
Inderdaad ze zijn dik marketleider maar het is echter geen duopolie en er is meer dan genoeg concurrentie op de markt en ook meer dan genoeg leveranciers van wat @Davion defineert als betaalbaar en niet alleen van Samsung of Apple. Xiaomi zit op 19% dat noem ik geen kleine speler juist de telefoonmarket heeft laten zien dat de markt gigantisch snel kan veranderen ( nokia / blackberry zijn misschien 2 prachtvoorbeelden van hoe snel de markt kan veranderen).

review: Smartphone Best Buy Guide - Zomer 2019
review: Smartphone Best Buy Guide - Januari 2020
Als je puur naar de US & EU kijkt dan is het veelal Apple of Samsung, de andere zijn insignificant vergeleken met die 2.
Ze hebben samen inderdaad +60% van de markt echter is dat ook weer relatief. Xiaomi is dik de plus ingegaan de laatste 2 jaar en kijken we naar tweakers best buy guides dan komen er gigantisch veel andere spelers in de spotlight ( ja die hadden nog niet zoveel ervaring met internationale verkoop en dan helemaal b2b verkoop dus de telefoon van de zaak en daar ligt ook gigantisch veel marketaandeel).

Ik ben het met je eens dat het klopt dat op het vlak van absolute top Apple en Samsung inderdaad nu een Duopolie hebben dan heb je het over telefoons van 1000 euro en voor vele spelers blijkt het gewoon niet interessant te zijn om in die markt actief te zijn en als het van een duopolie naar oligopolie gaat dan zul je zien dat ze inderdaad de prijzen verlagen om marktaandeel te krijgen en daarna gaan de prijzen voor alle 3 weer omhoog omdat daar ook weer een bepaalde elasticiteit inzit ( IOS naar android switch en omgekeerd is toch aardig groot ook ivm alle spullen die mensen thuis vaak hebben van apple en connecten enzo).

Het ging meer om ze aanname dat die denkt omdat Huawei er was dat de prijzen dan naar beneden zouden gaan terwijl juist een Xiaomi hier toch echt veel meer die kar trekt aangezien ze kwalitatief zeer mooie telefoons leveren die voor 90% van de users alles doet wat het moet doen voor een redelijke prijs.
Ze hebben ook vaak nog een goede prijs/kwaliteit verhouding laten we eerlijk zijn daarom zie je ze ook bij elke best buy guide voorbij komen en vroeger was dit oneplus in die prijsklasse ( Die eerste heb ik gehad en god voor die prijs was me dat toch een prachtige telefoon) alleen die zijn het iets duurder gaan zoeken.

Ook de aanname omdat ze vroeger telefoons goedkoop uitbrachten om marktaandeel te vergaren ( zoals oneplus doet en vele concurrenten) dat ze in de toekomst niet duurder zouden worden wat je wel ziet bij andere spelers die dezelfde strategie hanteren ( oneplus het meest bekende voorbeeld). Ze argument hangt aan elkaar van aannames die niet blijken te kloppen.

[Reactie gewijzigd door Zyphlan op 23 juli 2024 02:08]

Frame164 @ArcticWolf17 september 2023 00:04
Als er sprake is van een duopolie zouden Apple en Samsung de markt willen verdelen en het winkels moeilijk maken om andere merken te verkopen. Maar klanten kiezen vrijwillig voor apple of Samsung waardoor winkeliera minder schapruimte aan andere merken gaan besteden. Het is voor hun veel makkelijker om Apple/Samsung te verkopen dan de andere merken.
smoove 17 september 2023 20:21
bewijs dat de camera is altijd aan staat?
https://youtu.be/8cv7VEi48RY?t=358
Croquetten @smoove17 september 2023 21:10
Die 2 clowns zijn mislukkelingen en verzinnen gewoon onzin.
Ik raad je aan om de teardown en het rapport van techinsights te lezen, dan snap je hoe dat ding werkt.

Plus deze links
https://www.semianalysis....i-and-semiconductors-rise
https://www.youtube.com/watch?v=SCRIFe0uaac
https://www.youtube.com/watch?v=-KrdcTsScKk
https://www.youtube.com/watch?v=-YBCG5bpVJk
https://www.youtube.com/watch?v=Ok4WJ7NeWlI

Heel eenvoudig uitgelegd is het gewoon een lamp met bewegings melder (Die lamp staat ook nooit altijd aan)
Het hele principe werkt zoals een Leap Motion (Ze hebben er een betere oplossing voor gevonden dan Leap Motion, ze hebben de techniek geleend van Leap Motion, ze hebben het reverse engineered van Leap Motion, ze hebben het gejat van Leap Motion, Multi keuze, kies er één uit)
Croquetten @smoove17 september 2023 21:13
https://www.semianalysis....i-and-semiconductors-rise

[Reactie gewijzigd door Croquetten op 23 juli 2024 02:08]

Damic 16 september 2023 13:14
Op elke chip staat normaal toch een productie datum, dan is het toch simpel om te zien wanneer die cips zijn gemaakt en dan de mogelijke verkoop datum eraan te plakken? Of ben ik nu zo simpel :/
wildhagen
@Damic16 september 2023 13:21
Produktiedatum alleen op zich zegt niet zoveel, daar kan je niet echt een conclusie aan verbinden. De chips kunnen maanden op een pallet ergens in een magazijn hebben gestaan voor ze verkocht of verscheept werden.

Of ze zijn verkocht aan een partij die hem later weer doorverkocht heeft aan een andere partij bijvoorbeeld.

Het gaat dus niet om de productiedatum, maar om de verkoopdatum, of die vóór of na de sancties lag.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 23 juli 2024 02:08]

Zyphlan
16 september 2023 14:43
Vanaf 15min doet de China show er een interessant stuk over.

https://www.youtube.com/watch?v=iyyICAb38r4

De vraag is of dit echt klopt maar mocht dit waar zijn dan heb je een telefoon die 0.0 beveiliging heeft en al volledig gehackt is ( inclusief de satteliet optie) , en om 1 of andere reden de front en back cameras altijd aanstaan.

[Reactie gewijzigd door Zyphlan op 23 juli 2024 02:08]

P. vd Loo @Zyphlan17 september 2023 14:58
Onbewezen onderbuikgevoel en vooral stemmingmakerij.
Zyphlan
@P. vd Loo17 september 2023 19:40
En jij baseert je mening op feiten want ik zie ze helaas niet in je reactie? Ik krijg meer het idee wat jij nu doet onderbuikgevoel en stemmingmakerij is om een bron zwart te maken zonder het bewijs te leveren dat ze ongelijk hebben.

Dus ik zie je argumenten graag tegemoet :)
P. vd Loo @Zyphlan18 september 2023 15:09
Nou keer je de bewijslast om. Kom jij maar met bewijs op de proppen inzake de zware beschuldigingen die je doet richting Huawei. Kun je niet. Onderbuikgevoel.
Zyphlan
@P. vd Loo18 september 2023 17:02
En die YouTube link zie je de videos waar hetgeen zij vermelden ook echt gebeurt. Dus daar heb je aanknopingspunt om hun tegendeel te bewijzen.

Jij reageert op onderbuik gevoelens ik reageer op signalen uit de Chinese markt dat deze fouten er inzitten en mijn bron levert video bewijs. Daar mag jij gerust je onderzoek op doen als je zo overtuigd ben maar mij beschuldigen van onderbuik gevoelens terwijl er gewoon bewijs word aangeleverd terwijl je zelf niks levert afgezien van stemmingmakerij en onderbuik gevoelens
bossanova 16 september 2023 20:08
Als iemand ook maar denkt dat deze handelsboycots in ons voordeel zouden zijn of rechtvaardig zijn, moeten ze nog maar eens wat dieper nadenken.
Vlizzjeffrey 17 september 2023 12:54
Bijzonder is dat Huawei zegt geen staatsbedrijf te zijn, maar tegelijkertijd wordt hun nieuwe telefoon gepromoot door allerlei staatslieden.
Deze telefoon beschiks trouwens over een cpu die ongeveer 4-5 jaar achterloopt op de flagships cpu's van qualcomm en mediatek.
Roel1966 17 september 2023 23:22
Ik zie nu weer hele discussies langs komen rondom China maar wat ik belangrijker vind is of die verouderde geheugenmodules daadwerkelijk nadelig zijn. Of anders gezegd, maakt het voor de consument veel uit en werkt zo'n Huawei Mate 60 Pro daardoor dan ook aanmerlijk langzamer.
Ted_W @TrafalgarLaw16 september 2023 15:35
Heb je ooit CCP spyware gevonden dan op een Huawei?
VNA9216 @Ted_W16 september 2023 17:12
Ik heb zelfs het idee dat ze misschien zelfs in zekere zin wel veiliger kunnen zijn dan veel andere merken omdat Huawei spul zo erg onder een vergrootglas ligt. Alle grote overheden en heel veel veiligheidsonderzoekers hebben huawei telefoons en andere hardware doorgelicht omdat ze dolgraag de persoon/instantie zouden zijn die er echt bewijs voor vind, en toch blijft het erg stil.
Ik denk dat er weinig bedrijven zo veel gecontroleerd zullen zijn als Huawei.
mrbullet @Ted_W16 september 2023 18:42
Ja, dat is gevonden. Bij kpn o.a.

En CCP heeft overigens geen spyware nodig. Zij hebben de sleutel tot de voordeur.
En ze hebben miljoenen spionen tot hun beschikking. Zie hier enkele voorbeelden.

https://www.nu.nl/buitenl...rsonen-te-verklikken.html

https://www.scienceguide....-bestelen-en-kan-dat-ook/

https://www.bbc.com/news/world-66337328
VNA9216 @mrbullet17 september 2023 18:04
Bij KPN, je bedoelt die software die KPN gebruikten, die ze van Huawei afnamen, en de data op Huawei's servers opsloeg? dat is geen spyware, dat is gewoon KPN met een bord voor zn kop geweest, en een beetje zoals je data in onedrive zetten, en dat dan spyware noemen en dan klagen dat microsoft er mogelijk toegang toe zou kunnen hebben omdat de data op hun servers beland. Als je een applicatie afneemt en je data door de leverende partij laat opslaan, tjah, dan hebben ze inderdaad die data op hun servers. Daar is niets spyware achtigs aan, KPN had gewoon geen applicatie van huawei moeten gebruiken om hun klantdata in te bewaren.
Ted_W @mrbullet16 september 2023 19:55
Het ging over spyware op Huawei mobiele telefoons.

En wanneer werd spyware gevonden bij KPN?

En jouw links zij totaal irrelevant voor dit onderwerp. Dit gaat niet over anti CCP propaganda.
Ted_W @mrbullet16 september 2023 20:10
Nogmaals, het gaat over spyware op Huawei mobiele telefoons. Ze zijn er of ze zijn er niet. Zo moeilijk is dat toch niet? De banden tussen de CCP en Huawei staan hier totaal los van.

En ook de over link over Telfort bewijst nog helemaal niks.
Ted_W @mrbullet16 september 2023 20:46
Ik stel een hele simpele vraag die jij helemaal uit zijn verband rukt en dan ben ik hier de mierenneuker? Beetje omgekeerde wereld vind je niet?

En wat jij het grote plaatje is gewoon niet relevant voor de gestelde vraag, heeft niks met weigering te maken.

En data doorsturen is geen definitie van spyware, dat is hooguit jouw definitie.

Over de sleutel en voordeur ga ik het niet weer over hebben, dat is ook gewoon (irrelevant) gezeur om te proberen je gelijk te halen.

Wat mij betreft einde discussie. Ik wens je verder een fijn leven met je anti CCP propaganda.

[Reactie gewijzigd door Ted_W op 23 juli 2024 02:08]

SuperDre @mrbullet16 september 2023 20:11
Nee, dat was geen spyware, dat was gewoon vaste en bekende toegang tot het systeem. Dat is iets heel anders dan spyware.
P. vd Loo @mrbullet17 september 2023 14:59
Ze hadden toegang kunnen krijgen. Het staat niet vast dat ze er ook gebruik van hebben gemaakt.
YGDRASSIL @P. vd Loo19 september 2023 00:39
Maar wel dat ze het wisten, konden en verzwegen.
P. vd Loo @YGDRASSIL19 september 2023 07:50
Klopt inderdaad. Maar dat is wat anders dan hier gesteld werd.
YGDRASSIL @mrbullet17 september 2023 00:39
Tsja. En de amerikanen leveren ons bewust apparaten met aangetoonde backdoors erin. Dus die zijn geen haar beter. Laten we ook die maar geen ASML machines meer leveren...

https://www.wired.com/story/tetra-radio-encryption-backdoor/
SuperDre @mrbullet17 september 2023 21:25
China is vanwege hele andere dingen groot geworden. De rest van de wereld heeft ook behoorlijk wat in de geschiedenis gejat van de chinezen.
SuperDre @mrbullet18 september 2023 19:07
Het begin is er met het accepteren dat de Chinezen nu al onze IP stelen
Dat doen ze helemaal niet.

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