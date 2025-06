Minister Justitie en Veiligheid: eind 2024 werd geofencing getest in NL-Alert

De beheerder van NL-Alert heeft in september 2024 tests uitgevoerd met geofencing. Op basis daarvan is het advies gegeven om deze technologie daadwerkelijk te implementeren. Op dit moment loopt er een traject om ook kleinere geofencing-uitzendgebieden mogelijk te maken.

Demissionair minister Van Weel heeft de commissie Digitale Zaken laten weten dat de beheerder van het alarmsysteem voor deze tests heeft samengewerkt met de mobiele telefoonproviders in Nederland. Het doel van de proeven was om na te gaan of geofencing goed functioneert op de netwerken van de providers en om eventuele verbeteringen door te voeren. Dankzij geofencing is het mogelijk om enkel meldingen te sturen naar mensen in een bepaald geografisch gebied. Het is niet duidelijk of er ook verbeteringen nodig waren. Op dit moment loopt er een vervolgtraject waarbij er kleinere geofencinguitzendgebieden vanaf 200 bij 200 meter worden uitgetest.

NL-Alert is een alarmsysteem van de Nederlandse overheid dat Nederlanders waarschuwt en informeert over noodsituaties, zoals een grote brand, een overstroming of een situatie met explosiegevaar. Bij dergelijke situaties ontvangen gebruikers een melding op de mobiele telefoon met informatie en instructies. NL-Alert werkt op basis van cell broadcast. Dat is een functionaliteit waarbij operatoren in een keer korte berichten naar meerdere mobiele telefoons in een bepaald gebied kunnen sturen. De functie maakt deel uit van 2G-, 3G-, 4G- en 5G-netwerkstandaarden.

Update, 11.35 uur: De titel werd aangepast en het artikel werd uitgebreid met definities over cell broadcasting en geofencing. Met dank aan de reacties van meerdere gebruikers.