Reuters: Intel behoudt voorlopig vergunning voor leveren laptop-cpu's aan Huawei

Intels exportlicentie aan Huawei wordt niet ingetrokken, melden ingewijden aan Reuters. Daarmee mag de chipmaker voorlopig laptop-cpu's aan Huawei blijven leveren. De vergunning verloopt later dit jaar, maar de Amerikaanse overheid overwoog de licentie eerder te schrappen.

Intel heeft 'een poging overleefd' om zijn chipleveringen aan Huawei te stoppen, melden twee ingewijden aan persbureau Reuters. De chipmaker levert voor honderden miljoenen dollars aan laptopprocessors aan de Chinese elektronicafabrikant, die op de entity list van de Amerikaanse overheid staat. Bedrijven moeten een vergunning hebben om zaken te mogen doen met bedrijven op die zwarte lijst.

De exportlicentie werd jaren geleden aan Intel verstrekt door de regering van toenmalige president Trump. Hij zette Huawei in 2019 op de zwarte lijst wegens vermeende schending van bestaande sancties, iets wat Huawei altijd heeft ontkend. Een aantal techbedrijven, waaronder Intel, kregen eind 2020 toestemming om weer zaken te doen met de Chinese techgigant. Biden staat volgens Reuters al langer onder druk om de vergunning van zijn voorganger in te trekken. Intel levert momenteel nagenoeg alle processors die worden gebruikt in Huaweis laptops.

De druk om Intels exportlicentie in te laten trekken, kwam onder meer van concurrent AMD. Dat bedrijf vindt het oneerlijk dat Intel laptopprocessors mag leveren aan Huawei, terwijl AMD zelf geen toestemming heeft om soortgelijke chips te exporteren naar de Chinese telecomgigant. Waarom AMD geen vergunning heeft gekregen voor leveringen aan Huawei, is onduidelijk. Ook China-critici in de VS wilden Intels exportlicentie laten intrekken; zij willen dat alle verkopen aan Huawei worden gestopt.

Het is onbekend waarom de Amerikaanse overheid zijn plannen voor het intrekken van Intels exportlicentie in de ijskast heeft gezet. Bronnen van Reuters melden dat de plannen in de toekomst mogelijk alsnog worden doorgezet, hoewel niet bekend is of en wanneer dat gebeurt. De vergunning verloopt later dit jaar. Volgens bronnen van Reuters is het 'onwaarschijnlijk' dat de vergunning dan nog vernieuwd wordt.