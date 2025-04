Code wijst erop dat Samsung sms via satelliet inbouwt in volgende versie One UI

Code in standaardapps van Samsung wijst erop dat de fabrikant werkt aan de integratie van sturen van sms via satellieten in de volgende versie van zijn Android-uitgave One UI. Het is al langer bekend dat de elektronicamaker daaraan werkt.

Het gaat om nood-sms'jes via satellieten, blijkt uit de code volgens Android Authority. Die trof in de telefoonapp, sms-app en in een app voor het sturen van noodberichten verwijzingen naar de functionaliteit. Alleen verbonden zijn met satellieten heet in de software Satellite Mode.

De code zou komen te zitten in One UI 7, de Android-uitgave van Samsung die draait op Android 15. Dat is de versie van Android die later deze zomer uitkomt. De versie van Samsung volgt mogelijk in de maanden erna. Samsung zei al eerder dat het communicatie via satellieten mogelijk wil maken op zijn smartphones.

Smartphonemakers werken al een paar jaar aan dergelijke functies. Huawei en Apple bouwden dat in 2022 in en Google zet het mogelijk in Android of in zijn Pixel-telefoons.