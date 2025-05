Mozilla Firefox krijgt gebruiksvoorwaarden

Mozilla heeft gebruiksvoorwaarden gepubliceerd die gebruikers van zijn browser Firefox binnenkort moeten accepteren om de software te gebruiken. Het is voor het eerst dat Mozilla dat doet.

Bij nieuwe installaties zitten de voorwaarden vanaf volgende maand in de set-up, voor bestaande gebruikers gebeurt dat in de loop van het jaar, meldt Mozilla. "We blijven Firefox open source aanbieden, maar we geloven dat dit samen met een officiële Gebruiksvoorwaarden meer transparantie zal geven over rechten en toestemmingen bij het gebruik van Firefox. En het daadwerkelijk vragen dit te erkennen is een belangrijke stap", aldus Mozilla. Het bedrijf beroept zich op 'het veranderende techlandschap' als reden om nu te gaan werken met voorwaarden.

Mozilla heeft de voorwaarden en privacyverklaring online gezet. Daarin staat onder meer dat Mozilla data gebruikt voor het tonen van advertenties op de pagina als gebruikers een nieuw tabblad openen. Daarnaast is data vooral in gebruik voor het verzamelen van statistieken en functies van de browser. De voorwaarden zijn alleen voor de browser Firefox en gelden niet voor de broncode, waardoor gebruikers van forks er niet mee te maken krijgen.