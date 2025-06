Mozilla verdient minder geld met abonnementen en advertenties

Firefox-maker Mozilla heeft vorig jaar minder geld verdiend met abonnementen en advertenties. De bedoeling was juist afgelopen jaren om meer inkomsten uit die bronnen te krijgen, maar dat is niet gelukt.

De inkomsten uit abonnementen en advertenties daalden van ongeveer 76 miljoen dollar in 2022 naar 65 miljoen dollar in 2023, blijkt uit de jaarcijfers. De abonnementen zijn onder meer Mozilla VPN, Pocket Premium en Firefox Relay. Mozilla geeft geen reden voor de terugloop, maar heeft dit jaar de focus wel meer gelegd op advertenties. Ook nam Mozilla advertentiebedrijf Anonym over. De bedoeling is dat het initiatief Privacy-Preserving Attribution in de komende jaren geld gaat opleveren. Huidige advertenties van Mozilla staan bijvoorbeeld op de pagina die gebruikers van Firefox zien bij het openen van een nieuw tabblad.

De deal met Google leverde ook minder geld op, vermoedelijk door het dalende marktaandeel van Firefox. Dat bedrag ging omlaag van 510 miljoen dollar naar 495 miljoen dollar. De deal staat onder druk, omdat Google in de VS mogelijk een verbod krijgt op deals om zich de standaardzoekmachine te maken.