Mozilla trekt op 26 juni stekker uit Orbit-extensie

Mozilla trekt op 26 juni 2025 de stekker uit de gratis browserextensie Orbit. Het bedrijf vertelt niet waarom het stopt met de AI-extensie. Orbit werd begin dit jaar naar het brede publiek uitgerold, nadat er eind vorig jaar eerst een testversie werd geïntroduceerd.

Mozilla heeft het nieuws aangekondigd via een banner op de Orbit-website. Orbit is een browserextensie voor Firefox die gebruikers toelaat om tekst in e-mails, documenten, artikelen en video’s samen te vatten. Het is ook mogelijk om de AI-extensie vragen te stellen over de inhoud van een website.