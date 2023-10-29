Samsung wil 'volgend jaar' satellietcommunicatie op smartphones mogelijk maken

Samsung maakt 'volgend jaar' noodcommunicatie via satellieten op smartphones mogelijk. Dat bevestigt een topman van het bedrijf, Park Yong-in, tijdens een keynotepresentatie. Hoewel het niet wordt genoemd, wordt deze functie waarschijnlijk toegevoegd aan de S24-serie.

Tijdens de Semiconductor Expo liet Park Yong-in weten dat de technische voorbereidingen om satellietcommunicatie op smartphones mogelijk te maken, al zijn volbracht, zo schrijft de Zuid-Koreaanse nieuwspublicatie Sisa Journal. Vanaf volgend jaar moeten Samsung-telefoons hiervoor ondersteuning bieden, stelt de topman. Meer informatie wordt niet bekendgemaakt, maar aangezien de S24-serie volgend jaar verschijnt, is de kans groot dat deze ondersteuning gaat bieden voor tweerichtingssatellietcommunicatie. Met deze functie kunnen gebruikers contact opnemen met nooddiensten, ook als er geen bereik of wifi is.

Diverse smartphonefabrikanten hebben al een satellietnoodfunctie toegevoegd. Zo heeft Apple vanaf de iPhone 14-serie de functie SOS-noodmelding en heeft Huawei iets soortgelijks ingebouwd in een aantal Mate- en Nova-modellen. Ook CAT kan met de S75 berichten versturen via satellieten. Samsung liet begin dit jaar weten dat satellietcommunicatie nog geen mogelijkheid was bij de S23, omdat de technologie er nog niet klaar voor was.

De functie SOS-noodmelding op de iPhone 14