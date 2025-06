Google werkt mogelijk aan noodsignalen via satelliet in Android-toestellen

Google werkt mogelijk aan een optie om noodsignalen via satellietcommunicatie te versturen. Het is nog niet bekend of die functie alleen naar Pixel-telefoons komt, maar een update van een Android 14-feature hint erop dat Google aan de functionaliteit werkt.

Telegramkanaal Google News spotte de feature in een recente update van de Adaptive Connectivity Services-applicatie in Android 14. In versie p.2024.08 daarvan staan verwijzingen naar 'Satellite SOS'. Daarmee zou het mogelijk moeten zijn om noodsignalen te sturen via een satellietverbinding als een gebruiker buiten bereik van een mobiel of wifinetwerk is.

In de instellingen op Android wordt ook gelinkt naar een ondersteuningspagina, maar daar is vooralsnog niets op te zien. De functie geldt in ieder geval voor Pixel-apparaten, waar ook meerdere verwijzingen naar staan. Het is niet bekend of de feature in de toekomst ook naar andere Android-toestellen komt. Het was eerder al bekend dat Android 14 ondersteuning krijgt voor satellietcommunicatie.