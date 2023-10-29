Samsung wil 'volgend jaar' satellietcommunicatie op smartphones mogelijk maken

Samsung maakt 'volgend jaar' noodcommunicatie via satellieten op smartphones mogelijk. Dat bevestigt een topman van het bedrijf, Park Yong-in, tijdens een keynotepresentatie. Hoewel het niet wordt genoemd, wordt deze functie waarschijnlijk toegevoegd aan de S24-serie.

Tijdens de Semiconductor Expo liet Park Yong-in weten dat de technische voorbereidingen om satellietcommunicatie op smartphones mogelijk te maken, al zijn volbracht, zo schrijft de Zuid-Koreaanse nieuwspublicatie Sisa Journal. Vanaf volgend jaar moeten Samsung-telefoons hiervoor ondersteuning bieden, stelt de topman. Meer informatie wordt niet bekendgemaakt, maar aangezien de S24-serie volgend jaar verschijnt, is de kans groot dat deze ondersteuning gaat bieden voor tweerichtingssatellietcommunicatie. Met deze functie kunnen gebruikers contact opnemen met nooddiensten, ook als er geen bereik of wifi is.

Diverse smartphonefabrikanten hebben al een satellietnoodfunctie toegevoegd. Zo heeft Apple vanaf de iPhone 14-serie de functie SOS-noodmelding en heeft Huawei iets soortgelijks ingebouwd in een aantal Mate- en Nova-modellen. Ook CAT kan met de S75 berichten versturen via satellieten. Samsung liet begin dit jaar weten dat satellietcommunicatie nog geen mogelijkheid was bij de S23, omdat de technologie er nog niet klaar voor was.

Apple Emergency SOSApple Emergency SOS

De functie SOS-noodmelding op de iPhone 14

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 29-10-2023 11:08 148

29-10-2023 • 11:08

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Reacties (148)

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smoove 29 oktober 2023 13:16
zend vermogen van mobiel is zo krachtig dat het 800km de lucht in kan zenden terwijl je WIFI router signalen paar straten verder op niet meer te ontvangen is? :?
wildhagen
@smoove29 oktober 2023 13:23
Dat is natuurlijk een nogal kromme vergelijking. De gebruikte frequenties zijn heel anders.

En satellietcommunicatie gaat met kBit/sec, geen honderden MB/sec (of meer) zoals via Wifi.

Zo nieuw is satelliet-telefonie ook niet. Zo bestaat het Iridium-netwerk al 23 jaar bijvoorbeeld.
kozue @smoove30 oktober 2023 08:12
Valt wel mee hoor. Line of sight is veel belangrijker dan vermogen, dus een satelliet kun je veel makkelijker bereiken dan Parijs. In de zendamateur wereld bereiken ze onder de juiste atmosferische omstandigheden Australië met 5 watt, en dat is voornamelijk beperkt omdat het signaal vele keren moet weerkaatsen om aan de andere kant van de wereld terecht te komen.
Curiousity @kozue13 november 2023 09:13
Ik mis die tijd 😬
berchtold @smoove30 oktober 2023 12:00
Apple doet het al. En dat heeft al levens gered in afgelegen gebieden zonder signaal
Caelestis @berchtold30 oktober 2023 12:46
Je gaat een afgelegen gebied in en wat neem je mee? Een iPhone want het kan een noodoproep via satelliet versturen...
Binnen en dag is het leeg.

Wat levens redt zijn normale satelliet telefoons die gewoon normaal kunnen bellen en een maand standbij tijd hebben naast een robuust en waterdichte behuizing. Ook zijn gps trackers en walkietalkies een goed idee.

Als een iPhone iemand redt is het enkel van hun eigen Darwin award.
nms2003 @Caelestis31 oktober 2023 06:26
Ja, want iedereen heeft wél de beschikking over een satelliettelefoon 8)7 Als je een afgelegen gebied in gaat is het wellicht een idee niet constant op je telefoon te kijken en hem alleen als backup te beschouwen en ter af en toe een foto. En voor nood kun je altijd zo’n compacte externe accu meenemen. Dan heb je die voor als je echt in noodgeval je telefoon weer aan de praat moet krijgen. Ik zie het probleem echt niet.
Caelestis @nms200331 oktober 2023 08:21
Ze zijn goedkoper dan een iPhone 13 of s23
nms2003 @Caelestis31 oktober 2023 12:55
Tjah. Alleen wel een single use apparaat. Dus alsnog iets dat je éxtra moet aanschaffen bovenop je smartphone. Integratie is beter dan weer een single purpose los apparaat. En natuurlijk kan je dat weer anders bekijken als je diep een jungle in gaat oid.
Caelestis @nms200331 oktober 2023 13:43
Ik ben absoluut voor integratie alleen is een noodoproep signaal geen satelliet gesprek.
Als je ook daadwerkelijk gewoon kan bellen, dan heeft het nut.

Je kan ze trouwens ook huren voor als het een eenmalig actie betreft.
MicroSaft @Caelestis30 oktober 2023 20:42
Er zijn nog steeds genoeg plekken in de wereld waar je geen of amper bereik hebt. Dat zijn niet meteen allemaal plekken waar je alleen maar heen zou moeten gaan met een echte satelliettelefoon.

Het voordeel van je mobiele telefoon is dat deze altijd bij je is. En in geval van nood je er dus op kan terugvallen.

Er zijn al tal van berichten dat de iPhones zo levens hebben gered. Zoek maar even op Google. Dus ik snap je houding niet zo goed eigenlijk.
Verwijderd @Caelestis30 oktober 2023 12:53
"Binnen en dag is het leeg."
Dan mag je mij uitleggen waarom ik 2 tot 3 dagen doe met m'n iPhone 13 Pro en voorheen met m'n iPhone XR.
En dat zonder "Lower Power Mode" ingeschakeld te hebben (dan gaat ze nog wat langer mee).
Dark magic?
Caelestis @Verwijderd30 oktober 2023 13:46
Heel simpel. Hier heb je normale bereik naar een gsm mast en het toestel regelt zijn eigen stroom verbruik aan de hand van afstand en verbindingtype.
In verweggistan zonder masten zit je toestel steeds te zoeken naar een verbinding. Low-power modes werken dan totaal niet omdat je toestel niks kan vinden en op volle sterkte blijft zoeken.
Ook al doe je helemaal niks.
Verwijderd @Caelestis30 oktober 2023 13:56
Als je in de pikkepoelie zit, waar niets is, heb je, als het goed is, ook geen WiFi, BT of GSM (Gç etc.) actief omdat het totaal geen zin heeft. Eerst als je in de bewoonde wereld komt, schakel je GSM weer in.
De Satelliet-functie is geen GSM.
Zo zou ik het doen in elk geval.
Caelestis @Verwijderd30 oktober 2023 14:53
GSM op een iPhone kan je niet uitzetten zonder de accu te verwijderen.
Wifi en BT zijn inderdaad niet nodig maar dan nog trekt het je accu leeg vanwege GSM.
Op een Android, zonder accu te verwijderen, is al lastig en vereist root toegang. Op een iPhone kan je dat echt vergeten.
Voor de duidelijkheid alle GSM toestellen hebben hier last van. Dit is niet zozeer een op Apple gericht kritiek.
Ze zijn er gewoon niet voor gemaakt.
Als je een gebied ingaat zonder bereik dan neem je standaard "outdoor" apparatuur mee wat ervoor gemaakt is.
Verwijderd @Caelestis30 oktober 2023 15:59
Als de GSM in Flightmode staat, is de radio toch uit?
Caelestis @Verwijderd30 oktober 2023 16:10
Nope.
Verwijderd @Caelestis30 oktober 2023 17:20
Heb je een betrouwbare "authoritive source"? Als ik er naar Google (en Apple's KB artikelen negeer) krijg ik alleen maar mensen die elkaar constant tegenspreken. Voorbeeld: https://www.quora.com/Can...rplane-mode-or-turned-off

De ene zegt "als WiFi, BT en Cellular uitstaan, zijn alle radio's uit. Alleen de GPS ontvanger draait nog". Andere spreken het tegen in de context "ja maar als je Find my iPhone aan hebt staan, zoekt de telefoon andere Apple devices om de locatie door te geven, ala AirTags". En anderen spreken dat weer falikant tegen.
Ik kan niets vinden wat objectief en zonder gezwam klaartext spreekt.
Caelestis @Verwijderd30 oktober 2023 19:08
Flightmode is nooit een "schakel antenne uit" functie geweest. De bedoeling is dat je geen verbinding kan maken met een draadloze service en de lokale radio signalen van een vliegtuig kan verstoren terwijl het communiceert met de grond.
Het is 100% een aanname geweest van gebruikers dat het betekent dat de radio uit staat want ze kunnen geen wifi o.i.d gebruiken.

Je moet denk ik even je perceptie aanpassen om door de bomen het bos te zien.
Laat ik even een vergelijking maken met je huis internet aansluiting. De "GSM" verbinding is hetzelfde als je modem verbinding naar je provider over de kabel in de grond.
Je "telefoon gesprek" is de verbinding tussen jouw computer browser en tweakers.net.

Als je geen verbinding met tweakers kan maken wil dat niet zeggen dat je geen internet verbinding heb
met je provider, maar als je geen internet verbinding heb weet je zeker dat je geen verbinding met tweakers krijgt.

Het gevaar voor een vliegtuig is niet een paar duizend keer een paar connectie bitjes. Het gevaar zit in het beschikbare bandbreedte. Als er 100 man Netflix loopt te streamen of zit the facetimen dan krijg je te maken met een lokaal zwaar verzadigd radio spectrum.
Radio signalen hebben geen "voorkeur/voorrang" opties dus om ervoor te zorgen dat je niet de radio verbinding met de toren verkloot (je bent niet de enige vliegtuig in de buurt) wordt er gezegd geen verbinding tijdens het opstijgen en landen.
Je telefoon gaat rustig door met zenden en ontvangen om zijn verbinding met de GSM masten of ander soort repeaters in stand te houden of te zoeken. Je kan enkel geen verbinding met een service maken dus blijft het radio spectrum onverzadigd.

Nou is het wel zo dat het nog nooit is voorgekomen dat een piloot niet kon communiceren net zoals er nog nooit een benzine station is ontploft omdat iemand zat te bellen. Het zijn voorzorgsmaatregelen voor dat 1 op een miljard kans dat het technisch zou kunnen gebeuren want je wil niet degene zijn met het ongeluk.

Flightmode is niks anders dan een fictive bandbreedte cap op je verbinding. Er zijn een boel methodes om het "wetenschappelijk" te testen. Van radiogolf spectrums tot batterij duur test maar er is 1 feit wat het duidelijk zou moeten maken.

Een noodoproep werkt ook als flightmode aanstaat. Een extra "noodoproep" antenne kost meer om te maken voor dezelfde functionaliteit dus waarom zouden ze? Omdat Apple of Samsung gul is?
Nee, wat ze doen is markting fabeltjes zodat het extra duur klinkt en ze meer geld kunnen vragen voor je telefoon. Zoals satelliet verbindingen...

Een situatie waarbij het nuttig kan zijn is als het gebied waar je woont opeens geen communicatie netwerk meer heeft zoals in een oorlog maar zelfs dan is het aardig beperkt tot een super traag en makkelijk te blokkeren verbinding met een satelliet.
Als je in de rimboe beland met een iphone of samsung en geen bereik meer hebt, is dat geheel je eigen domme fout.
Verwijderd @Caelestis30 oktober 2023 21:49
"Laat ik even een vergelijking maken met je huis internet aansluiting. De "GSM" verbinding is hetzelfde als je modem verbinding naar je provider over de kabel in de grond.
Je "telefoon gesprek" is de verbinding tussen jouw computer browser en tweakers.net.
Als je geen verbinding met tweakers kan maken wil dat niet zeggen dat je geen internet verbinding heb
met je provider, maar als je geen internet verbinding heb weet je zeker dat je geen verbinding met tweakers krijgt."

Sorry met alle respect maar behandel me aub. niet als een noob. Ik ben datacenter/enterprise architect en sta m'n mannetje op het gebied van (o.a.) LAN / WAN networking (maar geen telecom).
Heb je een bron betreffende deze uitspraak "Flightmode is niks anders dan een fictive bandbreedte cap op je verbinding" ?
Ik zoek technische informatie. Geen end-user level info. Als ik technische info zoek via bv. Google krijg ik in 99.9% gezwam als "hoe schakel je flight-mode in" en "waarom moet je flight-mode inschakelen in een vliegtuig". Sorry maar dat weet ik allemaal écht wel.
Apple specifiek: ik weet dat er iets in IOS 15 veranderd is, maar meer als high-level dummy-user info kan ik er niet over vinden (en veel Apple-haters die het als confirmation-bias opzuigen dus zulke lui negeer ik).

Deze meneer, die zegt er verstand van te hebben, spreek jouw tegen (vooral die eerste zin over "Cellular")
"When your phone is on airplane mode, these functions will stop working:

Cellular: Your device will completely stop communicating with cell towers. You won’t be able to send or receive anything that depends on cellular data like from voicecalls to SMS messages or mobile data.

Wi-Fi: Your phone will stop scanning for nearby Wi-Fi networks and attempting to join them. If you’re already connected to a Wi-Fi network, you’ll be disconnected.
On most devices, WiFi can be activated while the device is in Airplane Mode.

Bluetooth: Airplane mode disables Bluetooth, a wireless communication technology most people associate with wireless headsets. But Bluetooth can be used for many other things, including keyboards and mice.
On many devices, Bluetooth can be active while the device is in Airplane Mode. For example, to connect to a headphone.

GPS: Airplane mode also disables GPS-receiving functions, but only on some devices. This is a bit confusing and inconsistent. In theory, GPS is unlike all the other technologies here—a device with GPS turned on is only listening to GPS signals it receives (not transmitting any signals. However, some aircraft regulations do not allow the use of GPS-receiving functions for whatever reason."

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 22:55]

Caelestis @Verwijderd30 oktober 2023 23:44
maar meer als high-level dummy-user info kan ik er niet over vinden
Dat zegt toch al genoeg? Je kan het niet bevestigen of ontkrachten. Dan is het maar automatich waar?
Cellular: Your device will completely stop communicating with cell towers. You won’t be able to send or receive anything that depends on cellular data like from voicecalls to SMS messages or mobile data.
Als je een datacenter/enterprise architect bent, moet je dit principe toch wel begrijpen? Je kan een verbinding software matig afsluiten van het netwerk maar zolang de server aan staat en vebonden is met een switch, dan is het gewoon actief en vreet het stroom. Dat is ook wat je antenne doet.
Je wil technisch data hebben maar wat je feitelijk vraagt is of je de bron code kan inzien what bijvoorbeeld apple geprogrammeerd heeft achter het flight mode knopje.
De technische spec van een Qualcomm antenne is niet zo moeilijk te vinden.
Die van intel wat Apple nu gebruikt heb ik niet kunnen vinden.
GPS: Airplane mode also disables GPS-receiving functions, but only on some devices. This is a bit confusing and inconsistent.
Het is maar hoe geloofwaardig je het vind. Ik heb een telefoon gehad met een hardware matig switch om de antenne verbinding te verbreken. Zo "confusing" is het niet. Het staat aan of niet.
Verwijderd @Caelestis1 november 2023 10:02
"Je kan het niet bevestigen of ontkrachten. Dan is het maar automatich waar?"
Of dan is het maar automatisch niet waar?

"maar wat je feitelijk vraagt is of je de bron code kan inzien what bijvoorbeeld apple geprogrammeerd heeft achter het flight mode knopje."
Nee.
Nee.
Hoe kom je daar in godsnaam bij.

Laat maar. Dit heeft geen zin. We zitten niet op de zelfde golflengte (pun intended).
Caelestis @Verwijderd1 november 2023 10:40
Of dan is het maar automatisch niet waar?
Dat betekent dat je het met een korreltje zout moet nemen.

Zo is er ook niemand die de technische data toont dan je een telefoon niet kan opladen in een magnetron.
Hoe kom je daar in godsnaam bij.
Als je een knopje op je display indrukt zit daar software achter wat communiceert met de hardware.
Jij wil weten hoe dat knopje geprogrammeerd is. Aka je wil de bron code inzien.
Verwijderd @Caelestis1 november 2023 12:39
"Dat betekent dat je het met een korreltje zout moet nemen."
Iets wel of niet met een korreltje zout nemen is niet objectief. Het betekend dat je iets niet (vollledig) voor waar aanneemt. Oftewel, niet geloofd.
Geloven doet men maar lekker in de kerk. Ik wil keihard ergens kunnen nalezen dat er mobieltjes zijn (en welke) die in volledige airplane/flight-mode (alles uit volgens de GUI) toch noch (gedeeltelijk) actief zijn (GPS niet meegerekend). Een officieel research-paper van een onafhankelijke partij. Iets met geloofwaardigheid.

Show me. Show me de bron(nen) waar ik dat kan lezen. Een Blog van iemand die simpelweg een gerucht of een vermoeden de wereld in slingert, is GEEN bron.
Ja, je kan het 1000x overal lezen (jij bent niet de enige die dit zegt) maar iemand heeft het in de wereld gebracht en andere "journalisten/bloggers" nemen het klakkeloos over. En dan is het waar? Hell no.
Deze iemand, die dat verhaal de wereld in gestuurd heeft, heeft OF een betrouwbare objective bron (bv. een onderzoeker ergens) waar hij/zij/het zijn uitspraken op baseert OF die persoon heeft ergens iets gelezen en trekt zelf conclusies die misschien helemaal niet kloppen. Of hij lult gewoon uit z'n nek. Welcome to the Internet....

"Aka je wil de bron code inzien"
Voor de tweede en laatste keer: NEE

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 22:55]

Caelestis @Verwijderd1 november 2023 14:45
Een Blog van iemand die simpelweg een gerucht of een vermoeden de wereld in slingert, is GEEN bron.
Precies dus waarom zit je dan naar blogs te kijken voor informatie.
Jij bent degene die aankomt met quota links, niet ik.
Verwijderd @Caelestis1 november 2023 17:43
"Precies dus waarom zit je dan naar blogs te kijken voor informatie."
Eerstens, je zegt het goed "blogs". "Blogs" is meervoud. Ik vertrouw niet vaak op 1 bron (sommige blogs zijn geen bronnen).
Ik hoop altijd dat er in een blog een bronvermelding staat (naar een research-paper b.v.). Je merkt snel genoeg of een blog geschreven werd door iemand die iets professioneel onderzocht heeft of gewoon een naprater is. Er zijn ook goede blogs. 99% is shit maar er zijn goede.
Caelestis @Verwijderd1 november 2023 18:12
Er zijn ook goede blogs. 99% is shit maar er zijn goede.
En toch zeg je zelf dat je er geen een kan vinden met bruikbare data dus wat wil je?
Verwijderd @Caelestis1 november 2023 18:27
Never argue with an idiot. They will drag you down to their level and beat you with experience.
Mark Twain
komododraak @Caelestis12 november 2023 12:41
Dat is meestal niet nodig. Als je de wildernis in gaat neem je je iPhone mee. Zet m uit. Als er een probleem is zet je m aan. Tuurlijk, voor nooddiensten heb je andere wensen
Madshark @smoove30 oktober 2023 02:38
Ik ken er 1 dat met 23 watt zo'n 24 miljard kilometer kan afleggen.

Vermogen en afstand is maar voor een deel bepalend.
turbojet80s @smoove30 oktober 2023 08:13
Nee hoor... dit is ook geen nieuwe techniek. Het is alleen een nieuwe feature voor op een smartphone. Check bijvoorbeeld.
PageFault @smoove30 oktober 2023 08:52
Er zijn al decennia telefoons die compact zijn en met satellieten kunnen communiceren, dus ik zou niet weten waarom Samsung dat ook niet kan. Er zijn zat smart-satelliet-phones te koop, al jaren. Ook de combi GSM + satelliet. Niks nieuws onder de zon, anders dan dat nu een regulier smartphone merk dat wil gaan doen. En ook al ben ik geen Samsung aanhanger, ze zijn technisch echt wel op een giga hoog niveau, dus dit krijgen ze echt wel rond.
bytemaster460 @smoove30 oktober 2023 10:37
Dan moet je je misschien even verdiepen in de eigenschappen van elektromagnetische straling. 800 km stelt maar heel weinig voor. Als jij vanaf je telefoon in enkele minuten een BluRay image van 80GB wil versturen wordt dat inderdaad lastig, maar een noodoproep kan prima. Veel grotere afstanden zijn ook gewoon mogelijk.
Clemens123 @wildhagen29 oktober 2023 20:34
En aangezien dit bedoeld is voor in de middle of nowhere, er zitten geen muren tussen satteliet en telefoon, en storende reflecties heb je ook niet. Line of sight communication dus. Vermakkelijkt de boel ook waardoor minder energie nodig is.

[Reactie gewijzigd door Clemens123 op 22 juli 2024 22:55]

FreezeXJ @Clemens12329 oktober 2023 21:22
That is, als je niet vanuit de jungle probeert te zenden, of door een pittige hagelbui... Daarnaast zitten er op satellieten iets grotere antennes dan op je router, dat helpt ook, net zo goed als het gebrek aan interferentie van de router van de buren.
DropjesLover @smoove30 oktober 2023 07:55
Zodra je door de eerste 100km atmosfeer heen bent met je signaal maakt de rest niet zo heel veel meer uit.
kabelmannetje @smoove29 oktober 2023 16:34
Een Wifi-router is geen communicatie -satteliet.
dutchnltweaker 29 oktober 2023 11:13
Wat zijn de kosten? Neem aan dat zo een functie gebruiken niet gratis is, er moet toch ergens op verdient worden om de verbinding in stand te brengen.
Robbierut4 @dutchnltweaker29 oktober 2023 11:15
Als jij een SOS bericht moet verzenden via satelliet (en dus geen normaal bereik hebt) dan maken de kosten je niks meer uit.

Dat gezegd hebbende, ik neem aan dat bij de daadwerkelijke introductie ook wel informatie beschikbaar komt over de kosten van een bericht.
sebastienbo @Robbierut429 oktober 2023 16:04
Het maakt wel iets uit als je daar maandelijks abonnement geld voor moet betalen.

Velen gaan denken dat ze het niet nodig hebben, en gaan dus zonder abonnement zitten als ze het nodig zouden hebben.
Enkel de avonturiers zullen er waarde in zien.

Hopelijk komt er dus ook een variant zonder maandelijkse betalingen.

[Reactie gewijzigd door sebastienbo op 22 juli 2024 22:55]

FreezeXJ @sebastienbo29 oktober 2023 21:24
Het probleem is dan de boekhouding van de satelliet-exploitant, want de meeste mensen sturen zelden een nood-oproep, maar betalen wel netjes maandelijks X euro (5 of 10 euro tegenwoordig volgens mij) voor de optie. Als je alleen kosten in rekening gaat brengen bij die daadwerkelijke oproep, dan wordt dat meteen 1000 euro, en dan is het toch even slikken voor je op 'send' drukt. Of als je bankrekening te weinig saldo heeft :+
MSalters @FreezeXJ30 oktober 2023 12:19
Ik denk dat die 1000 euro niet zo veel meer uitmaakt op de kosten van een helikopterredding. De gebieden zonder dekking liggen natuurlijk doorgaans ver buiten bewoond gebied.
maevian @sebastienbo30 oktober 2023 06:56
Meeste mensen hebben dit ook niet nodig
n4m3l355 @Robbierut429 oktober 2023 12:18
Tuurlijk maar dat is dan wel voor een heel, heel selecte groep. En juist diegene die in dergelijke uitzonderlijke noodsituaties terecht komen vermoedelijk hebben die al een oplossing. Dus voor wie is dit nou eigenlijk bedoelt?

Voor mij komt SOS toch wel heel sterk over als een gimmick om weer iets nieuws te hebben. Ik ben nog nooit in mijn leven ergens geweest dat ik echt moest bellen en dat er geen bericht was, dat terwijl ik best veel reis.
Donstil
@n4m3l35529 oktober 2023 12:48
Voor mij komt SOS toch wel heel sterk over als een gimmick om weer iets nieuws te hebben. Ik ben nog nooit in mijn leven ergens geweest dat ik echt moest bellen en dat er geen bericht was, dat terwijl ik best veel reis.
Dat zal sterk afhankelijk zijn van waar je naartoe gaat. Ik reis ook veel, voornamelijk in Noord-Amerika, en ben toevallig net thuisgekomen van een trip van 5 weken. Tijdens die reis heb ik het SOS-bereik op mijn iPhone in natuurlijke gebieden zeker eens per dag zien verschijnen. Normaal mobiel bereik is daar logischerwijs niet beschikbaar, en daarom is de SOS-functie een welkome zekerheid tijdens lange hikes, vooral omdat je dan geen dure satelliettelefoon hoeft aan te schaffen.

Tuurlijk, het zal niet voor iedereen nodig zijn, maar dat lijkt mij ook niet noodzakelijk. Niemand gebruikt van zijn smartphone 100% van de functionaliteiten.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 22 juli 2024 22:55]

Sorcerer8472 @Donstil29 oktober 2023 17:20
Als er SOS staat op iPhone dan kan dat ook betekenen dat er wel een ander netwerk dan je eigen netwerk beschikbaar was.

Zviw trigger je de satelliet-functionaliteit op iPhone pas als je 112 of 911 belt. Dan ga je een speciaal menu in als er geen bereik is.

Zie ook: https://youtu.be/Dx1Wn7JpObM?t=77
Donstil
@Sorcerer847229 oktober 2023 17:23
Als er SOS staat op iPhone dan kan dat ook betekenen dat er wel een ander netwerk dan je eigen netwerk beschikbaar was.

Zviw trigger je de satelliet-functionaliteit op iPhone pas als je 112 of 911 belt. Dan ga je een speciaal menu in als er geen bereik is.

Zie ook: https://youtu.be/Dx1Wn7JpObM?t=77
In mijn geval ging het om de satelliet variant. Dat is zonder te bellen al zichtbaar.
n4m3l355 @Donstil29 oktober 2023 17:48
Tuurlijk maar dat is toch precies wat ik zeg, voor een heel select groepje is dit practisch en zeker in Europa nagenoeg nergens. En als je graag hiked in dergelijke gebieden is het niet practischer om een satelliet doon mee te nemen ipv maandelijks geld af te tikken voor een incidenteel gevalletje?

Iedereen reageert op mn comment maar nogmaals 99,9% zal nooit in die situatie terecht komen. Maar je betaald wel voor dat stukje nodeloze tech en worse case maandelijks voor een nutteloze functie.
Sissors @n4m3l35529 oktober 2023 17:52
De speciale satelliet communicatie units hebben ook gewoon abonnementskosten. Zie bijvoorbeeld https://www.garmin.com/nl-NL/p/837461
p0p0 @n4m3l35529 oktober 2023 23:27
Ik ga niet regelmatig op die speciale trips, maar doe een normale wandeling in de Alpen, en je komt al genoeg plekken tegen waar je geen bereik hebt.
Dus ja, het kan wel degelijk handig zijn, maar de vraag is natuurlijk, wat je ervoor zou betalen.
Is het die hooguit paar weken per jaar waard om extra te betalen? Is voor de meesten de vraag, anderzijds, wat als je het nu net nodig hebt, en je hebt het niet, als ik zie hoeveel mensen onvoorbereid door de Alpen lopen, elk bord waarschuwt dat het in een kloof ook in de zomer koud is, maar stug op de Jezus Nikes en korte broek, en dan afvragen waarom ze het plots koud hebben.

Ik denk dat het meer is, je apparaat voor alles kunnen gebruiken, waar je vroeger kilos bepakking extra had, heb je nu alleen je mobiel, en misschien een powerbank, en dan heb je je fototoestel, sateliettelefoon, thermometer, etc etc. Al bij je
user549890 @n4m3l35530 oktober 2023 00:07
Zat vol plaatsen waar er geen bereik is. In België bijvoorbeeld in de Hoge Venen te Eupen sta je op zo'n 700 meter hoog. Combineer dat met heuvels en bergen en je zal af en toe geen bereik hebben.
supersnathan94
@n4m3l35529 oktober 2023 22:55
Ook in europa kun je “heel eenvoudig” op plekken komen waar bereik laag of niet aanwezig is. Denk bijvoorbeeld aan de Zwitserse Alpen of andere skigebieden. Op de hoofdpiste zul je het niet snel nodig hebben, maar mensen die of piste gaan (met of zonder gids) kunnen het goed gebruiken. Ook in Noorwegen kan ik wel een paar plekken aanwijzen waar bereik echt nog maar de vraag is en dat is dan zelfs in wandel gebieden. Als je echter te laat naar beneden gaat en je verzwikt je enkel ben je heel erg blij als je toch een nooddienst kunt bereiken.

Ik heb in het donker de preikestolen af mogen lopen, maar dat is geen pretje. Gelukkig was er toen net de première van MI:6 en waren er veel mensen in de buurt, maar op andere dagen is dat waarschijnlijk niet het geval.
HJVDD @supersnathan9430 oktober 2023 09:19
De hoge Veluwe in het bos heb je op sommige plekken al geen bereik, maar daar kun je niet dagen dwalen zonder mensen tegen te komen, binnen een uurtje kom je al iemand anders tegen. XD

Maar goed, stel ik ga op vakantie en dan een reis doen of zo zal ik misschien overwegen om deze feature aan te schaffen als dit moet. (Liefst natuurlijk als het werkt zonder betaling)
Donstil
@n4m3l35529 oktober 2023 18:12
Tuurlijk maar dat is toch precies wat ik zeg, voor een heel select groepje is dit practisch en zeker in Europa nagenoeg nergens. En als je graag hiked in dergelijke gebieden is het niet practischer om een satelliet doon mee te nemen ipv maandelijks geld af te tikken voor een incidenteel gevalletje?
Dat antwoord is simpel: Nee! Want als je mobiel (en dan bedoel ik niet het apparaat) moet zijn op je bijvoorbeeld een hike dan is minder meenemen altijd beter dan meer meenemen.

Een toestel waar het dan inzit is dus veel waardevoller dan je smartphone + een los apparaat.

Verder wat @Sissors al zegt, de techniek heeft abonnementskosten, niet de functie op je smartphone.

Edit: Overigens “ zeker in Europa nagenoeg nergens” laat wel een beetje zien dat je echt niet weet waar je het over hebt. Europa stikt ook van de gebieden waar deze functie hartstikke relevant kan zijn.
Iedereen reageert op mn comment maar nogmaals 99,9% zal nooit in die situatie terecht komen. Maar je betaald wel voor dat stukje nodeloze tech en worse case maandelijks voor een nutteloze functie.
0,1% daar geloof ik niets van, mooi getal als je een punt probeert te maken wat niet echt houd snijd maar meer dan dat lijkt het niet te zijn. Op “0,1%” draaien niet al die bedrijven die iets rond mobiele satelliet communicatie.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 22 juli 2024 22:55]

Zeerob @Donstil29 oktober 2023 18:29
100% - 99,9% = 0,1% en niet 0,01% :)
Donstil
@Zeerob29 oktober 2023 18:53
100% - 99,9% = 0,1% en niet 0,01% :)
Haha het is al laat, verandert het punt niet maar goeie correctie!
Gandalf68 @n4m3l35529 oktober 2023 12:44
Ik kan je uit ervaring vertellen dat het in de bergen wel degelijk een probleem is.

Ik heb een paar weken gewerkt als vrijwilliger in een hut en daar was geen bereik ... eerst een halve kilomter lopen voor je iets bereik had...

Verder ben ik zelf vastgelopen op een berg door een verijsd stuk sneeuw waar je eigenlijk alleen met pikhouweel en ijzers over heen kon komen. Ik had het geluk dat het op een hoek van het dal was en ik kon bellen met mager bereik... Uit eindelijk goed gekomen, ik , vrouw en kind gered.

Bij de lokale brandweer gehoord dat wij juist hadden gehandeld, zeer goed voorbereid waren maar mis informatie hebben gekregen van de lokale hut eigenaar... dus ja je kan niet overal wat aan doen. Maar er zijn zat plekken in de bergen waar je geen bereik hebt ook in Oostenrijk.
fep @n4m3l35529 oktober 2023 13:34
Toen wij van Edmonton Canada richting Jasper Nation Park reden, kwamen we onderweg borden tegen waarop stond dat er geen telefoonverbinding was (dus ook niet bellen). Een rare gewaarwordingen, maar ook heerlijk rustig op de campground.
De pubers (en wij ook) waren vooral met het kampvuur bezig en gezellig kletsen, ipv dat we met de telefoon in de hand zaten.
Stel dat er iets gebeurt was, dan hadden we met de camper het dichtbijzijnde huis moeten opzoeken.

[Reactie gewijzigd door fep op 22 juli 2024 22:55]

Llopigat
@n4m3l35530 oktober 2023 00:48
Voor mij komt SOS toch wel heel sterk over als een gimmick om weer iets nieuws te hebben. Ik ben nog nooit in mijn leven ergens geweest dat ik echt moest bellen en dat er geen bericht was, dat terwijl ik best veel reis.
Het is voor die ene keer dat het je leven kan redden en je net geen dekking hebt. Dan ben je echt blij dat je het wel hebt. Zeker geen gimmick, gewoon niet iets dat je dagelijks gebruikt maar wel fijn is om in de broekzak te hebben voor het geval dat. Een beetje zoals zo'n ruitenhamertje in de auto. Je hebt hem liever niet nodig maar als de nood aan de man is, ben je toch blij dat je hem gekocht hebt.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 22:55]

continue12345 @n4m3l35530 oktober 2023 06:56
Oplossing is om beide aan te bieden abbo en eenmalig
TIGER79 @n4m3l35530 oktober 2023 12:11
Dat is fijn dat je het nooit nodig hebt gehad maar bij oorlog of een noodsituatie (natuurramp, black-out) kan het zomaar zijn dat het opeens tienduizenden mensen zijn die hiervan gebruik willen en gaan maken. We kunnen ons natuurlijk vrij veilig wanen, maar dat is dus een beetje het nadelige van dit soort situaties, ze komen vrijwel onverwachts. En als mensen zijn we snel geneigd om terug te denken aan onze eigen ervaringen die al "jarenlang" zijn, maar de natuur en zelfs conflicten kennen hun eigen tijdsverloop...
m_snel @n4m3l35530 oktober 2023 19:12
Ik kom wel eens in buitenland en dan zit je vaak zonder communicatie, is zelfs afhankelijk van je provider. Zo is de een erg goed in de stad en een ander in achter gebleven gebied.
Nou ben ik niet snel in een noodsituatie, maar dat is natuurlijk ook persoonlijk.
Uberprutser @n4m3l35529 oktober 2023 14:45
In de natuurparken in de US heb je vrijwel nergens bereik, ook niet op drukkere plekken. Als je dan snachts daardoorheen rijdt en er gebeurd iets dan zit je.
borbit @witstert29 oktober 2023 21:00
Not a gimmick when your GPS software (Sygic) tells you the only way out of the bush is the way it "guided" you in, i.e. about 30kms. Hmmm!
GPS werkt toch gewoon wereldwijd?
Herr_Boogie @Robbierut429 oktober 2023 11:59
Zeg dat tegen de mensen die bv in de VS geen ambulance bellen uit angst geruïneerd te worden.
De kosten zijn wel degelijk relevant. Er wordt ook niet altijd voor je eigen of je naasten gebeld maar ben je bijvoorbeeld getuige van iemand in nood. Vanaf welk bedrag twijfel jij om de hulpdiensten te bellen?
joost00719 @Herr_Boogie29 oktober 2023 12:03
Ik denk niet dat het duizenden euro's kost om een berichtje naar hulpdiensten te sturen met je gps-coördinaten.
MSalters @joost0071930 oktober 2023 12:23
Ik denk dat het wél een realistisch bedrag is, indien je de kosten van dit nood-netwerk omslaat over de daadwerkelijke bellers. En dat is wel zo simpel, want het is makkelijker om één reisverzekering duizend euro te laten betalen dan duizend consumenten één euro.
Aldy @joost0071929 oktober 2023 14:13
Ik denk dat @Herr_Boogie bedoelt dat de kosten er echt wel toe doen. Dat ondanks de nood er vaak wordt nagedacht over wat het kost. Bedenk daarnaast dat als je geen mobiel bereik hebt, je vaak in een onherbergzaam gebied zit en dat de repatriëring ook het nodige gaat kosten.
In Nederland zijn wij wat dat betreft verwend, terecht!
scholtnp @Herr_Boogie29 oktober 2023 12:34
Zeg dat tegen de mensen die bv in de VS geen ambulance bellen uit angst geruïneerd te worden.
Dat gaat waarschijnlijk niet om de kosten van het bellen, maar de rit en de medische ondersteuning tijdens de rit. Gelukkig hebben we hier zorgverzekeraars voor.
Marcel Br @scholtnp30 oktober 2023 13:54
Controleer je polis eens zou ik zeggen.
Mizgala28 @Robbierut429 oktober 2023 11:52
De vraag is meer, als je hier een abonnement nodig voor hebt.

En je neemt het niet af, maar belandt in een situatie waar je het nodig hebt.

Of je het alsnog kunt gebruiken en achteraf voor kan betalen.
bytemaster460 @Mizgala2830 oktober 2023 10:40
Nee, dat gaat niet werken. Dan zou namelijk niemand een abonnement afnemen en altijd kiezen voor achteraf betalen. De hele infrastructuur zal toch betaald en beheerd moeten worden. Dit is echt iets waar je uitdrukkelijk voor kiest als je onherbergzaam gebied in gaat.
WillySis @Mizgala2829 oktober 2023 22:19
Apple heeft deze service al vanaf de iPhone 14. De eerste twee jaar zijn gratis. Over de kosten daarna heeft Apple nog niets bekend gemaakt. Apple gebruikt echter dezelfde service als Garmin https://www.garmin.com/en-US/p/837461/pn/010-06000-SU. In dat geval is het waarschijnlijk dat er een maandbedrag van $ 14,95 gaat gelden. Dit is tegelijk een verzekering die ook de redding en een deel van de ziekenhuiskosten dekt.
Eigenlijk is het niet meer dan speculatie. 9to5mac heeft dat ook al uitgebreid gedaan (https://9to5mac.com/2022/12/15/emergency-sos-via-satellite/)

Het is te verwachten dat Samsung hetzelfde gaat doen.
Llopigat
@WillySis30 oktober 2023 00:56
Nee die verzekering is apart, die zit niet in bij de prijs van de Garmin dienst. De Garmin dienst is speciaal voor het callcenter (GEOS dat sinds 2021 van Garmin zelf is) en de sattelietdienst zelf. Het redden gebeurt door lokale autoriteiten die worden ingeschakeld door GEOS en voor het geval die je kosten in rekening brengen heeft Garmin een aparte verzekering die je kan afsluiten om die kosten te dekken: https://support.garmin.com/en-US/?faq=avYgK25GBO4TyEkzrdVuu6

Je abonnement betaalt niet mee aan kosten van het redden. Dat gebeurt soms door de belastingbetaler en soms door jou (of de optionele verzekering) afhankelijk van land en regio. Iemand anders zei dat vandaag ook al, ik snap niet helemaal waar die info vandan komt?

Overigens kost diezelfde Garmin dienst in Europa 20 euro per maand bij het freedom abonnement.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 22:55]

WillySis @Llopigat30 oktober 2023 09:47
Je hebt gelijk. Ik ben in de war geraakt door een actie die Garmin zelf ooit had, waarbij die verzekering voor het eerste jaar gratis meegeleverd werd. Een kennis van mijn heeft daar ook gebruik van moeten maken.

Het abonnement dekt alleen de communicatie met en door GEOS. De recensies van mensen die de dienst hebben moeten gebruiken zijn uitstekend. Ook een ingesteld contactpersoon wordt netjes op de hoogte gehouden.
Llopigat
@WillySis30 oktober 2023 09:50
Ahhh daar komt dit dus vandaan, nu snap ik het. Dat wist ik niet.

Ik heb zelf ook een InReach, vandaar. Maar pas 2 jaar, ik had hem net gekocht voor de mini 2 uit kwam (was wel balen want ik heb dus nog de mini 1 - minder accuduur, alleen singleband GPS geen andere GNSS en geen USB-C). Helaas zit die verzekering er niet meer bij inderdaad. Die is ook niet van Garmin zelf, hij wordt uitbesteed. GEOS is inderdaad een hele goede dienst, en Garmin heeft het bedrijf zelf ook overgenomen. Zelf gelukkig nooit nodig gehad. Maar wel een heel fijn idee dat het zo goed is als er wel wat gebeurt.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 22:55]

WillySis @Llopigat30 oktober 2023 10:05
GEOS is typisch een dienst waarvoor je liever betaalt zonder er ooit gebruik van te maken. Wel goed om te weten dat ze hun werk netjes en zeer goed doen. Bij ziekenhuisopname hoort een kaartje ook gewoon bij de service en achteraf wordt ook geïnformeerd of alles goed is verlopen en je gezondheid weer goed is of de goede kant op gaat.
Ondanks de forse kosten een aanrader voor avontuurlijke mensen die ver van de begaande paden afgaan.
Llopigat
@Mizgala2830 oktober 2023 00:53
Bij een Garmin InReach kan dit helaas niet. Bij de dienst van Bullitt (motorola) in hun telefoons ingebouwd ook niet. Het hangt natuurlijk van de dienst af en de voorwaarden daarvan.

Het probleem is natuurlijk ook: Als dit zou kunnen dan neemt niemand het abo meer en kunnen de kosten niet uit.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 22:55]

wildhagen
@dutchnltweaker29 oktober 2023 11:17
Als je SOS-signalen nodig hebt, zijn de kosten ervan meestal niet je eerste zorg ;)

Maar bij Apple is het de eerste 2 jaar gratis:
Emergency SOS via satellite is free for two years after the activation of an iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 15, or iPhone 15 Pro.
Zie https://support.apple.com/en-us/HT213426

Daarna zul je er dus voor moeten betalen. Zie ook dit artikel: https://9to5mac.com/2022/12/15/emergency-sos-via-satellite/

Of Samsung ook een soortgelijk model zal hanteren is afwachten, dat is nog niet bekend gemaakt.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 22 juli 2024 22:55]

jpsch @wildhagen29 oktober 2023 12:21
Is dat legaal? Een telefoon zonder simkaart of beltegoed moet toch altijd het noodnummer kunnen bereiken?
nokie @jpsch29 oktober 2023 12:39
Dat is niet overal zo, in Vlaanderen heb je wél een SIM kaart nodig volgens https://www.vlaanderen.be/noodoproepen (tenzij je de app 112 gebruikt via wifi).
LaMoS @nokie29 oktober 2023 13:08
Die uitleg op de website is foutief, elke GSM zonder SIM kaart zal gewoon 112 kunnen bellen via het 2/3/4/5G netwerk.
met een GSM (zelfs zonder actief abonnement of registratie).
Als u met uw GSM naar de noodnummers wilt bellen, is een SIM-kaart wel vereist.
Ze bedoelen waarschijnlijk dat je voor de 100 en 101 noodnummers wel een SIM nodig hebt, want dat is een standaard noodnummer. 112 is vastgelegd als noodnummer in de originele GSM standaard. Geen idee waarom ze hier nog altijd 100 en 101 gebruiken, in NL zijn ze al sinds '97 overgeschakeld van hun 06-11....
wildhagen
@LaMoS29 oktober 2023 13:17
Geen idee waarom ze hier nog altijd 100 en 101 gebruiken, in NL zijn ze al sinds '97 overgeschakeld van hun 06-11....
Er zijn wel meer landen waar, naast 112 die vanuit de EU verplicht is, nog eigen alarmnummers zijn, dat is niet alleen in België.

Zo heeft Frankrijk naast 112 ook nog 15 (ambulance), 17 (politie) en 18 (brandweer). Spanje heeft 061 (ambulance), 091 (landelijke politie), 092 (lokale politie). Italie heeft 113 (politie), 115 (brandweer), 118 (ambulance) etc.

Nederland was ook vrij laat, want hoewel 112 in 1991 al werd ingevoerd in Europa, was in Nederland eerst 0011 het alarmnummer, in 1990 gewijzigd in 06-11 (omdat toen de internationale dialcode werd gewijzigd van 09 naar 00). Pas in 1997 werd 06-11 uitgefaseerd hier.

Echter, dat gaat dus op dit moment allemaal via het mobiele netwerk. Daar heb je dus niets aan als je geen bereik hebt. Dan komt dit satelliet-systeem dus van pas.
HJVDD @wildhagen30 oktober 2023 09:20
Dus daar komt de uitspraak "06-11 de rest komt vanzelf" vandaan XD
LaMoS @wildhagen29 oktober 2023 13:30
Ah nice, ik wist dat Frankrijk hun eigen alarmnummers had, niet dat het toch zo veel voorkwam :)

Misschien dat SOS berichten satelliet gratis en verplicht mogelijk worden tegen dat we aan 7/8G toe zijn?
borbit @LaMoS29 oktober 2023 21:08
Ik zou zeggen dat SOS satelliet berichten gewoon per direct mogelijk moeten zijn op toestellen die dit ondersteunen zonder maandelijkse kosten. Desnoods met kosten als je er gebruik van moet maken. Beetje zoals je gewoon bij de ANWB terecht kan als je geen lid bent.
bytemaster460 @borbit30 oktober 2023 09:32
Het is een commerciële dienst. Die heeft geen bestaansrecht meer als mensen enkel achteraf gaan betalen als ze de dienst nodig heeft. Het is een dienst waar je zelf voor kiest als je je in verlaten gebied gaat begeven.
Llopigat
@LaMoS29 oktober 2023 13:14
Het is inderdaad verplicht binnen de EU om het zonder SIM toe te staan.

Het is wel een flink probleem qua misbruik. Bijvoorbeeld die vage telefoonwinkeltjes die tweedehands telefoons inkopen (vaak heling natuurlijk) bellen altijd ff 112 om te testen of hij werkt omdat ze te lui zijn om er even een SIM in te drukken.

Zo'n telefoon is wel op te sporen, maar dat is lastig te doen als je het niet regelmatig doet met hetzelfde toestel vanaf dezelfde plek. In die gevallen (daar gaat het vaak over geestelijke stoornissen) wordt dat ook wel gedaan trouwens. Maar daar pak je die telefoonwinkeltjes niet mee.
wildhagen
@jpsch29 oktober 2023 12:23
Via het mobiele netwerk, inderdaad. Alleen heb je daar weinig aan als je ergens bent waar geen mobiel bereik is. Dan gaat bellen niet echt lukken zeg maar.

Als je mobiel dan geen Emergency SOS hebt die via een satelliet kan bellen (en je hebt geen 'echte' satelliet-telefoon), dan heb je een klein praktisch probleem.

In Nederland met ons uitstekende mobiele netwerk is dat geen probleem in de praktijk, maar ga eens naar bepaalde gebieden im Duitsland, daar heb je soms al nauwelijks of totaal géén bereik. Dan hebben we het nog niet eens over afgelegen gebieden in bijvoorrbeeld de VS, Australië, grote deleen van Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 22 juli 2024 22:55]

jpsch @wildhagen29 oktober 2023 12:26
Satelliet is toch ook mobiel? Uiteraard moet je telefoon het wel ondersteunen. Maar dit lijkt me niets anders dan 2/3/4/5g verbinding, afhankelijk van ontvangst en hardware mogelijkheden.
graey @jpsch29 oktober 2023 12:48
Het is dus zoals je zegt anders, namelijk qua hardware en ontvangstmogelijkheden. Een satelliet is ook andere koek dan een zendmast plaatsen. Je koopt een mobiele telefoon (ook wel cell phone), die gemaakt is voor genoemde celltower-netwerken. Daar werkt het mee, en dan werkt 112 altijd. Daar wordt een niet verplichte feature aan toegevoegd (satelliet). Normaal koop je een duurder, gespecialiseerd apparaat daarvoor, omdat je daarmee een heel erg andere dienst afneemt. Nu koop je een duurdere telefoon, met die extra functie. Je krijgt daarbij geen levenslang recht op de bijpassende diensten.
De reden dat iets als 112 via satelliet niet verplicht is, is dat dekking via 2-5g in een land als Nederland voldoende is. Als jij op de Kilimanjaro zeker wil weten dat je 112 kan bellen, vind ik het niet onredelijk dat je daar extra voor betaalt. En dat is wel ongeveer waar dit op neerkomt.
MSalters @jpsch30 oktober 2023 12:27
Er zijn simpelweg geen wettelijke regels over noodnummer bellen via een satelliet. Dat zou ook wel gek zijn, gezien het feit dat dan 99% van de telefoons illegaal zou zijn. Die kunnen het helemaal niet, met of zonder SIM.

Dus als Apple een extra bovenwettelijke service biedt, dan mogen ze daar kosten voor in rekening brengen.
jpsch @MSalters30 oktober 2023 18:45
Hoezo illegaal? Als het er niet op zit, dat kan het gewoon niet. Met mijn Nokia kan ik ook geen 5G bellen. Maar als het technisch kan, vraag ik me 't af waarom dit een uitzondering zou moeten zijn.
bytemaster460 @jpsch30 oktober 2023 09:28
Dat geldt voor het GSM-netwerk. Dat moet je altijd kunnen bellen. Voor een satellietnetwerk bestaat die verplichting niet.
Verdant @wildhagen29 oktober 2023 12:10
Misschien ben ik dan wel weer iets te cynisch ingesteld, maar ik zou er totaal niet gek van opkijken als zo'n abonnement zo duur wordt dat je net zo goed even met je provider kunt bellen voor een nieuw abonnement met de nieuwste iPhone. Apple blij want weer een iPhone verkocht, provider blij want je hebt weer een nieuw tweejarig contract afgesloten en jijzelf blij want nu heb je voor ongeveer evenveel geld als het abonnement voor die noodfunctie een nieuwe iPhone met 'gratis' noodfunctie.
Horatius @Verdant29 oktober 2023 12:26
Zo kan je het zien, de prijs maakt mij niet zoveel uit zolang ik de mogelijkheid maar heb. Achteraf betalen naar gebruik dat is.

Als ik in de bergen ben en moet bellen om wat voor reden dan ook dan zijn die kosten het waard, momenteel is een satelliet telefoon meezeulen het niet waard maar zou het zeer comfortabel vinden als de nood hoog is het wel kan met mijn telefoon.
Baserk @Horatius29 oktober 2023 12:39
De meeste 'lange afstand'/bergwandelaars zeulen dan ook geen satelliettelefoon mee, maar een dedicated GPS/SOS-functie apparaat zoals een lichte Garmin Inreach, met weken standby tijd en uitgebreide GPS route opties.
Horatius @Baserk29 oktober 2023 12:41
Ha ben heel benieuwd waar jij vandaan haalt dat "de meeste" dit doen. Streelt namelijk echt niet wat mijn ervaring is in de Alpen, noch wat in de bergklim cursussen geleerd wordt door de gidsen in mijn ervaring.
bytemaster460 @Verdant30 oktober 2023 10:44
Het is niet bedoeld voor mensen die een abonnement meer hebben maar voor mensen die onherbergzaam gebied in trekken, waar geen GSM-verbinding mogelijk is. Dat bellen met je provider voor een nieuw abonnement gaat dan niet echt lukken.
Kevinp @dutchnltweaker29 oktober 2023 22:13
Wat zijn de kosten voor de telefoon. In Europa zit ik niet te wachten op 10 euro aan chips. (geen idee wat dit kost).

De ontwikkeling/integratie is het wat mij betreft niet waard.

Weliswaar vind ik het wel een nuttige feature maar niet voor mij en 90% van de europeanen waar de netwerk dekking simpel weg te goed is.
bytemaster460 @Kevinp30 oktober 2023 09:35
In grote delen van Europa en ook van de EU is helemaal geen dekking en dat zijn juist de gebieden waar je in de problemen kan komen.
MrFax @dutchnltweaker29 oktober 2023 11:19
Bij Apple is het de eerste twee jaar gratis, en je kan er eigenlijk niks mee behalve 112 bellen. Wel kan er een SMS verstuurd worden naar een aantal contacten (maar dat gaat niet direct van jouw telefoon naar de contacten toe, maar via Apple) met daarin je locatie.
The Reeferman @MrFax29 oktober 2023 14:04
Als ze dan abonnementen aanbieden voor een maand/dag/week en alle extra productie kosten die de functie met zich mee brengt, ook voor de toestellen van mensen die het nooit gaan gebruiken, daar mee betaald worden zou volgens mij een ideale situatie zijn zolang dit nog significante kosten met zich meebrengt.
kabelmannetje @dutchnltweaker29 oktober 2023 16:31
Onbekend. Maar vast fors goedkoper dan bijvoorbeeld Spot of Inreach.
CPV 29 oktober 2023 12:04
Garmin heeft dit al een poos op zijn betere GPS devices en meer dan alleen noodcommunicatie:
https://www.garmin.com/nl.../satellite-communicators/

SATELLIET COMMUNICATORS
Ga verder dan de grens van een mobiel netwerk en houd contact met vrienden en familie via het wereldwijde, tweezijdige berichtverkeer via het Iridium® satellietnetwerk1. Indien nodig kun je een interactief SOS-bericht verzenden naar het Garmin Response℠, een alarmcentrale die 24/7 bereikbaar is.

[Reactie gewijzigd door CPV op 22 juli 2024 22:55]

Fidesnl @CPV29 oktober 2023 12:16
Dit is echt totaal iets anders dan een telefoon die 1x in zijn levensduur 112 moet contacteren en geen bereik heeft. De Garmin InReach systemen + abonnementen zijn voor reizen en expedities waar je bewust de gebieden intrekt zonder bereik. Deze systemen zijn niet bruikbaar zonder een abonnement van een paar tientjes per maand. Verschil is ook dat je meebetaalt aan een zoek&red team dat je komt halen als lokale autoriteiten dat niet kunnen (of willen). Ik heb zelf een Garmin InReach systeem voor reizen die ik maak.
vbmot @Fidesnl29 oktober 2023 22:37
En toch zie ik wel het nut van satelliet sos functies ingebouwd in smartphones.

Vroeger reisde ik met een satphone de wereld rond, tegenwoordig met een inreach mini. Erg handig, maar je moet steeds beter opletten of het wel legaal is in de landen waar je heen reist. India staat al erg lang op de blacklist voor dit soort apparaatjes, maar tegenwoordig doet elke zichzelf respecterende dictatuur ze in de ban. De Garmin site heeft een lijstje landen waar naast Iran en India bijvoorbeeld ook Vietnam en Thailand op staan, maar als je een beetje zoekt naar andere landen (denk aan bijvoorbeeld Ethiopië of Tunesië) dan lijkt het erop dat je in veel meer landen problemen kunt krijgen aan de grens.

Zowel Apple als Samsung lijken alleen sos functies te ondersteunen, de kans dat autoriteiten hier een probleem van maken lijkt me vrij klein.
Llopigat
@Fidesnl29 oktober 2023 16:13
Verschil is ook dat je meebetaalt aan een zoek&red team dat je komt halen als lokale autoriteiten dat niet kunnen.
Bij Garmin is dat extra, het is een verzekering ("SAR Insurance Plan") die je extra af kan nemen die de kosten betaalt als je de rekening gepresenteerd krijgt. Je betaalt absoluut niet zomaar mee aan reddingsdiensten als je het niet gebruikt.

Waar je voor betaalt is alleen het callcenter (GEOS in het geval van Garmin, wat tegenwoordig zelfs hun eigen dienst is geworden). Maar de calls gaan gewoon naar de lokale overheden. En het verschilt per land of je daar voor moet betalen. In Europa is het meestal nee dus zo'n verzekering is dan overbodig (maar je weet nooit..)
Dit is echt totaal iets anders dan een telefoon die 1x in zijn levensduur 112 moet contacteren en geen bereik heeft. De Garmin InReach systemen + abonnementen zijn voor reizen en expedities waar je bewust de gebieden intrekt zonder bereik. Deze systemen zijn niet bruikbaar zonder een abonnement van een paar tientjes per maand.
De telefoondiensten worden dat ook niet. Die van Apple is slechts voor een beperkte tijd gratis. Die van Bullitt is 60 euro per jaar. (Flink) goedkoper dan Gamin maar nog steeds significant. Maar ik doe zelf aan hiking en ik heb ook een InReach op zak als ik naar een gebied zonder goede mobiele dekking ga. Het fijne van Garmin is dat je je abo stop kan zetten als je het niet nodig hebt (helaas wel met 40 euro maandelijkse kosten). Een ander punt is dat het niet alleen voor SOS is zoals de dienst van Apple. Je kan er ook gewoon (hele dure) SMSjes mee sturen. Overigens net zoals met de dienst van Qualcomm en Bullitt.

Echter, voor mij is de dienst niet super belangrijk. Ik doe zo'n trip een handvol keren per jaar. Het is een voorzorgsmaatregel voor noodgevallen. Als zo'n functie op mijn mobiel zou zitten, zou ik de Garmin de deur uit doen. Het is een beetje overkill voor mijn soort gebruik maar op het moment dat ik het ding kocht was het gewoon de enige (soort) optie. Het mooie van dit soort integratie in mobieltjes is juist dat deze techniek voor de wat lichtere gebruikers zoals ik betaalbaarder en bereikbaarder wordt.

Stiekem hoop ik ook dat de service van Garmin door deze concurrentie wat goedkoper wordt, een los apparaat meenemen vind ik geen bezwaar en de verbinding is ook beter door de betere antenne. Als dat het geval is blijf ik die gewoon gebruiken. Wordt het niet goedkoper dan ga ik op termijn zeker over op smartphone based satteliet SOS.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 22:55]

SillieWous 29 oktober 2023 11:40
Zijn ze inmiddels zo ver met nutteloze camera “innovatie” dat daar zelfs niks meer te bedenken is? Dan maar functies toevoegen die je zeker weten nooit gaat gebruiken maar wel onnodig veel energie kosten om te ontwikkelen.
graverobber2 @SillieWous29 oktober 2023 11:46
Dit is iets dat effectief levens kan redden in noodsituaties.

Je moet het eerder bekijken als een verzekering: je betaalt ervoor in de hoop dat je er nooit gebruikt van moet maken
SillieWous @graverobber229 oktober 2023 11:52
Ik ga niet op iedereen reageren dus hier kort waarom dat onzin is.

Stel je bent ergens zonder bereik en je ligt onder een boom ofzo. Mocht je uberhaupt bereik hebben via satelliet (wat al een ‘big if’ is). Dan kun je een bericht sturen “ik lig hier onder een boom”. Voor dat iemand je dan daadwerkelijk bereik, is het al klaar voor je.
wildhagen
@SillieWous29 oktober 2023 12:15
Nee hoor. Niet elk noodgeval hoeft (acuut) levensbedreigend te zijn he.

Iemand kan, bijvoorbeeld, ook verdwaald zijn. Dan is het toch fijn dat je even een hulpdienst kan bereiken, ook in gebieden waar er geen mobiel bereik is (en die zijn er veel).

Of iemand staat met pech langs een afgelegen route (denk aan bepaalde gebieden van de VS of Australië), waar niemand woont en dus geen mobiel netwerk is. Dan is het toch fijn dat je even iemand kan inseinen.

Wat denk je bijvoorbeeld van een natuurramp (denk aan aardbevingen, orkanen, overstromingen etc). Dan is het ook wel prettig als je mensen kan laten weten waar je bent, ipv passief af te wachten tot hulptroepen je kunnen vinden.

In de praktijk zijn er ook al mensen gered met deze Emergency SOS functies. Zo zijn in mei dit jaar tien verdwaalde hikers in de VS gered door een SOS-oproep, en een maand eerder zijn nog 3 studenten gered die vast kwamen te zitten tijdens canyonen in Utah. Om maar twee voorbeelden te noemen waar deze functionaliteit nuttig is gebleken.
nokie @wildhagen29 oktober 2023 12:53
Toch is de bedenking wat de echte toegevoegde waarde is, toch wel terecht volgens mij. Hoeveel mensen zijn er de voorbije 10 jaar gestorven omdat we dit nog niet hadden? Gaat dit systeem écht een verschil maken in verhouding met het aantal installaties?

En hoeveel daarvan ook nog te wijten waren aan slechte voorbereiding. De voorbije zomer zijn er weer meer dan voldoende landgenoten uit de Alpen bijvoorbeeld moeten gered worden, omdat ze totaal onvoorbereid aan een bepaalde wandeling zijn begonnen en dan verloren liepen, niet meer teruggeraakten of gewoon niet terug naar beneden durfden. Beide gevallen die je deelt, vallen daar voor mij ook onder.

Dat is trouwens mijn grootste zorg, we creëren hier mogelijks weer een oplossing voor een probleem dat je vooral moet zien te voorkomen en waar je gewoon gaat zien hoeveel mensen zich in nesten werken met het idee “ah, ik heb toch sattelietcommunicatie op mijn telefoon”. We kweken hiermee weer een hele generatie idioten (en een hoop nachtmerries voor de reddingsdiensten, die dan weer hun leven mogen riskeren voor deze idioten).
swhnld
@nokie29 oktober 2023 13:41
Je bent op een schip en de antenne gaat kapot in een storm, of je leid schipbreuk. Er zijn genoeg situaties dat het handig kan zijn.
En ja, 5000 jaar terug leefden er ook mensen zonder alles wat we nu hebben. En 50 jaar terug dacht men ook nog niet aan smartfoons.
Dus we zullen zien wat de techniek gaat brengen op dit gebied.
Verdant @SillieWous29 oktober 2023 12:29
Je baseert je mening op extreme hypothetische scenario's. Door louter van extremen uit te gaan kun je elke vorm van zekerheid of veiligheid wel afschaffen, want er zijn altijd situaties te bedenken waarin X, Y of Z niet toereikend is. Maar voor elk extreem scenario, zijn er ook talloze scenario's te bedenken waarin dit systeem wel levensreddend kan zijn.

Het kan zo simpel zijn als iemand die een boswandeling maakt, uitglijdt over wat natte bladeren of struikelt over een tak en een voet of been breekt en vervolgens afhankelijk is van die satellietverbinding.

Maar goed, als jij het allemaal onzin vindt wens ik je in zo'n scenario veel succes met het strompelen naar de bewoonde wereld met je gebroken voet.
_Pussycat_ @Verdant30 oktober 2023 00:57
Nouja, een beetje voorbereiding kan ook helpen he. Toen ik ging joggen in Australië heb ik vantevoren mijn route met de vrouw gedeeld en haar gezegd dat als ik niet voor X uur me gemeld heb, ze de politie moet informeren.

Toch een fijne functie om te hebben, vooral voor mensen die er graag alleen op uit trekken, daar niet van. Maar veel van de doden (niet alle!) komen eerder door slechte voorbereiding.
m_a_rnix @SillieWous29 oktober 2023 12:01
Je weet dat er al mensen gered zijn met een vergelijkbaar systeem van Apple hè?
svenvbins @SillieWous29 oktober 2023 12:12
Of je maakt een wandeling door de bergen, valt en breekt een been. Dan kun je prima een paar uur wachten op hulp.
Of je rijdt in een onbewoond stuk land en krijgt autopech. Fijn, een satelliettelefoon!
Mocht je uberhaupt bereik hebben via satelliet (wat al een ‘big if’ is)
Laat dat nou juist het unique selling point zijn - overal ontvangst...
Llopigat
@SillieWous29 oktober 2023 12:50
Hangt ervan af. Stel je zit ergens in de wildernis buiten mobiel bereik, en je breekt je been en kan niet verder lopen. Dan is het toch handig dat je hulp in kan roepen, niet?

Daardoor zijn dingen als de Garmin Inreach of de Personal Locator Beacons al jaren een ding. En zo lang duurt het niet voor ze bij je zijn als ze maar weten dat je er ligt. Helicopters en mountain rescue teams zijn daarvoor.

Nou is natuurlijk niet iedereen vaak in de wildernis aan het wandelen maar niettemin is het erg fijn als je dit af en toe doet dat het gewoon op je telefoon zit en je er geen 400 euro + 20 euro per maand abo voor hoeft te betalen.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 22:55]

wildhagen
@SillieWous29 oktober 2023 11:43
Wie zegt dat die functie nooit gebruikt zal gaan worden?

Natuurlijk, je hoopt hem nooit nodig te hebben, maar áls je een keer een noodsituatie hebt, en je hebt geen mobiele bereik met een regulier mobiel netwerk, kan het toch verdomd handig zijn om toch nog een contact mogelijkheid te hebben.

In Nederland zal het, gezien ons uitstekende mobiele netwerk, niet zovaak voorkomen. Maar zelfs in Duitsland heb je al hele gebieden waar je nauwelijks bereik hebt, idem in landen als de VS, Australië etc. Of in grote delen van Afrika, Azië en Zuid-Amerika.

Dat jij de functie nooit nodig denkt te hebben (wat je sowieso nooit kunt weten...), maakt niet dat het voor de miljarden andere mensen ook nooit nodig zal zijn.
vbmot @SillieWous30 oktober 2023 14:26
Kijk voor de grap eens wat afleveringen van "I shouldn't be alive", een serie met waargebeurde survival verhalen. Ik denk dat meer dan de helft van de gebeurtenissen geen spannend verhaal had opgeleverd als men in die tijd had beschikt over dit soort technologie.

Mensen die even van het pad aflopen en verdwalen, autopech in de middle of nowhere, een ongeluk tijdens het wandelen op een afgelegen plek. Niet alleen kunnen levens worden gered, maar vaak is vroegtijdig ingrijpen ook een stuk goedkoper dan als de helo's moeten uitrukken om een vermiste persoon te zoeken.
Blokker_1999
@SillieWous29 oktober 2023 11:45
Tot de dag dat je het nodig hebt. Zelfs in de lage landen zijn er voldoende plaatsen te vinden waar je geen ontvangst hebt met je mobiele telefoon.
CyberNomad @Blokker_199929 oktober 2023 11:56
Als mountainbiker kan ik dit beamen en je hoeft niet eens de bossen in te gaan, sommige kleine dorpjes hebben ook amper bereik (niet enkel in de ardennen, heel de BeNeLux heeft dode spots)
kevi-n1 @SillieWous29 oktober 2023 11:46
Dat hangt natuurlijk maar net af van je werk en/of hobby's. Er zijn nog genoeg plekken in Europa waar je gemakkelijk kan komen maar het bereik slecht/niet aanwezig is. Als jij (acute) hulp nodig hebt, ga je er vanuit dat je altijd 112 kan bellen maar op sommige plekken is dat niet vanzelfsprekend, zeker niet als je ver buiten bewoond gebied bent.

Dus ja, ik zie dit wel als innovatie waar ik nut voor zie!
kabelmannetje @SillieWous29 oktober 2023 16:33
Dan gebruik jij het niet. Voor mij zou het wel handig zijn, scheelt upgraden van mn Inreach.
Llopigat
29 oktober 2023 12:05
Ik voorspel dat het alleen naar de S24 ultra komt. Waarom? Nou, Qualcomm heeft dit al in kannen en kruiken, in de Snapdragon 8 gen2 was het optioneel en het netwerk komt eind dit jaar in produktie, in samenwerking met Iridium (uitstekend sattelietnetwerk trouwens). Qualcomm heeft dit alles al in Januari getoond en een hele berg journalisten naar de woestijn gereden om het uit te proberen :) Met de Snapdragon 8 gen3 wordt het een standaard functie al moet er voor zover ik weet nog wel een power amplifier bij geplaatst worden en de juiste antenne om het te laten werken, dus het is niet iets dat elk Snapdragon 8 gen3 toestel automatisch ondersteunt (net zoals Amerikaanse modellen niet dezelfde set frequenties hebben als onze telefoons). Er zal ongetwijfeld ook voor betaald moeten worden door de fabrikant van het toestel al heb ik daar geen zicht op.

Maar... De S24 en S24+ gaan geen snapdragon meer krijgen, alleen de S24 Ultra nog. De S24 en S24+ krijgen weer Exynos.

Om dit ook te ondersteunen in de Exynos moet Samsung 2 dingen doen:
- Eigen sattelietmodem bouwen
- Deal sluiten met een van de satteliet netwerken

Hier is verder nog niks over gehoord in de geruchten, terwijl ze voor de Snapdragon functie gewoon zo met Qualcomm mee kunnen liften. En de functie beperkt houden tot hun duurste toestel wat de verkoop daarvan stimuleert.

Maargoed, we gaan het zien, dit is alleen mijn voorspelling. Maar feit is wel dat het gewoon overnemen van de Snapdragon functie een 'quick win' is terwijl het bouwen van die functie in de Exynos veel meer moeite gaat zijn.

Ik heb momenteel nog een iridium communicator maar ik hoop wel dat ik hier ooit zonder af kan want ik gebruik hem alleen incidenteel. Maar ik zie het van Samsung voorlopig nog niet gebeuren want zo'n Ultra toestel vind ik gewoon veel te groot.

PS: Er is ook nog de starlink "Direct to Cell" functie die gaat komen die geen aanpassingen in de toestellen vereist, maar anders dan de meeste satteliet netwerken zoals bijv. GlobalStar, Iridium en Inmarsat, die een deal hebben gesloten met een specifieke fabrikant (respectievelijk Apple, Qualcomm en Bullitt/Motorola), richt Starlink zich op de operators in elk land. Dus ik verwacht niet dat hier een Samsung deal uit voorkomt.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 22:55]

Herr_Boogie 29 oktober 2023 12:12
Wanneer je bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland off-the-grid gaat trekken, hoor je een toestelletje te huren waarmee je indien nodig de nooddiensten kan contacteren om geëvacueerd te worden. Dat is redelijk prijzig om te huren en dus niet iedereen doet dit of gaat zo gezegd met een groep mee die dit heeft.
Deze ontwikkelingen maken het enkel maar toegankelijker om dit mogelijk te maken.

Misschien dat zoiets bv ook bij de huidige situatie in Gaza een vershil zou kunnen maken.
John Duh 29 oktober 2023 14:01
Sommige horloges, in het duurdere segment, kunnen een noodsignaal uitzenden, waarna hulpdiensten kunnen uitrukken. En ook minder dure oplossing doen hetzelde, de zgn. bergpiepers. Als use case, die je nooit nodig hoopt te hebben, wordt vaak een noodsituatie in de bergen genoemd. Het gaat hier wel om éénrichtingsverkeer en enkel om signalen, niet om voice e.d. Mooi dat meer fabrikanten twee richtingen satellietcommunicatie meer mainstream gaan maken. :-)
r_h 29 oktober 2023 16:18
Ik kom regelmatig solo in de bergen en heb al jaren deze PLB bij me: https://oceansignal.com/products/plb1/
Krachtig signaal en (heel bijzonder deze dagen) geen duur abonnement.
Op weer een afhankelijkheid van de telefoon zit ik niet te wachten. Ze zijn relatief kwetsbaar
en misschien toch wat minder waterdicht dan de fabrikant beloofde. Maar kwaad kan het natuurlijk niet als het op mijn volgende telefoon zit.
Roel1966 30 oktober 2023 23:47
Laatst stond er nog een artikel waarin men schreef dat dus zonder hardwarematige aanpassingen smartphones via sateliet zouden kunnen werken. Dan vind ik het wel frapant dat Samsung dit dus mogelijk gaat maken bij de introductie van de S24. Iets zegt mij dan dat er blijkbaar toch wel degelijk hardwarematige aanpassingen voor nodig zijn en niet alleen softwarematige aanpassingen.
Speedster 31 oktober 2023 08:42
https://www.mediawinkel.e...lets/satelliet-telefoons/

Vrij kostbare toestellen die eruit zien als een van de eerste Nokia telefoons.

Raar!

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