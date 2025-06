Nederlands kabinet wil luchtalarm eind 2025 vervangen door NL-Alert

Het demissionaire kabinet heeft donderdag laten weten dat het einde 2025 het luchtalarm wil vervangen door NL-Alert. Het alarmsysteem zou meer bereik hebben dan het huidige luchtalarm, dat al vrij weinig wordt ingezet.

In een Kamerbrief schrijft demissionair minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid dat eind 2025 de onderhoudscontracten van het Alarmeringssysteem aflopen. Daarna wordt het duurder om het systeem te onderhouden. Na 2026 zou het onderhoud zo'n 160 miljoen euro kosten, zegt Yeşilgöz.

Daarnaast zet het ministerie zich in om van NL-Alert 'een volwassen en volwaardig alerteringsinstrument' te maken. Zo is er in december een testbericht verzonden naar Nederlanders. Volgens de minister was er sprake van een bereik van 92 procent onder burgers van twaalf jaar en ouder. In het verleden waren er nog zorgen bij de Veiligheidsraad over het bereik van NL-Alert. Volgens Yeşilgöz heeft een meerderheid van de raad in december haar steun uitgesproken voor het uitfaseren van het Alarmeringssysteem.

"In het gunstigste geval is de sirene door ongeveer 75 procent van de mensen te horen. Dat neemt verder af doordat er in nieuwe woonwijken, kleinere woonkernen of locaties waardoor bij verandering in bebouwing de hoorbaarheid van het Alarmeringssysteem wordt beïnvloed, zoals hoogbouw, slechts in enkele gevallen sirenes zijn bijgebouwd. (...) Overigens blijkt uit de uitgevoerde peiling dat 75 procent van de mensen denkt dat het Alarmeringssysteem in alle woonwijken te horen is. Dat is dus niet het geval", schrijft de minister.

Correctie: in het artikel stond aanvankelijk dat het bericht naar Nederlanders van twaalf jaar en ouder was gestuurd, maar dat was het resultaat van de enquête.